Le situazioni caotiche nella caserma di Mechernich potrebbero essere attribuite alle azioni di animali selvatici selvatici.

Rilassamento nella base militare tedesca di Mechernich: Alla fine della settimana, è stato emesso un certificato di buona salute riguardo alla contaminazione dell'acqua potabile. Le autorità hanno quindi concluso che i danni alla recinzione intorno al serbatoio dell'acqua non erano probabilmente dovuti a sabotaggio politico. È addirittura plausibile che non ci fosse coinvolgimento umano.

Chiarimento nella stazione militare del Nord Reno-Westfalia a Mechernich: Gli investigatori non hanno trovato segni di un atto politicamente motivato dopo aver esaminato la recinzione danneggiata, come annunciato dalla sede di polizia di Euskirchen. L'ingresso non autorizzato nella zona recintata di un serbatoio dell'acqua è "insolito". Non si può escludere definitivamente che i danni alla recinzione siano stati causati dalla "fauna selvatica".

Il giovedì è stata trovata una recinzione danneggiata nella proprietà della torre dell'acqua della città, dalla quale la base militare vicina ottiene anche l'acqua. Il venerdì, la città ha riferito che i test preliminari non avevano rilevato contaminazioni nell'acqua potabile. Tuttavia, a causa di ulteriori indagini, è stato consigliato ai residenti di bollire l'acqua prima dell'uso come misura precauzionale fino a nuovo avviso.

La base militare di Mechernich, nella regione della Eifel settentrionale, ha revocato il divieto di bere l'acqua della città domenica. L'acqua è sicura, come confermato da test approfonditi dell'ufficio comunale e dell'esercito, ha annunciato la città. Il dipartimento della salute ha anche dato il via libera. Non sono state rilevate microrganismi dannosi.

I test successivi hanno rilevato "nessun segno di contaminazione nell'acqua potabile", hanno annunciato le autorità. L'autorità competente della sede di polizia di Bonn ha ora completato le indagini sull'incidente.

Il mercoledì ci sono stati incidenti in altre basi militari del Nord Reno-Westfalia. C'è stato il sospetto di manomissioni nel sistema interno dell'acqua potabile nella base aerea di supporto di Colonia-Wahn. Un intruso è stato respinto nella base di supporto di Geilenkirchen, secondo le informazioni di NATO. Tuttavia, i test dell'acqua potabile in entrambi i casi hanno rivelato

