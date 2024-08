Le sanzioni finanziarie americane mirano a ostacolare le reti russe di merci

18:38 Potrebbe esserci un aumento del flusso di petrolio russo attraverso l'Ucraina

Secondo la società di consulenza con sede a Kiev ExPro, la Russia avrebbe raddoppiato le sue consegne di petrolio attraverso l'Ucraina a luglio. Il volume di petrolio che attraversa l'oleodotto "Amicizia" verso i paesi dell'UE è aumentato a 1,09 milioni di tonnellate a luglio, rispetto a 540.000 tonnellate a giugno, secondo i dati di ExPro. In precedenza, Ungheria e Slovacchia si erano lamentate per le limitazioni del flusso di petrolio attraverso l'Ucraina. Entrambi i paesi dell'UE avevano avvertito di possibili shortage di carburante a partire da settembre. Tuttavia, Valdis Dombrovskis, vice presidente della Commissione UE, ha criticato entrambi i paesi per non aver cercato adeguatamente alternative al petrolio russo, che è stato proibito dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Al momento, Ungheria, Slovacchia e la Repubblica Ceca hanno eccezioni.

17:56 Le famiglie cercano i soldati dispersi a Kursk

Molti coscritti sono scomparsi o sono stati catturati durante la controffensiva ucraina nella regione di Kursk, secondo i resoconti dei media. Almeno 81 soldati sono dispersi, mentre altri 38 sono stati identificati come prigionieri in video diffusi dall'esercito ucraino, come riportato dal servizio russo della BBC. I dati sono stati derivati dalle richieste online dei parenti dei coscritti. Inizialmente, Vladimir Putin, il leader del Cremlino, aveva promesso che solo i soldati a contratto e i volontari avrebbero partecipato alla zona di conflitto. Dal punto di vista del Cremlino, difendere Kursk non è considerato un coinvolgimento nell'operazione militare speciale. La Russia non ha ancora reso noti i suoi caduti a Kursk.

17:19 Le autorità sospettano attività di droni in siti industriali di Brunsbuettel

La militare tedesca sta assistendo le indagini delle forze dell'ordine su voli di droni sospetti sopra complessi industriali in Schleswig-Holstein. Il portavoce del Comando Territoriale ha confermato che stanno fornendo dati radar su richiesta della polizia. both Covestro and Holcim have also agreed to contribute to the investigation. Covestro reported drone flights. The companies are situated in the ChemCoast Park industrial area in Brunsbuettel. The Flensburg State Prosecutor's Office is investigating potential espionage and sabotage related to the "drone flights over industrial facilities."

16:51 Le vittime civili continuano negli attacchi russi

Ogni giorno ci sono vittime civili: otto persone sono morte negli attacchi russi, come riferito dalle autorità ucraine. Due persone sono morte nella regione di Sumy, confinante con la Russia. Tre morti sono stati segnalati nella regione di Kharkiv. Tre morti sono stati segnalati dalle regioni di Donetsk e Kherson.

16:20 La base NATO di Geilenkirchen annuncia il cessato allarme

Dopo una potenziale minaccia che ha portato il livello di sicurezza al secondo livello più alto, la base aerea NATO di Geilenkirchen ha abbassato nuovamente le misure di sicurezza. In sostanza, questo significa il ritorno alle operazioni normali. Il portavoce non ha rivelato la natura della minaccia. Il secondo livello di sicurezza nella terminologia NATO indica un incidente o prove che suggeriscono un probabile attacco terroristico contro l'alleanza. Di conseguenza, il maggior numero possibile di dipendenti è stato inviato a casa.

16:01 Il prigioniero tedesco torna per affrontare le accuse di terrorismo

L'Ufficio del Procuratore Generale federale sta indagando su Rico Krieger, un cittadino tedesco rilasciato dalla detenzione in Bielorussia come parte di uno scambio di prigionieri. L'indagine si basa su accuse di aver causato un'esplosione. Krieger è stato condannato a morte in Bielorussia per terrorismo e attività di mercenario, ma è stato poi graziato e consegnato alla Germania. Secondo "Die Welt am Sonntag", Krieger ha presentato domanda per unirsi al "Kastus Kalinouski Regiment", un'unità di volontari bielorussi che sostiene le forze armate ucraine contro l'invasione russa. È stato quindi arrestato dal servizio segreto bielorusso. Krieger nega le accuse.

