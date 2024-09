Manifestazioni Globali Contro i Leader del Summit del G20 - Le sanzioni nel processo di Rondenbarg per le proteste del G20

Nel corso del processo riguardante i conflitti caotici tra manifestanti e forze dell'ordine durante i margini del vertice del G20, il tribunale regionale di Amburgo ha dichiarato due individui colpevoli e ha emesso multe. Un 29enne e il suo complice di 35 anni sono stati trovati colpevoli di violazione dell'ordine pubblico e complicità, oltre ad altri reati come tentato aggressione grave, aggressione ai danni di agenti di polizia e danneggiamento di proprietà. La giudice Sonja Boddin ha commentato la decisione dopo un processo di sette mesi durato circa due ore.

La coppia ha preso parte a una marcia che coinvolgeva 150-200 manifestanti anti-vertice, che hanno lanciato pietre, segnali stradali, una fermata dell'autobus, un edificio aziendale e due automobili. La marcia è stata infine fermata dalla polizia che è intervenuta mentre i manifestanti, tutti vestiti di nero, avanzavano da un sito di protesta nel Volkspark sulla strada Rondenbarg nel distretto di Bahrenfeld.

Come altri manifestanti, i imputati indossavano abbigliamento scuro e hanno dimostrato solidarietà con i lanciacoltelli e gli individui violenti all'interno della folla, agevolando persino la loro integrazione successiva. La giudice ha spiegato: "Stiamo punendo la manifestazione esteriore di aggressività e l'incitamento a comportamenti violenti".

La giudice discute dell'uso eccessivo della forza da parte della polizia

Oltre ad essere parte del cosiddetto "blocco nero" dei manifestanti anti-vertice, non sono state mosse accuse penali concrete contro gli imputati. Tuttavia, sono stati implicati a causa della loro partecipazione a un'assemblea finalizzata ad aggravare la violenza, secondo la giudice. "Uno scontro era inevitabile. Si prevedeva che anche le pietre sarebbero state lanciate contro gli agenti di polizia".

Nella sua valutazione, la giudice ha respinto la tesi della difesa secondo cui le forze dell'ordine avevano iniziato la violenza. "Sono convinta che ci sia stato un uso eccessivo della forza da parte della polizia. Questo è iniziato solo dopo che tutto era finito. Avevate già commesso un reato".

Il tribunale non impone la pena completa richiesta dall'accusa

Il 29enne ha ricevuto una condanna di 90 giorni di reclusione, sospesa per due anni, con una multa giornaliera di €15, mentre il 35enne è stato condannato a 90 giorni di reclusione, sospesi per due anni, oltre a una multa giornaliera di €40. Sono stati inoltre responsabili delle sostanziali spese del processo complesso, che la giudice ha notato sarebbe stato doloroso.

Il tribunale ha scelto di non imporre la pena completa richiesta dall'accusa: avevano richiesto 150 giorni di reclusione per ciascuno, tra le altre cose, per grave violazione dell'ordine pubblico. Il tribunale ha riconosciuto solo una lieve violazione dell'ordine pubblico. Inoltre, con una condanna di 90 giorni di reclusione, non ci sarebbe stato un precedente penale nei certificati di condotta dei convicti. La difesa aveva richiesto l'assoluzione.

È possibile presentare appello entro una settimana. Il 29enne ha indicato che avrebbe esaminato attentamente questa opzione.

All'inizio del processo di gennaio, l'accusa aveva proposto di archiviare il caso se i primi cinque imputati si fossero dissociati dalla violenza e avessero accettato una multa simbolica. Questa offerta è stata rifiutata dai due imputati attualmente in giudizio.

Gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dal tribunale di primo grado per aver partecipato a un'assemblea finalizzata ad aggravare la violenza, dove pietre sono state lanciate contro gli agenti di polizia. Nonostante la richiesta dell'accusa di una pena più severa, il tribunale di primo grado ha imposto solo condanne sospese e multe giornaliere sui due individui, citando una lieve violazione dell'ordine pubblico.

