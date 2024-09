Le riunioni tra Ucraina e Biden si terranno a Ramstein alle 14:22

13:56 Lituania Otterrà i Carri Armati Leopard 2 dalla Germania per una Nuova Divisione Militare

La Lituania sta pianificando l'acquisto di carri armati principali Leopard 2 dalla Germania per una divisione in arrivo nel suo esercito. L'accordo potenziale potrebbe essere finalizzato a novembre, seguendo una decisione del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, come menzionato dal Ministro della Difesa Laurynas Kasciunas. Non ha rivelato il numero di carri o la variante, poiché questi sono prodotti in Germania. La Lituania, membro della NATO e dell'UE, confina con l'exclave russa di Kaliningrad e un alleato, la Bielorussia. Il paese considera il conflitto ucraino una minaccia diretta alla sua sicurezza nazionale e sta rafforzando le sue forze militari istituendo una nuova divisione, che comprenderà un battaglione di carri armati. In futuro, una brigata corazzata tedesca sarà anche permanentemente stanziata in Lituania.

13:20 Discord a Rischio di Blocco Completo in Russia

La piattaforma di comunicazione Discord potrebbe subire un blocco completo in Russia nei prossimi giorni. Questa informazione proviene da un articolo di un quotidiano russo, che cita un insider del settore a conoscenza della situazione. L'organismo di vigilanza dei media russi starebbe valutando questa azione a causa di presunte violazioni della legge russa, sebbene non siano state menzionate accuse specifiche. Gli utenti russi si sono lamentati in precedenza di interruzioni del servizio su Discord all'inizio del mese. Secondo il Moscow Times, si stima che tra 29 e 40 milioni di persone in Russia utilizzino Discord, rendendolo particolarmente popolare tra i giocatori, gli studenti e gli operatori di criptovalute.

13:04 Nessun Via Libera per Armi a Lungo Raggio: "Biden Avvertito dalle Agenzie di Intelligence Prima della Decisione"

Il presidente Biden ha promesso un nuovo pacchetto di aiuti da un miliardo di dollari per l'Ucraina. Tuttavia, gli Stati Uniti non hanno concordato il rimozione delle restrizioni sulle armi fornite dall'Occidente, consentendo attacchi su obiettivi russi profondi. Il politologo Thomas Jäger offre una spiegazione.

12:36 Cittadino Americano in Russia Accusato di "Attività di Mercenario"

Secondo l'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, un cittadino americano è stato accusato di "attività di mercenario" in Russia dal venerdì. Il 72enne, identificato come Stefan Hubbard del Michigan, che vive in Ucraina dal 2014, è sospettato di aver combattuto come mercenario sul fronte ucraino durante il conflitto armato. Il rapporto non specifica quando o dove è stato arrestato il cittadino americano.

12:01 Kryvyj Rih: Attacco con Missile Russo contro la Stazione di Polizia

I rapporti dall'Ucraina suggeriscono ulteriori attacchi russi. Un missile ha colpito una stazione di polizia a Kryvyj Rih questa mattina, secondo le autorità locali. Un corpo femminile è stato trovato tra le macerie e almeno cinque persone sono rimaste ferite. Le squadre di soccorso stanno ancora cercando i sopravvissuti. Sono state danneggiate anche le costruzioni residenziali. L'ufficio del procuratore regionale di Dnipropetrovsk ha pubblicato foto degli attacchi con missili a Kryvyj Rih.

11:27 Possibile Intrusione in Spazio Aereo Romeno da parte di un Drone Russo

I rapporti del ministero della difesa romeno indicano che un drone russo potrebbe aver brevemente attraversato lo spazio aereo romeno la scorsa notte. Il drone avrebbe potuto entrare nello spazio aereo romeno per meno di tre minuti nella regione di frontiera. Il drone era apparentemente coinvolto in un attacco contro la città ucraina meridionale di Izmail.

