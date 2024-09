- Le sculture si trasferiscono in un nuovo deposito centrale a Potsdam.

La Fondazione Eredità Prussiana (FEP) ha presentato la sua ultima struttura di stoccaggio, che ospita una vasta gamma di sculture e ceramiche. Un rappresentante della fondazione ha rivelato a Potsdam che questi preziosi manufatti verranno eventualmente trasferiti in due strutture situate vicino alla stazione centrale di Potsdam. Questo processo di transizione, ha dichiarato il rappresentante, richiederà diversi mesi. Circa 5.100 sculture e 6.000 pezzi di ceramica sono previsti per essere ospitati in uno spazio di circa 3.900 metri quadrati.

Lo scopo principale del deposito centrale è quello di ospitare sculture in decadimento che non sono più adatte alla mostra all'aperto. Inoltre, verranno anche conservati piccoli oggetti, compresi i più piccoli metalli, che non sono permanentemente esposti. Il lavoro di restauro non avverrà all'interno del deposito stesso. Alcune delle sculture potrebbero non essere restaurate a breve e rimarranno permanentemente in deposito, ha rivelato il rappresentante.

La ministra della Cultura del Brandeburgo, Manja Schüle (SPD), ha dichiarato: "Materiali durevoli, una struttura edilizia snella per un efficiente controllo del clima e pannelli solari sul tetto rendono il deposito ecologico e sicuro, proteggendo i tesori culturali da fattori dannosi come l'umidità o il calore".

Il valore stimato di questi manufatti è difficile da quantificare. Il rappresentante ha ammesso che il valore è influenzato da vari fattori come il significato storico, il valore dell'insieme o il merito artistico.

Oltre alle sculture di Potsdam, anche gli oggetti provenienti da altri castelli e giardini della fondazione - come Berlino e Rheinsberg - verranno conservati nel deposito. Determinarne il valore è un compito complesso, ha affermato il rappresentante.

L'obiettivo di conservare gli oggetti in adeguati depositi è quello di consentire future ricerche scientifiche e analisi di restauro, ha dichiarato la fondazione. Inoltre, i corridoi spaziosi per l'uso di veicoli di sollevamento migliorano le condizioni per il personale, ha dichiarato la FEP, portando il costo totale a 12,4 milioni di euro.

La decisione della Fondazione Eredità Prussiana di trasferire i manufatti storici dall'attuale struttura al nuovo deposito è radicata nello stato di deterioramento di alcune sculture, che le rende inadatte alla mostra all'aperto. La storia della fondazione sottolinea il suo impegno nel preservare questi preziosi manufatti, garantendo che siano protetti dai fattori ambientali e fornendo spazio per future ricerche e restauri.

Leggi anche: