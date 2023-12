Le rotte aeree più trafficate del mondo per il 2023

La società di intelligence sui viaggi OAG ha pubblicato il suo elenco annuale delle rotte aeree internazionali più trafficate al mondo, e tre delle prime 10 prevedono il collegamento con Singapore: Bangkok (all'ottavo posto), Giacarta (al settimo) e Kuala Lumpur (in cima alla lista).

Questi dati si basano esclusivamente sul numero di posti venduti sui voli per tutto il 2023. La rotta più trafficata, dalla capitale della Malesia a Singapore, ha registrato 4,9 milioni di posti totali acquistati. Il volo, che dura poco più di un'ora, è popolare tra i pendolari che preferiscono viaggiare tra i due Paesi vicini in aereo, piuttosto che in auto.

Tutte le rotte più trafficate, tranne una, si trovano in Asia e Medio Oriente, con l'unica eccezione della tratta New York-Londra. L'OAG osserva che il viaggio da JFK a Heathrow è stata l'unica rotta aerea della top 10 la cui capacità totale è aumentata rispetto al 2019.

L'Asia domina anche la classifica delle rotte aeree nazionali più trafficate, con il Giappone in testa. I voli che collegano l'hub di Tokyo con le popolari località di villeggiatura Fukuoka (importante centro gastronomico e porta d'accesso alla Corea del Sud), Sapporo (amata per gli sport invernali) e Okinawa (conosciuta come "le Hawaii del Giappone") si sono piazzati rispettivamente al secondo, terzo e settimo posto.

Nel frattempo, alcune delle rotte più trafficate collegavano le principali città dei Paesi più grandi, come la Cina (Pechino e Shanghai) e l'Australia (Melbourne e Sydney).

L'OAG ha segnalato anche alcune rotte al di fuori della top 10. La rotta aerea nazionale più trafficata negli Stati Uniti non è stata quella da New York a Los Angeles, bensì quella da Honolulu a Kahului nelle Hawaii, che collega le isole di Oahu e Maui. In totale, sono stati venduti 3,6 milioni di posti su questa rotta, anche se non è chiaro se i devastanti incendi a Maui abbiano contribuito a una diminuzione dei biglietti venduti alla fine del 2023.

La tratta intra-californiana da San Francisco a Los Angeles si è classificata al primo posto negli Stati Uniti nel 2019, ma è scesa al sesto posto nel 2023.

Le 10 rotte aeree internazionali più trafficate del 2023

1. Kuala Lumpur (KUL) - Singapore (SIN) 2. Il Cairo (CAI) - Jedda (Jedda) Il Cairo (CAI) - Jeddah (JED)3. Hong Kong (HKG) - Taipei (TPE)4. Seoul Incheon (ICN) - Osaka Kansai (KIX)5. Seoul Incheon (ICN) - Tokyo Narita (NRT)6. Dubai (DXB) - Riyako (KUL). Dubai (DXB) - Riyadh (RUH)7. Jakarta (CGK) - Singapore (SIN)8. New York Kennedy (JFK) - Londra Heathrow (LHR)9. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Singapore (SIN)10. Bangkok Suvarnabhumi (BKK) - Seoul Incheon (ICN)

Le 10 rotte aeree nazionali più trafficate del 2023

1. Jeju (CJU) - Seul Gimpo (GMP)2. Sapporo New Chitose (CTS) - Tokyo Haneda (HND)3. Fukuoka (FUK) - Tokyo Haneda (HND)4. Hanoi (HAN) - Ho Chi Minh City (SGN)5. Melbourne (MEL) - Sydney (SYD)6. Pechino (PEK) - Shanghai Hong Kong (GMP). Pechino (PEK) - Shanghai Hongqiao (SHA)7. Tokyo Haneda (HND) - Okinawa Naha (OKA)8. Gedda (JED) - Riyadh (RUH)9. Mumbai (BOM) - Delhi (DEL)10. Giacarta (CGK) - Bali Denpasar (DPS)

Fonte: edition.cnn.com