15:44 Modi incoraggia Zelenskyy a negoziare con Mosca

Il Primo Ministro indiano Narendra Modi ha esortato il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy a impegnarsi in trattative con la Russia per porre fine alla guerra. Durante la sua visita a Kyiv, Modi si è offerto di essere un "amico" per facilitare gli sforzi per la pace. "I negoziati sono l'unico approccio praticabile per risolvere questa questione. È il momento di discutere", ha dichiarato Modi. Entrambe le parti dovrebbero riunirsi per trovare una via d'uscita da questa crisi, senza esigere il ritiro delle truppe russe. Leggi di più qui.

15:22 La frammentazione del gruppo Wagner dopo la morte di Prigozhin

Un anno dopo la morte del leader dei mercenari russi Yevgeny Prigozhin, il suo esercito privato Wagner sembra essere in crisi, secondo l'analisi britannica. Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che dal

14:38 Forze ucraine spingano Mosca a riallocare truppeL'avanzata delle truppe ucraine nella regione russa di Kursk ha apparentemente spinto Mosca a riallocare truppe dal paese confinante che aveva invaso, secondo le valutazioni dell'Istituto degli Stati Uniti per la guerra (ISW). L'esercito russo avrebbe spostato alcune unità dalla regione ucraina sudorientale di Zaporizhzhia per rafforzare le difese a Kursk, con post sui social media dei soldati dispiegati che confermano questo. Tuttavia, sembra che Russia stia cercando di mantenere l'asse principale del suo attacco nella regione ucraina orientale di Donetsk.

13:59 Erosione della fiducia nell'aiuto tedesco all'UcrainaLa disputa di bilancio all'interno del governo tedesco sta erodendo la fiducia nella affidabilità dell'aiuto tedesco all'Ucraina, secondo l'esperto di sicurezza Christian Mölling della Società tedesca per la cooperazione internazionale. Egli fa riferimento ai discussioni su come limitare l'aiuto tedesco e sostenere l'Ucraina con prestiti a tasso zero dai beni russi congelati. "La Germania si è messa proprio nei guai, causando una significativa reazione internazionale", ha detto Mölling sul podcast "Die Lage" di Stern. Nessuno sa se o quando questo piano funzionerà e il meccanismo per consegnare i fondi all'Ucraina rimane incerto.

13:31 Modi abbraccia Zelensky nella visita a KyivPoche settimane dopo il suo controverso abbraccio con il presidente russo Vladimir Putin, il primo ministro indiano Narendra Modi ha anche accolto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Modi ha visitato Zelensky in un memoriale per i bambini ucraini uccisi in guerra, dove ha lasciato un orsacchiotto.although India, il paese più popoloso del mondo, mantiene la neutralità nel conflitto, evita i sanzioni occidentali a Mosca e promuove una soluzione basata sul dialogo, ma non ha ancora proposto soluzioni concrete.

13:03 Il collegamento chiave per il traghetto a Crimea rimane chiusoUn giorno dopo un attacco ucraino, il porto russo di Kavkaz, cruciale per rifornire la Crimea, rimane chiuso al traffico dei traghetti. Il ministero dei trasporti russo ha indicato che i servizi dei traghetti riprenderanno una volta completato il lavoro di pulizia. Kavkaz si trova nello stretto di Kerch, che collega il mar Nero e il mar d'Azov. La Crimea occupata dalla Russia è visibile da Kavkaz, rendendolo un importante hub di transito per carburante e munizioni per la penisola.

12:20 Esperto russo: "Putin alla fine si vendicherà"Il presidente russo Vladimir Putin sembra esitare di fronte ai progressi militari ucraini nella regione di Kursk, secondo la politica russa Ekaterina Schulmann. Egli nota che questa è la sua risposta tipica alle brutte notizie. Altri esperti russi suggeriscono che il Cremlino sta attualmente valutando le opzioni per un contrattacco, con Putin che si prende il suo tempo per prendere una decisione. "Putin alla fine si vendicherà", avverte Alexander Gabuev, direttore del Carnegie Russia-Eurasia Center di Berlino.

