- Le scuole di Berlino proibiranno le star di genere fino al 2026

A seguito della decisione della Conferenza permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e degli Affari Culturali (KMK) di vietare l'uso degli asterischi di genere e di altri caratteri speciali nelle scuole, l'attuazione di questa regola a Berlino è stata rinviata al 2026. Il Senato ha risposto a una richiesta di Alexander King (BSW) che gli insegnanti sarebbero stati informati all'inizio del prossimo anno scolastico. Tuttavia, le linee guida specifiche per l'applicazione di queste regole sono ancora in discussione.

La KMK aveva precedentemente dichiarato in una comunicazione che le parole contenenti asterischi di genere non fanno parte dell'ortografia ufficiale tedesca. Questo remains il caso nelle nuove linee guida ufficiali. "Questi simboli interni alle parole non fanno parte del nucleo dell'ortografia tedesca", si legge. Le scuole sono tenute ad attuare integralmente le nuove regole entro l'anno scolastico 2027/28 al più tardi. Alcuni Stati federali hanno già emanato le linee guida corrispondenti.

La decisione della Conferenza dei Ministri della Pubblica Istruzione di proibire gli asterischi di genere e i caratteri speciali nelle scuole è ampiamente sostenuta dalle istituzioni scolastiche in tutta la Germania. Le nuove linee guida, previste per l'attuazione entro l'anno scolastico 2027/28, richiederanno a tutte le scuole di attenersi strettamente a questa politica.

