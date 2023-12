Le sculture di Choi Xooang mettono alla prova i confini della forma umana

Non sorprende quindi che il sudcoreano nato a Seul dichiari: "Se uno si sente a disagio fisicamente o mentalmente quando guarda il mio lavoro, direi che ha funzionato".

La finezza dei dettagli e lo stile spesso grottesco delle opere di Choi lo hanno aiutato a distinguersi nella sempre più variegata scena artistica contemporanea della Corea del Sud. Ma a maggio farà un ulteriore passo avanti a livello internazionale, esponendo una mostra alla Doosan Gallery di New York, dove sta attualmente completando una residenza di sei mesi.

"C'è un filo di fine artigianato che attraversa il suo lavoro, una resa squisita", dice l'autore del libro del 2012 "Korean Contemporary Art" Miki Wick Kim. "E naturalmente, una buona opera d'arte racchiude in sé tante cose diverse che si uniscono: non può essere solo una superficie tangibilmente bella, ma deve avere un contesto e una rilevanza".

Radici politiche

Choi, che ha studiato scultura all'Università Nazionale di Seoul e ha tenuto la sua prima mostra nel 2002, ha spesso legato la rilevanza del suo lavoro alla storia politica del suo Paese.

La Corea del Sud è cambiata radicalmente da quando è diventata una democrazia nel 1987, ma lo spettro di un governo autocratico sembra trasparire nelle opere di Choi.

"Non cerco di dire qualcosa di diretto [con la mia arte], come se fossi un portabandiera del pubblico in generale", dice Choi. "È più come se lavorassi per porre domande alla società e al pubblico che vive in questa situazione oscura".

Una delle sue opere più sorprendentemente politiche, "The One", raffigura una coppia con la testa rasata e la pelle della schiena cucita insieme.

"Le persone tendono a pensare positivamente alle coppie, si diceva che la società deve essere 'una', quasi come una propaganda", dice Choi.

"Se questo viene imposto con forza, dicendo che dobbiamo diventare una cosa sola, non sarebbe un peccato? Ho mostrato che essere cuciti insieme fa male".

La fitta rete di scuole d'arte della Corea del Sud ha contribuito a creare una fiorente scena artistica contemporanea nel Paese e un mosaico di stili, come le installazioni luminose di Choi Jeongmoon, le opere fotografiche di Jung Lee e le sculture di Choi, si mescolano tra loro.

Choi trae ispirazione anche da altre forze artistiche, condividendo il suo studio di Seoul con il famoso pianista Minsoo Sohn, amico fin dai tempi del liceo.

"Io vivevo nella stanza 408, lui nella 508 sopra di me", racconta Choi di Sohn.

"Suonava il pianoforte quando lavoravo, quindi ho dei ricordi di quando disegnavo ascoltandolo". Ora, 20 anni dopo, è lo stesso".

Interpretazione errata

Le sue sculture, che di solito richiedono dai due ai cinque mesi per essere completate, hanno spesso attirato paragoni con i film dell'orrore, con la loro pelle cucita, le teste di animali e le espressioni sofferenti.

Ma Choi ribadisce di non essere influenzato da tali film.

Afferma che una delle sue opere più note, "The Wing", non è stata concepita per scioccare, nonostante le mani mozzate che formano una serie di ali.

"Ho lavorato per trasmettere le espressioni delle mani: Dare potere, sostenersi a vicenda, piuttosto che [cercare di] farle sembrare mani di un cadavere tagliato", dice Choi.

A parte le interpretazioni errate, il problema più grande di Choi sono le accuse passate di aver sfruttato persone con la sindrome di Asperger per la sua serie "Islet of Asperger", esposta per la prima volta a Seoul nel 2010.

"Qualcuno ha detto che mi avrebbe fatto causa... [che li avevo] insultati, presentandoli in modo grottesco. Mi ci è voluto molto tempo per convincerlo [a non farlo]", dice Choi.

"Ho preso in prestito il nome 'Asperger' solo perché è una parola che ha due significati: avere problemi di comunicazione ma anche essere molto speciale", aggiunge.

In questi giorni, però, sembrano arrivare più lodi che condanne per Choi e Kim ritiene che la sua mostra a New York non farà altro che migliorare questo aspetto, oltre ad accrescere il crescente apprezzamento internazionale dell'arte coreana.

"Ci sono così tanti artisti coreani contemporanei straordinari", dice Kim. "È sottorappresentata a livello internazionale... ma sta migliorando".

