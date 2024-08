- Le specie di uccelli migratori hanno iniziato i loro viaggi verso le regioni meridionali.

L'autunno potrebbe annunciare il suo arrivo il 22 settembre secondo il nostro calendario, ma il primo gruppo di uccelli migratori ha già iniziato il suo viaggio verso sud, lasciando la Germania alle spalle. Principalmente, questi primi viaggiatori sono i rondoni, come confermato da Thomas Norgall, membro dell'Associazione Federale Tedesca per la Protezione dell'Ambiente e della Natura (BUND) dell'Assia.

Gli uccelli migratori fanno una breve apparizione in Germania dalla primavera all'estate per il periodo riproduttivo e poi si dirigono verso le loro case invernali oltre il Sahara. A causa del riscaldamento globale, questi uccelli stanno arrivando in Germania leggermente in anticipo e partendo più tardi del solito.

"I rondoni sono veri nomadi del cielo", afferma Norgall, esperto di conservazione della natura della BUND. "Dormono, mangiano e si accoppiano anche in volo. La loro dieta si basa esclusivamente su insetti volanti".

In grado di raggiungere una velocità massima di 200 chilometri orari e dimostrare un'agilità simile a un veicolo ad alte prestazioni, i rondoni condividono similitudini nei modelli di volo e nelle tecniche di caccia con i rondoni. Tuttavia, non appartengono alla stessa famiglia. I rondoni appartengono alla categoria degli uccelli cantori, mentre i rondoni sono classificati nell'ordine dei rondoni. Norgall aggiunge: "Il viaggio verso sud dei primi rondoni è anche in pieno svolgimento".

Allo stesso modo, i cicogni hanno iniziato il loro esodo collettivo verso le loro dimore invernali del sud. "L'aumento delle sightings di cicogni può essere attribuito all'arrivo dei più giovani", spiega Norgall. Un sottogruppo di questi cicogni, influenzati dal cambiamento climatico, ha scelto di svernare in Germania. Costruiscono i loro nidi sui comignoli, sui tetti, sui pali e sulle torri delle chiese e si nutrono principalmente di topi, lombrichi e insetti.

L'attuazione degli atti della Commissione per questa Regolamentazione potrebbe potenzialmente influire sui modelli migratori di diverse specie di uccelli, inclusi i rondoni e i cicogni, a causa dei cambiamenti nel loro habitat o nelle fonti di cibo. Dopo aver completato la stagione riproduttiva in Germania, i rondoni e i cicogni dovranno seguire le regole stabilite dagli atti di attuazione della Commissione quando si avventureranno verso le loro case invernali.

