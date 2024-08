- Le scelte di Nagelsmann: quale portiere garantisce il posto alla Coppa del Mondo?

Nagelsmann non ha tempo per rilassarsi prima delle partite internazionali di questa settimana. Lunedì, il capitano della squadra ha detto addio, e mercoledì è stato il turno del portiere vincitore del Mondiale. Si prevede che il ct della nazionale possa fare visita a un paio di stadi per osservare i suoi giocatori tedeschi. Con l'obiettivo di conquistare il Mondiale del 2026, la squadra tedesca che si riunirà a settembre non sarà la stessa di quella che ha partecipato all'Euro appena concluso in casa.

Mentre Ilkay Gündogan (33) e Manuel Neuer (38) appendono gli scarpini al chiodo, Nagelsmann deve riempire due posizioni importanti. Preferirebbe farlo senza creare continui problemi prima del Mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti.

Ter Stegen è la prima scelta

Almeno in porta, la soluzione sembra semplice e ovvia: Marc-André ter Stegen (32), il sostituto a lungo termine di Manuel Neuer, finalmente avrà l'opportunità di dimostrare il suo valore in modo permanente. Ter Stegen ha costantemente svolto un ruolo eccezionale nel FC Barcelona, uno dei cinque club con riconoscimento globale senza pari.

"Marc-André ter Stegen ha aspettato abbastanza. Merita di sostituire Manuel Neuer in base alle sue prestazioni", ha detto Lothar Matthäus, detentore del record di presenze della nazionale tedesca, all'agenzia di stampa tedesca, aggiungendo "Ma appoggerei calorosamente Alexander Nübel come suo sostituto. E se il 27enne replicasse la sua impressionante prestazione della scorsa stagione al VfB Stuttgart?"

Oliver Baumann (34) del TSG Hoffenheim era il terzo portiere nella squadra dell'Euro, senza possibilità di giocare. Kevin Trapp (34/Eintracht Frankfurt) e Bernd Leno (32/FC Fulham) hanno ricevuto anche chiamate da un ct in passato. La mancanza di giovani portieri promettenti che lottano per un posto nella nazionale tedesca è stata un argomento di discussione negli ultimi mesi.

Obiettivo chiaro per il 2026

Tuttavia, Nagelsmann potrebbe non essere troppo concentrato sul piano a lungo termine, poiché il suo contratto scade dopo il Mondiale del 2024, che si allinea con quell'obiettivo. "Miriamo a essere Campioni del Mondo", è una delle frasi che sono rimaste dopo la conferenza stampa di NagelsmannFollowing l'eliminazione dell'Euro contro la Spagna ai quarti di finale.

La nazionale molto probabilmente parteciperà alla Nations League a breve, iniziando con una partita contro il rivale del gruppo dell'Euro, l'Ungheria, a Düsseldorf il 6 settembre. Tre giorni dopo, si affrontano i Paesi Bassi in una partita ad alto rischio per la prima posizione del gruppo ad Amsterdam. L'altro avversario del gruppo è la Bosnia ed Erzegovina. Le qualificazioni per il Mondiale inizieranno a marzo.

Decisioni da prendere a breve

Nagelsmann radunerà la nazionale a Herzogenaurach il 2 settembre e il coach annuncerà le sue decisioni sulla squadra la settimana successiva. È probabile che venga annunciato anche il successore di Gündogan come capitano. Potrebbe essere Joshua Kimmich (29), che è stato spostato a centrocampo dal nuovo allenatore del Bayern, Vincent Kompany? O magari il leader difensivo del Real Madrid, Antonio Rüdiger (31)?

"Abbiamo un forte giocatore esperto che ha ancora una possibilità di competere nel Mondiale", ha dichiarato Nagelsmann. Dalla sua formazione, deve sostituire Neuer, Gündogan e Toni Kroos (34). Thomas Müller (34), che aveva annunciato il suo ritiro, ha avuto un ruolo marginale nell'Euro in casa. Gli altri giocatori dell'Euro hanno ancora diversi anni davanti a loro, tra cui i giovani talenti di 21 anni Jamal Musiala e Florian Wirtz, che sono