10:57 Fritz: USA Consegna le Prime Bombe Plananti a Ucraina

Il presidente Zelensky è previsto negli Stati Uniti per presentare il suo "piano di vittoria" e richiedere ulteriori aiuti militari. Biden è riuscito a ottenere un pacchetto di armi valutato quasi 8 miliardi di dollari per l'Ucraina. Secondo il reporter di ntv Gordian Fritz, si tratta di un aumento significativo rispetto alle consegne precedenti.

10:20 Rapporto: le Agenzie di Intelligence USA Avvertono di Gravi Conseguenze se l'Ucraina Sarà Autorizzata ad Usare Missile a Lungo Raggio

Le agenzie di intelligence USA prevedono gravi conseguenze se l'Ucraina riceverà l'autorizzazione dall'Occidente per lanciare missili a lungo raggio contro i bersagli russi, secondo un articolo del New York Times basato su un'analisi di intelligence non pubblicata. La Russia starebbe pianificando attacchi contro le strutture europee, tra cui incendi e sabotaggi, nonché attacchi potenzialmente letali contro i punti di assistenza militare USA ed europei. Il rapporto indica che gli attacchi russi non sono attesi essere espliciti, ma piuttosto condotti attraverso operazioni segrete di intelligence. La valutazione suggerisce inoltre che l'Ucraina non ha abbastanza missili a lungo raggio per influire significativamente sull'andamento della guerra.

09:57 Munz sulla Nuova Minaccia di Putin: il Divieto di Esportazione di Risorse "Non Avrebbe un Impatto Significativo sull'Occidente"

La Russia minaccia di imporre conseguenze agli Stati Uniti se le armi a lungo raggio saranno autorizzate per l'uso contro i bersagli russi. Il presidente Putin starebbe valutando restrizioni commerciali sulle risorse strategiche, come l'uranio, come risposta dell'Occidente. Il reporter di ntv Munz spiega lo sfondo e le implicazioni.

08:40 Marina Militare Ucraina Perplessa per la Costruzione Russa Misteriosa

Una costruzione russa sconosciuta vicino al ponte di Crimea ha lasciato perplessa la Marina Militare Ucraina. Secondo la televisione ucraina, il portavoce della Marina Dmytro Pletenchuk ha dichiarato che la costruzione è in corso, ma il suo scopo rimane ignoto. "Potrebbe essere un'installazione difensiva, o forse un'altra traversata, ma è ancora troppo presto per trarre conclusioni definitive," ha dichiarato Pletenchuk. Mette in dubbio che i russi la completino a causa delle condizioni meteorologiche peggiori. "Loro spesso cercano di aggiungere nuove strutture allo stretto di Kerch, con l'intenzione di costruire varie strutture idrotecniche o barriere. Ma dopo ogni tempesta, finiscono per arenarsi sulla spiaggia," ha spiegato Pletenchuk. Il ponte collega la Russia alla penisola della Crimea, che la Russia ha annesso con la forza dall'Ucraina.

08:08 Città meridionale ucraina sotto attacco, diversi morti La città di Ismajil nel sud dell'Ucraina è stata attaccata questa mattina. Secondo il governatore della regione di Odessa, Oleh Kiper, tre persone hanno perso la vita in un attacco con droni russi. Le vittime erano tutte anziane, inclusa una donna di quasi 100 anni. Inoltre, undici persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Kiper ha anche segnalato danni a edifici e veicoli e diversi incendi. La città di Ismajil si trova vicino al confine con la Romania. [Clicca qui per maggiori informazioni.]

07:40 Roth promuove l'aumento dell'aiuto militare europeo all'Ucraina L'esperto di politica estera del SPD Michael Roth promuove un aumento del sostegno militare europeo all'Ucraina. "I maggiori paesi europei devono assumersi un ruolo militare significativo per garantire che l'Ucraina rimanga una nazione libera e democratica," ha detto Roth in una conversazione con il "Tagesspiegel". "È ora di mobilitare tutte le risorse per mettere l'Ucraina nella migliore posizione possibile per eventuali trattative," ha continuato Roth. Secondo Roth, "chi vuole porre fine alla guerra il prima possibile deve fornire all'Ucraina i mezzi necessari". Per Roth, forza militare e diplomazia sono due facce della stessa medaglia. "La Russia sarà ricettiva alla negoziazione solo se Putin è convinto che la vittoria sull'Ucraina sia impossibile."

