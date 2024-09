Le sostanze chimiche che si trovano negli imballaggi entrano nelle persone.

Emessi dai supermercati, quasi tutti i beni commestibili sono racchiusi in confezioni. Una miriade di sostanze, come minerali, plastici e chimici industriali dannosi, viene utilizzata per mantenere il cibo libero da contaminanti, conservare la freschezza o preservare la secchezza. Purtroppo, questi materiali contengono spesso composti dannosi che alla fine trovano il loro modo per entrare nei nostri corpi. Una recente valutazione completa pubblicata sulla "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology" evidenzia un gran numero di tali tossine. In totale, circa 3.600 sostanze chimiche esterne pericolose sono state identificate nella fisiologia umana, inclusi sangue, urine, capelli e persino latte materno.

Le sostanze in questione sono i Chemicali in Contatto con gli Alimenti (CCAs). Questi vengono utilizzati in prodotti utilizzati per lo stoccaggio, il trattamento, l'imballaggio e il servizio degli alimenti. Tra questi chimici ci sono sostanze persistenti come le PFAS, plasticizzanti come i ftalati, metalli e chimici industriali dannosi come i bisfenoli. La comprensione dei CCAs è stata notevolmente ampliata con la scoperta di oltre 14.000 varietà, e ora circa un quarto di essi sono stati rilevati nei corpi umani.

Lo studio è stato condotto dall'organizzazione non-profit Food Packaging Forum (FPF) con sede a Zurigo, in Svizzera. L'indipendenza dello studio è stata confermata da Martin Scheringer, fondatore della fondazione e professore presso l'Università Masaryk nella Repubblica Ceca e l'ETH Zurigo, entrambi coautori dello studio. Andreas Schäffer, professore emerito di ecotossicologia e valutazione del rischio ambientale presso l'Università RWTH Aachen, che non ha partecipato allo studio, ha ulteriormente attestato la validità della fondazione.

L'appello per confezioni più sicure

I risultati dello studio saranno condivisi con il pubblico su una piattaforma interattiva chiamata database FCChomon. Il database si basa su database di CCAs già pubblicati e è facilmente accessibile online. I ricercatori sperano che la piattaforma interattiva diventi uno strumento essenziale per aiutare gli esperti a sviluppare materiali più sicuri.

Come autore principale Birgit Geueke dell'FPF ha dichiarato: "Il nostro lavoro connette i chimici che entrano in contatto con gli alimenti, l'esposizione e la salute umana. Inoltre, dimostra un approccio essenziale per prevenire e proteggere la salute".

È importante notare che queste sostanze chimiche possono provenire da diverse fonti, come medicinali, prodotti per la casa e prodotti per la cura personale.

Per specifici chimici, come il bisfenolo A (BPA), l'assunzione orale tramite materiali in contatto con gli alimenti è ben documentata. Ad esempio, questo inquinante che disturba gli ormoni è ora bandito dall'uso in certi oggetti come i biberon per bambini. Tuttavia, è ancora presente in altri materiali. In effetti, il trasferimento di numerosi CCAs dai materiali in contatto con gli alimenti al cibo è stato clinicamente dimostrato.

Molti di questi chimici rappresentano un rischio per la salute a causa delle loro proprietà cancerogene, mutazioni genetiche, danni alla riproduzione, disturbi dell'equilibrio ormonale e accumulo nel corpo. Tuttavia, la concentrazione di queste sostanze gioca anche un ruolo cruciale. La coautrice Jane Muncke (anch'essa dell'FPF) spera che lo studio incoraggi misure di sicurezza migliorate per i materiali in contatto con gli alimenti. Ciò potrebbe essere ottenuto attraverso l'adozione di nuove regolamentazioni o lo sviluppo di alternative più sicure.

È ampiamente riconosciuto che esiste una scarsità o insufficienti dati sulla tossicità di molti CCAs. Di conseguenza, la sicurezza del loro utilizzo rimane incerta. Inoltre, è probabile che le persone siano esposte a più CCAs di quanto riportato in questo studio, poiché abbiamo esaminato solo un gruppo selezionato di chimici.

Migliaia di altri CCAs sono noti, ma non vengono monitorati nei programmi di biomonitoraggio. Ad esempio, gli antiossidanti sintetici e gli oligomeri sono rari nel corpo umano a causa della mancanza di monitoraggio. La coautrice Ksenia Groh dell'Istituto svizzero di ricerca sull'acqua Eawag sottolinea che "lo studio rivela che gli antiossidanti, Despite their high production volumes and widespread use in plastics, are largely absent from monitoring programs".

Lo studio presenta una rivelazione importante e pionieristica

Il presidente della fondazione Scheringer conclude che un numero sorprendentemente alto di sostanze chimiche pericolose viene utilizzato nei materiali utilizzati per il contatto con gli alimenti. "Questo è preoccupante e c'è un evidente bisogno di materiali per il contatto con gli alimenti più sicuri e semplici".

Il tossicologo Schäffer spiega che per alcune sostanze chimiche come i polimeri e i perfluorurati o i ftalati utilizzati nei plastici, sono attualmente in fase di considerazione restrizioni - ma non per la maggior parte degli altri chimici. "Lo studio è quindi una rivelazione importante e un pioniere per proteggere meglio le persone da prodotti potenzialmente dannosi nel settore alimentare in futuro".

Hubertus Brunn, tossicologo alimentare e ambientale all'Università di Giessen, vede anche lo studio come un catalizzatore per ulteriori riflessioni. Spera che lo studio stimoli discussioni sulla necessità di utilizzare tutte queste sostanze nei materiali in contatto con gli alimenti e se potrebbero essere sostituite da alternative meno dannose o innocue.

Lo studio evidenzia la presenza di migliaia di CCAs non monitorati, come gli antiossidanti sintetici, che sono comunemente utilizzati nei plastici ma rari nel corpo umano a causa della mancanza di monitoraggio. Altri chimici dannosi come il BPA, nonostante siano banditi in alcuni oggetti, trovano ancora il loro modo per entrare nel cibo attraverso i materiali in contatto con gli alimenti.

La scarsità di dati e la comprensione insufficiente della tossicità di molti CCAs contribuiscono all'incertezza sulla loro sicurezza. Pertanto, sono necessarie misure di sicurezza migliorate, eventualmente attraverso nuove regolamentazioni o lo sviluppo di alternative più sicure, per mitigare i rischi per la salute rappresentati da queste sostanze.