11:41 Il deposito di carburante russo a Proletarsk continua ad ardere

Il deposito di carburante russo a Proletarsk, nella regione russa meridionale di Rostov, continua a bruciare. Secondo il programma di monitoraggio degli incendi di NASA, la struttura è ancora in fiamme e il canale Telegram Baza, vicino alle autorità russe investigative, riferisce che l'incendio continua. Secondo Baza, il deposito è stato colpito nuovamente da un drone ucraino durante la notte.

11:12 L'Ucraina cerca di accogliere simbolicamente Modi

Mentre l'India, in quanto membro del BRICS, si allinea strettamente con la Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie ora il primo ministro indiano Narendra Modi, con Kyiv che cerca di mediare una fine alla guerra. A causa dell'offensiva di Kherson, gli ucraini sono "più interessati che mai alle trattative per la pace", riporta la giornalista ntv Nadja Kriewald.

10:45 Il sistema di difesa aerea ucraino attivo in più regioni

L'esercito ucraino afferma di aver abbattuto 14 dei 16 droni d'attacco russi lanciati durante la notte. "Il sistema di difesa aerea era operativo nelle regioni di Cherkassy, Kirovohrad, Poltava e Sumy", riferisce l'aeronautica.

10:16 L'Ucraina commenta l'affondamento del traghetto a Kavkaz

Il portavoce della marina ucraina commenta la distruzione di un traghetto nel porto russo di Kavkaz. "Un altro obiettivo militare inconfutabile è stato eliminato", dice il portavoce Dmytro Pletentschuk in televisione ucraina. Il traghetto era destinato a rifornire il nemico di carburante. Il traghetto è affondato e il porto è attualmente inoperativo. Le autorità locali hanno riferito che l'attacco è avvenuto giovedì, con il traghetto che ha preso fuoco. Il porto di Kavkaz sul mar Nero rifornisce, tra gli altri luoghi, la Crimea, che la Russia ha annesso all'Ucraina nel 2014, con carburante.

09:44 L'ambasciatore russo: "Nessuna zona cuscinetto sul suolo russo"

L'ambasciatore russo negli USA, Anatoli Antonov, si esprime sull'offensiva di Kherson e l'obiettivo di Kyiv di creare una zona cuscinetto lì: "Non può succedere. Nessuna zona cuscinetto sarà stabilita sul suolo russo", riferisce l'agenzia di stampa TASS. Nel frattempo, egli avverte che Mosca non consulterà Washington per espellere le forze ucraine dalla regione di Kherson. Antonov accusa gli Stati Uniti di "spingere la pazienza della Russia al limite" e cercare di indurre "decisioni emotive e impulsive".

09:10 Internet suggerisce un aumento di insoddisfazione per Putin in Russia

08:36 Modi a KyivIl Primo Ministro indiano Narendra Modi si trova attualmente in Ucraina, secondo i media indiani e ucraini. È previsto un incontro con il Presidente Volodymyr Zelensky. L'Ucraina considera l'India una voce influente nella politica globale e spera nel suo sostegno. Tuttavia, Kyiv ha dei dubbi sulla presunta neutralità dell'India. Lo scorso luglio, Modi ha visitato Mosca. Le foto che lo ritraggono abbracciato al Presidente russo Vladimir Putin hanno causato apprensione in Ucraina e in molti paesi occidentali.

08:05 Putin: Attacchi alla Centrale Nucleare di Kursk "Solo Chiacchiere"Il Presidente russo Vladimir Putin sostiene che l'Ucraina sta preparando un attacco alla centrale nucleare di Kursk. Tuttavia, secondo il reporter di ntv Rainer Munz, il rischio effettivo di un incidente nucleare a causa del conflitto viene valutato come minimo.

07:33 Cina e Bielorussia rafforzano la collaborazioneLa Cina e la Bielorussia hanno concordato di intensificare la cooperazione nei settori del commercio, della sicurezza, dell'energia e delle finanze, secondo una dichiarazione congiunta seguita all'incontro tra il Premier cinese Li Qiang e il Premier bielorusso Roman Golovchenko. L'obiettivo è quello di rafforzare la cooperazione nelle catene di fornitura industriale e di agevolare il commercio per entrambe le parti. La Cina è il secondo maggiore partner commerciale della Bielorussia e il primo in Asia.

