Manifestazioni internazionali durante il Vertice del G20 - Le sanzioni applicate nel corso del processo Rondenbarg

Durante un processo riguardante gli scontri violenti tra manifestanti e forze dell'ordine durante il vertice del G20 del 2017 a Hamburg, il tribunale ha comminato multe a due imputati. L'uomo di 29 anni e la donna di 35 anni sono stati riconosciuti colpevoli di disordini e complicità, nonché di altri reati come tentato grave danno fisico, danni alla proprietà e aggressione ai danni di agenti di polizia, come annunciato dal giudice del tribunale regionale di Hamburg dopo un processo di sette mesi.

Questi due imputati facevano parte di un gruppo di 150-200 oppositori del vertice che hanno lanciato pietre contro la polizia a Rondenbarg, Bahrenfeld e distrutto segnaletica stradale, una fermata dell'autobus, un edificio aziendale e danneggiato due veicoli.

Indossavano abbigliamento nero o scuro e mostravano solidarietà con i lanciacoltelli e i manifestanti violenti, rendendo facile per loro mescolarsi tra la folla dopo l'incidente.

"È l'esibizione di aggressività e la promozione di atti violenti che stiamo punendo qui," ha dichiarato il giudice.

L'uomo di 29 anni è stato condannato a 90 giorni di carcere, sospesi per due anni, con una multa di 15 euro al giorno, mentre la donna di 35 anni è stata punita con la stessa pena, ma con una multa giornaliera più alta di 40 euro. Inoltre, entrambi gli imputati sono tenuti a coprire i costi sostanziali dei complessi procedimenti, che il giudice ha descritto come "dolorosi".

Gli imputati hanno una settimana per appellarsi alla sentenza. L'uomo di 29 anni ha lasciato intendere che avrebbe seriamente considerato questa opzione.

Il giudice ha citato la loro associazione con azioni estremiste durante il protest

