Il Governatore di Turingia, Bodo Ramelow (del Partito di Sinistra), ha stroncato sul nascere le voci secondo cui potrebbe utilizzare il suo voto parlamentare per aiutare un'alleanza tra CDU, BSW e SPD a ottenere la maggioranza. Ha dichiarato con nonchalance all'Agenzia di Stampa Tedesca di Erfurt: "Sono solo chiacchiere senza senso". Ramelow non ha intenzione di abbandonare il suo partito o la sua fazione, né di astenersi o prendere altre misure per ottenere maggioranze come leader del partito e candidato principale. "E' spregevole diffondere voci infondate".

Il 68enne, che ha guidato una coalizione rosso-rossa-verde per un decennio con una breve interruzione, ha sottolineato che, secondo i risultati delle elezioni statali, il leader della CDU Mario Voigt è il prossimo in linea. Il Partito di Sinistra di Ramelow è aperto ai colloqui, "se Mr. Voigt si fa avanti". La CDU ha ottenuto il maggior numero di voti democratici, guadagnando il diritto di formare il governo.

Diversi media hanno suggerito, data la situazione spinosa della maggioranza, che Ramelow potrebbe lasciare la fazione del Partito di Sinistra per aiutare la CDU, BSW e SPD a raggiungere la maggioranza attraverso il suo voto. Nel parlamento statale di Erfurt ci sono 88 seggi e un'impasse: i tre partiti detengono collectivamente 44 seggi, il che significa che sono almeno un voto sotto la maggioranza. La fazione più potente del parlamento statale è l'AfD, i cui membri ammontano a 32 seggi.