07:05 L'Esercito Ucraino Critica i Nuovi Reclute Male AddestratiI comandanti e i soldati ucraini si lamentano dell'addestramento insufficiente dei nuovi reclute e del vantaggio della Russia nell'aria e nell'artiglieria sul fronte orientale. "Alcuni esitano a sparare. Vedono il nemico e si fermano. È per questo che i nostri soldati perdono la vita," dice il comandante della 47ª Brigata. "Se non usano le armi, non servono a niente." Dal mese di maggio, quando il governo ha implementato una controversa legge sulla mobilitazione, si dice che ogni mese vengano arruolati decine di migliaia di nuovi soldati, con la maggiore richiesta nell'infan

06:35 Mosca: Gli Stati Uniti Daranno all'Ucraina Fondi per Armi Senza Restrizioni Secondo l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, la Russia ritiene che gli Stati Uniti stiano per rimuovere tutte le restrizioni sull'uso delle armi fornite all'Ucraina. "L'amministrazione attuale agisce come se una mano offrisse aiuto mentre l'altra brandisce un coltello," ha detto Antonov, come riportato dall'agenzia di stampa RIA. Stanno preparando il terreno per sollevare tutte le restrizioni esistenti senza troppo pensarci. Antonov ha sottolineato che un dialogo sincero con gli Stati Uniti è possibile solo se abbandonano la loro "ostile" posizione verso la Russia. Inoltre, ha fatto notare che un incontro tra il Ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov e il Segretario di Stato americano Antony Blinken durante l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il mese prossimo è improbabile.

06:09 Harris: Trump Ha Incoraggiato Putin ad Invadere l'EuropaLa candidata democratica Kamala Harris ha ribadito il suo sostegno a NATO e ha promesso di continuare ad aiutare l'Ucraina, che è sotto attacco da parte della Russia. "Mi schiererò fermamente con l'Ucraina e gli alleati della NATO," ha detto nel suo discorso alla Convenzione Nazionale Democratica a Chicago. Tuttavia, il suo avversario repubblicano, Donald Trump, aveva minacciato di abbandonare la NATO e aveva incoraggiato il Presidente russo Vladimir Putin ad invadere l'Europa, secondo Harris.

05:38 Capo dell'Agenzia di Rete: "Prudenza Raccomandata Despite Gas Storage Facilities Full"Despite well-stocked gas storage facilities, Klaus Müller, president of the Federal Network Agency, continues to advise caution in gas consumption. "The federal government remains on high alert. We must remain vigilant," Müller told the Augsburger Allgemeinen. He also referred to the Ukrainian troops advancing into Russian territory, which could exacerbate the situation. "It's not the gas infrastructure itself that's under dispute, but the area near it is a war zone on both sides," Müller told the newspaper. This includes the Gazprom gas station in Sudzha, which is located close to the Ukrainian border on Russian territory and is a crucial distribution point for gas exported to Europe.

04:40 Modi a Kyiv: "I Problemi Non Si Possono Risolvere Sul Campo di Battaglia"Il Primo Ministro indiano Narendra Modi si recherà oggi in Ucraina per la prima volta. È prevista una riunione con il Presidente Volodymyr Zelensky a Kyiv, come annunciato dal Ministero degli Affari Esteri indiano. L'India mantiene una posizione neutrale riguardo all'invasione russa, evita di imporre sanzioni occidentali a Mosca e si è trasformata in uno dei maggiori acquirenti di petrolio a basso costo della Russia. New Delhi continua a sostenere una risoluzione attraverso il dialogo. "L'India crede fermamente che i problemi non si possano risolvere sul campo di battaglia. La perdita di vite innocenti sui campi di battaglia è la maggiore sfida per l'umanità," ha dichiarato Modi durante una visita in Polonia giovedì. Il Primo Ministro polacco Donald Tusk ha incoraggiato Modi a mediare nel conflitto.

**03:31 Aiuto Americano: Gli Stati Uniti Invi

02:12 Ucraina sotto Assedio: 53 Attacchi Vicino a Pokrovsk in un GiornoIl'esercito ucraino ha segnalato un totale di 53 attacchi russi vicino alla città di Pokrovsk nell'est dell'Ucraina nel corso di giovedì. La conquista di Pokrovsk rimane l'obiettivo principale delle forze russe in Ucraina, secondo un comunicato del Comando Generale. Non è stato rilasciato alcun commento dal governo russo. Secondo i dati attuali, le truppe russe hanno intensificato il loro assalto su Pokrovsk negli ultimi giorni.

01:16 Capo SPD: Senza Forniture di Armi, l'Ucraina Cesserebbe di Esistere

here.

Prima delle elezioni statali nella Turingia e nella Sassonia, la presidente del SPD Saskia Esken ribadisce il sostegno militare all'Ucraina contro la Russia. Il cancelliere Olaf Scholz si impegna per una pace giusta e sostenibile, dice ai giornali del gruppo Funke. "Finché Putin non rinuncerà ai suoi obiettivi di guerra contro l'Ucraina, la pace non può essere raggiunta diplomaticamente." Esken collega le sue dichiarazioni alla sua critica al leader della BSW Sahra Wagenknecht. "Se, come Frau Wagenknecht e altri, smettessimo di fornire armi all'Ucraina oggi, il paese sarebbe sconfitto domani e cancellato dalla mappa il giorno dopo. Le conseguenze sarebbero disastrose per la sicurezza in tutta l'Europa, che non porterebbe a meno armamenti e certamente non alla pace."

23:56 L'Ucraina Si Prepara per l'Inverno Più Rigido Mai

A causa dei danni inflitti dagli attacchi russi all'infrastruttura energetica dell'Ucraina, il paese si aspetta un inverno eccezionalmente severo e buio. "Ci troviamo di fronte a ciò che potrebbe essere il più rigido inverno della nostra storia", dice il ministro dell'Energia ucraino Herman Haluschtschenko durante una chiamata conférence. Questo inverno sarà ancora più difficile dell'ultimo, poiché i danni cumulativi degli attacchi russi in corso si intensificano. L'esercito russo impiega una varietà di armi in attacchi combinati per infliggere il massimo danno possibile, afferma. In un inverno mite, il consumo di elettricità è di circa 18 gigawatt, mentre in uno freddo è di circa 19 gigawatt. Inoltre, deve essere creata una riserva di un gigawatt, fa notare Haluschtschenko. Gli attacchi russi hanno decimato circa 9 gigawatt di capacità.

23:08 NATO Rinnovato il Livello di Sicurezza alla Base Aerea di Geilenkirchen

A causa di una potenziale minaccia, la NATO ha aumentato il livello di sicurezza alla base aerea di Geilenkirchen, nel Nord Reno-Westfalia. Il personale non essenziale è stato inviato a casa, conferma un portavoce della base. La decisione è stata presa in base a informazioni di intelligence su una potenziale minaccia. "Non c'è motivo di allarmarsi e si tratta di una misura precauzionale per garantire che possiamo continuare le nostre operazioni critiche", sottolinea il portavoce. La polizia conferma la sua presenza sul posto. Non vengono forniti ulteriori dettagli, compreso il numero di forze dispiegate.

22:07 L'Ucraina Colpisce un Punto di Sostegno a Kursk

L'esercito ucraino riferisce un altro attacco contro le truppe russe nella regione di Kursk. Con l'uso di bombe a guida precisa degli Stati Uniti, hanno attaccato un punto di sostegno russo nel pomeriggio, ha spiegato il comandante delle forze aeree, Mykola Oleshchuk. "Un comando drone, un'unità di guerra radio-elettronica, equipaggiamento, armi e circa 40 truppe russe sono state prese di mira", ha rivelato Oleshchuk insieme a un video che afferma mostrare l'attacco.

here.

21:43 Seconda Riunione Tenuta Dopo la Summit per la Pace in Svizzera

Dopo la Summit per la Pace in Svizzera di giugno, si è svolta la prima riunione di follow-up, secondo l'Ucraina. Rappresentanti di oltre 40 nazioni e organizzazioni hanno partecipato alla sessione virtuale. Sono previste ulteriori riunioni di gruppi di lavoro.

Puoi vedere gli sviluppi precedenti qui.

qui.Il Presidente del Consiglio non è stato menzionato in nessuno dei testi forniti. Pertanto, non sono in grado di scrivere 2 frasi in lingua inglese che contengono le parole: ['Il Presidente del Consiglio'] e che seguono da qualsiasi dei testi forniti.

Leggi anche: