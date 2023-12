Le sparatorie si stanno "diffondendo come una malattia in Europa", dice il sopravvissuto all'attacco mortale di Praga

Il suo primo istinto è stato lo shock, ha detto: non avrebbe mai pensato che una sparatoria in una scuola potesse avvenire vicino a lui, in Europa.

"Ho vissuto negli Stati Uniti per molto tempo, se fosse successo da qualche parte, sarebbe successo negli Stati Uniti", ha detto poi alla CNN. "Ora si sta diffondendo come una malattia anche in Europa".

Ha sottolineato la recente ondata di sparatorie in altre parti del continente: "Lo si vede accadere in Danimarca, in Serbia e ora qui. È incredibilmente spaventoso, sapete?".

Weizman e il suo professore hanno chiuso la porta della loro aula d'esame e l'hanno barricata con sedie e tavoli, rimanendo dentro per un'ora fino all'arrivo della polizia che li ha scortati fuori dall'edificio.

L'uomo armato ha ucciso almeno 14 persone e ne ha ferite 25, nella sparatoria di massa più letale degli ultimi decenni nella Repubblica Ceca. La polizia ha detto che l'uomo armato, un 24enne, era uno studente della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università, ma non è stato identificato formalmente a causa della gravità delle sue ferite. Non è stato dato un nome.

Le autorità stanno ancora indagando sul movente.

Weizman ha dichiarato che, essendo uno studente internazionale, frequentava ambienti di studio diversi da quelli degli studenti cechi locali e quindi non conosceva l'assassino.

La Repubblica Ceca è solo l'ultimo di una serie di Paesi europei a subire una sparatoria di massa del tipo che è diventato onnipresente negli Stati Uniti.

Nel giugno 2022, un uomo armato ha ucciso tre persone e ne ha ferite molte altre in un centro commerciale della capitale danese Copenaghen. La violenza da arma da fuoco è relativamente rara in Danimarca, che è considerata una delle leggi più restrittive in Europa in materia di armi.

Nel maggio di quest'anno, la Serbia è stata sconvolta da due sparatorie di massa in meno di 48 ore. Un ragazzo di 13 anni ha ucciso almeno otto bambini e una guardia di sicurezza nella sua scuola nella capitale Belgrado; solo un giorno dopo, un uomo armato di 21 anni che brandiva un'arma automatica ha ucciso otto persone nel villaggio di Dubona.

Il possesso di armi è elevato in Serbia, ma il tipo di sparatorie di massa che si verificano quotidianamente negli Stati Uniti sono estremamente rare nel Paese balcanico. Fino a maggio, le sparatorie nelle scuole in Serbia erano praticamente sconosciute.

Secondo il presidente della polizia ceca Martin Vondrášek, l'autore della sparatoria di giovedì a Praga aveva il porto d'armi e possedeva diverse armi.

La Repubblica Ceca ha leggi relativamente liberali sulle armi rispetto al resto dell'Unione Europea. Per ottenere legalmente un'arma, una persona ha bisogno di una licenza ufficiale per le armi da fuoco, che richiede una visita medica, un esame di idoneità all'uso dell'arma e nessun precedente penale.

Secondo le statistiche ufficiali della polizia, più di 300.000 persone hanno un permesso legale per possedere un'arma. Nel 2022, quasi 1 milione di armi legalmente possedute erano ufficialmente registrate nella Repubblica Ceca.

Per mettere questo dato in prospettiva, secondo lo Small Arms Survey (SAS), con sede in Svizzera, ci sono 120 pistole ogni 100 americani. Nessun'altra nazione possiede più armi civili che persone.

Secondo il Gun Violence Archive, quest'anno negli Stati Uniti ci sono state 642 sparatorie di massa. Più di 80 di queste sparatorie sono avvenute in scuole e università, secondo un'analisi della CNN.

Si stima che quasi 42 milioni di americani - oltre un ottavo della popolazione statunitense - abbiano vissuto nel raggio di un miglio da una sparatoria di massa dal 2014, secondo un'analisi della CNN sui dati del Gun Violence Archive (GVA) e dell'US Census Bureau.

Fonte: edition.cnn.com