07:09 Baerbock difende i rifornimenti di armi occidentali all'Ucraina, avverte contro il calo del sostegno La ministra degli Esteri Baerbock difende i rifornimenti di armi occidentali all'Ucraina e lancia un monito contro il calo del sostegno a Kyiv. "L'idea che non ci sarebbe stato conflitto e vittime in Ucraina senza armi difensive è tanto semplice quanto falsa," ha dichiarato Baerbock giovedì durante il dibattito generale dell'ONU a New York. "Se la Russia ferma il suo attacco, la guerra finirà. Se l'Ucraina smette di difendersi, è finita per l'Ucraina." Il presidente Putin ha risposto a un invito a una conferenza sulla pace in giugno bombardando un ospedale per bambini. Finché Putin non sarà disposto a parlare, sottolinea che cessare il nostro sostegno significherebbe "che gli ospedali in Ucraina e i loro bambini sarebbero indifesi. Ciò porterebbe a ulteriori crimini di guerra, potenzialmente in altri paesi". Baerbock ha sottolineato che la Russia "ha sempre sfidato l'inviolabilità dei confini degli Stati baltici e della Polonia".

06:45 Golob avverte contro decisioni affrettate sulle armi a lungo raggio per l'Ucraina Il governo sloveno avverte contro conclusioni premature sull'utilizzo di armi occidentali a lungo raggio sul suolo russo, data la skepticismo della Germania. "Non è sempre saggio escludere determinati argomenti fin dall'inizio," ha detto il premier Robert Golob ai margini del dibattito generale dell'ONU a New York. "È un problema complesso, ma credo che tutte le opzioni dovrebbero essere esplorate e poi scelta la più adatta alla situazione attuale," ha risposto Golob quando chiesto dell'utilizzo di missili cruise a lungo raggio. Finora, Germania e Stati Uniti si sono principalmente opposti a questo. Il cancelliere Olaf Scholz ha recentemente escluso la consegna di armi a lungo raggio precisi all'Ucraina in futuro.

06:11 Baerbock esorta l'Iran a cessare il sostegno all'aggressione russa contro l'Ucraina La ministra degli Esteri Annalena Baerbock esorta l'Iran a cessare il suo sostegno all'aggressione russa contro l'Ucraina e a interrompere il trasferimento di missili balistici e droni. Il ministero degli Esteri ha annunciato questo sulla sua piattaforma X. Baerbock ha avuto discussioni con il suo omologo iraniano Abbas Araktschi ai margini dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York.

06:01 Trump intende incontrare Zelensky a New York L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a New York venerdì. L'incontro si terrà nella Trump Tower a Manhattan, ha annunciato Trump. Zelensky, che aveva incontrato il presidente Joe Biden giovedì, ha prolungato il suo soggiorno negli Stati Uniti per incontrare Trump. Prima del suo viaggio, Zelensky aveva espresso il desiderio di incontrare Trump, Biden e la vicepresidente Kamala Harris per presentare il suo "piano per la vittoria" per porre fine alla guerra in Ucraina. Clicca qui per maggiori informazioni.

04:25 Harris promette il sostegno a Zelensky e avverte sottotono contro Trump

La candidata alla presidenza degli Stati Uniti Harris garantisce il sostegno al presidente ucraino Zelensky e lancia un avvertimento sottotono contro un rivale non nominato. "Il mio sostegno indistruttibile per il popolo dell'Ucraina rimane saldo. (...) Mi impegnerò a sostenere l'Ucraina e a lavorare diligentemente per garantire che l'Ucraina emerga vittoriosa da questo conflitto e viva in pace e prosperità," esprime durante la visita di Zelensky a Washington. Evidenzia che una risoluzione del conflitto non può essere raggiunta senza l'Ucraina. Tuttavia, rivela che ci sono "certi individui" negli Stati Uniti che mirano a un simile risultato. Il loro obiettivo è costringere l'Ucraina a cedere territori significativi, accettare la neutralità e rinunciare alla protezione di altri paesi. Queste proposte, dice, sono straordinariamente simili a quelle del leader russo Putin e rappresentano la resa.

02:08 Ucraina registra attacchi a ovest di Kherson

Le forze russe hanno bombardato ripetutamente il villaggio di Tomyna Balka a ovest del Kherson sotto il controllo ucraino giovedì, secondo il governatore della regione, Prokrudin. Una donna è stata uccisa e un'altra persona è rimasta ferita nell'attacco, come segnalato su Telegram.

00:55 Regno Unito aggiunge altri sistemi d'artiglieria autopropulsi all'arsenale dell'Ucraina

Il Regno Unito fornirà un altro lotto di sistemi d'artiglieria autopropulsi, AS90, all'esercito ucraino. Dieci di questi sistemi sono già stati consegnati e altri sei seguiranno nelle prossime settimane, secondo il ministero della Difesa del Regno Unito.

23:33 ONU: Mancanza di fondi per aiutare gli ucraini quest'inverno

Il Fondo delle Nazioni Unite per l'assistenza agli individui in Ucraina quest'inverno è insufficiente, come ammesso dallo stesso ente. "Il livello di finanziamento delle organizzazioni come la nostra è inaccettabilmente basso per questa stagione", afferma Karolina Lindholm Billing, coordinatrice ucraina dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR). L'UNHCR ha attualmente solo il 47% dei fondi necessari per sostenere i milioni di ucraini sfollati o colpiti dal conflitto, rispetto al 70% dello stesso periodo dell'anno scorso.

22:13 Biden: Gli Stati Uniti rafforzeranno l'aiuto all'Ucraina

Il presidente Biden annuncia che gli Stati Uniti intensificheranno il loro aiuto all'Ucraina durante il resto del suo mandato. Questo passo rafforzerà la posizione di trattativa di Kiev, afferma Biden prima di un incontro con il presidente ucraino Zelensky a Washington. Il mandato di Biden termina a gennaio e potrebbe essere succeduto dal suo vice presidente, Kamala Harris, o dal repubblicano Donald Trump, che si prevede ridurrà l'impegno degli Stati Uniti con l'Ucraina.

21:34 Ucraina: La Russia si prepara ad aumentare gli attacchi nella regione di Saporizhzhia

Secondo i rapporti dell'intelligence ucraina, le truppe russe sono pronte a intensificare le loro attività di attacco nella regione di Saporizhzhia. "La situazione nella zona di conflitto nella regione di Saporizhzhia sta mostrando una tendenza all'escalation", commenta un portavoce delle truppe stanziate nell'Ucraina meridionale in televisione nazionale. "Negli ultimi 24 ore ci sono stati cinque attacchi e ci si può aspettare che questo numero aumenti, poiché le nostre informazioni indicano che il nemico sta raccogliendo gruppi di attacco vicino al villaggio di Pryiutne". Il portavoce sottolinea anche che il lato russo ha acquisito veicoli corazzati leggeri, suggerendo che stanno pianificando operazioni offensive.

21:00 Biden in incontro con Zelensky: La Russia non otterrà il sopravvento

All'inizio del loro incontro a Washington, il presidente degli Stati Uniti Biden rassicura il presidente ucraino Volodymyr Zelensky del continuo sostegno degli Stati Uniti. "La Russia non otterrà il sopravvento, lo farà l'Ucraina", dice Biden mentre accoglie il suo omologo ucraino nell'Oval Office alla Casa Bianca: "E saremo al vostro fianco ogni passo del cammino". Leggi di più qui.

L'Unione Europea, di cui fa parte la Lituania, potrebbe esprimere la sua preoccupazione per l'aumento delle capacità militari della Russia, data la sua frontiera con l'exclave di Kaliningrad della Russia.

A seguito del potenziale accordo tra Lituania e Germania per i carri armati Leopard 2, la Germania potrebbe fornire un ulteriore sostegno militare all'Unione Europea, soprattutto alla luce delle sue tensioni in aumento con la Russia.

