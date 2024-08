- Le speculazioni girano intorno alla possibilità della riunione del gruppo di setta.

Aggiornamento dei Metadati: Possibile Rinascita degli Oasis Suggerita dai Rapporti e dalle Azioni di Gallagher

Ci potrebbe essere un contendente per il ritorno nel 2025? I pettegolezzi dei musicisti britannici suggeriscono che gli Oasis potrebbero tornare sulla scena musicale, come riportato da diversi media del Regno Unito, tra cui "Sunday Times". Liam Gallagher[^1], il vocalist del gruppo (51 anni), sta aggiungendo benzina sul fuoco. Dopo la sua esibizione al Reading Festival del 25 agosto 2024, è apparsa misteriosamente una data enigmatica sugli schermi alle sue spalle, come riportato da "NME".

Le Speculazioni Arrivano al Culmine con Implicazioni Più Ampie

Inoltre, i fan possono aspettarsi ulteriori dettagli il 27 agosto 2024 alle 8:00 del mattino ora britannica. Gallagher ha condiviso questa data su X[^2], poco dopo il concerto. La rivelazione è stata condivisa anche da Noel Gallagher[^3], il chitarrista del gruppo (57 anni), e dal conto ufficiale del gruppo[^4].

Inoltre, si vocifera che il ricongiungimento degli Oasis potrebbe essere alle porte per il Festival di Glastonbury del 2025, famoso per la sua lineup di livello mondiale. Inoltre, "Sunday Times" suggerisce che potrebbero esserci una serie di concerti allo Stadio di Wembley di Londra in attesa dei fan degli Oasis.

La Spada sepolta: la Rivalità tra i Fratelli Gallagher e lo Scioglimento degli Oasis

Dopo una faida tra i fratelli Gallagher maggiori, gli Oasis si sono sciolti nel 2009. Tuttavia, da allora circolano voci ricorrenti su un possibile ritorno del gruppo. Recentemente, a marzo 2024, Liam Gallagher ha pubblicamente escluso un ricongiungimento, dichiarando al "Daily Mail (UK)" "Non ho avuto una conversazione con lui [Noel] da più di un decennio, credo dal 2009."[^5]

Nonostante la precedente smentita di Liam Gallagher a marzo 2024, gli sviluppi intriganti suggeriscono il contrario. Il possibile ritorno degli Oasis potrebbe vederli esibirsi al Festival di Glastonbury del 2025, a seguito dei rapporti di una serie di concerti di reunion allo Stadio di Wembley di Londra.

