Le sorelle Williams si incontrano a Indian Wells dopo il boicottaggio

Serena Williams gioca il primo torneo ufficiale da quando è diventata mamma

Serena è in vantaggio su Venus per 17-11 nei loro incontri

Il primo torneo ufficiale di Serena Williams da quando è diventata mamma a settembre è stato interrotto dalla sorella maggiore Venus a Indian Wells.

In passato, Indian Wells - che è il torneo più importante del tennis al di fuori dei Major - ha avuto un significato speciale per le due sorelle a seguito di un incidente avvenuto nel 2001, quando Venus e il padre Richard furono fischiati dagli spettatori mentre si recavano ai loro posti per la finale di Indian Wells.

Serena stava affrontando Kim Clijsters e, pur avendo vinto, i tifosi hanno applaudito il suo doppio fallo all'inizio della partita e sembravano essere dietro alla giocatrice belga.

Richard Williams ha raccontato a USA Today di aver subito un abuso razziale e Venus avrebbe poi detto "di aver sentito tutto quello che ha sentito lui". Serena ha ammesso di aver pianto negli spogliatoi per "ore" dopo aver sconfitto la Clijsters.

La reazione dei tifosi californiani è avvenuta dopo che Venus si era ritirata dalla semifinale con Serena poco prima della sfida, a causa di un infortunio al ginocchio.

"Penso che Indian Wells abbia disonorato l'America", ha detto Richard Williams.

Charlie Pasarell, all'epoca direttore del torneo, dichiarò nello stesso articolo di USA Today di non aver scontato che Richard Williams avesse subito abusi razziali.

Serena è rimasta lontana da Indian Wells fino al 2015, mentre Venus è tornata solo un anno dopo.

Riflettendo sul suo match con Venus, mai disputato a Indian Wells tanti anni fa, la neo-mamma Serena ha dichiarato sabato: "Non ci ho letteralmente pensato. Non ci penso più. Prima di tutto, 17 anni fa sembrano un'eternità. Accidenti".

Salvo sorprese, lunedì le due si affronteranno per la 29ª volta e Serena, oggi 36enne, ha ricordato il loro primo duello a Compton, il sobborgo di Los Angeles a circa 130 miglia a ovest di Indian Wells dove le due sorelle sono cresciute.

"Eravamo alle medie", ha detto Serena. "Credo che io avessi circa otto anni. Lei ne aveva 10. Mi ha battuto, mi ha battuto bene. Ma è stata molto gentile.

"Mi ha dato il trofeo perché ero molto arrabbiata. Sono sempre stata una perdente incallita, ma lei è stata davvero fantastica. Posso davvero imparare da lei.

"Abbiamo tanti bei ricordi. Il mio match preferito contro di lei? Non credo di avere un match preferito. Non ho sicuramente un match preferito. Detesto ogni volta che giochiamo, ma mi piace la battaglia quando sono in campo. È solo il dopo che non mi piace tanto".

Record ravvicinato

Pochi hanno affrontato Serena - 23 volte vincitrice di un Grande Slam - come Venus, come dimostrano i loro precedenti nei testa a testa.

Le sorelle hanno spesso dichiarato che l'altra sorella tennista è la loro avversaria più difficile. Serena è in vantaggio per 17-11 e ha vinto cinque degli ultimi sei incontri. Sarà il loro primo incontro in un torneo di alto livello dal loro primo incontro, quando Venus sconfisse Serena agli Australian Open del 1998 al secondo turno.

Ma Indian Wells segna il primo torneo di Serena da quando ha battuto Venus nella finale degli Australian Open 2017, dopo aver dato alla luce la figlia Alexis Olympia lo scorso settembre e aver rivelato alla CNN di aver rischiato di morire a causa di un'embolia polmonare che ha scatenato complicazioni.

Ha ammesso di sentirsi arrugginita nei primi due turni contro Zarina Diyas e Kiki Bertens, ma una prudente Venus ha controbattuto: "Sta giocando molto bene e sta affinando il suo gioco. Quando manca, non è di molto".

Quando Serena manca alcuni di questi colpi, dice di non essere così severa con se stessa come in passato, pensando a sua figlia.

"Olympia ha tonnellate di filmati in cui non sono gentile con me stessa. Quindi mi sono detta: 'Ok, non devo essere così negativa, anche se è difficile'", ha detto.

"Sì, ho fatto molta strada. Ci sono stati momenti in cui, mentre ero nel letto d'ospedale, ho pensato a questo. E penso: 'Serena, stai andando bene, stai andando bene a prescindere da tutto'. Quindi penso che anche questo mi stia aiutando"".

Fonte: edition.cnn.com