Le riserve mondiali di acqua dolce sembrano diminuire costantemente.

I livelli delle acque dei fiumi principali sono diminuiti significativamente nel 2023 rispetto ai tre decenni precedenti, secondo un rapporto dell'ONU. Nel corso degli ultimi cinque anni, questi livelli sono rimasti costantemente al di sotto della media storica, secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM). Il principale responsabile è il cambiamento climatico, amplificato dall'evento periodico El Niño, che altera i modelli di precipitazioni a livello globale. Il 2023 è stato l'anno più caldo dalla nascita dell'industrializzazione, con i ghiacciai che si sciolgono a un ritmo mai visto negli ultimi 50 anni.

Le diverse regioni fluviali hanno sperimentato gradi diversi di perdita d'acqua. La regione del Mississippi negli Stati Uniti, l'Amazzonia in Sud America e i fiumi Gange, Brahmaputra e Mekong in Asia hanno registrato livelli d'acqua inferiori alla media storica, mentre l'Africa orientale, la Nuova Zelanda settentrionale, le Filippine e l'Europa settentrionale hanno registrato livelli d'acqua superiori alla media, secondo l'OMM.

"L'acqua serve come campanello d'allarme per il cambiamento climatico", ha dichiarato la Segretaria Generale dell'OMM, Celeste Saulo. "Stiamo assistendo a un aumento della frequenza e della gravità degli eventi di pioggia intensa, inondazioni e siccità che rappresentano una minaccia seria per le vite, gli ecosistemi e le economie".

In passato, i canarini venivano utilizzati per segnalare potenziali pericoli nelle miniere di carbone, diventando incoscienti a concentrazioni di anidride carbonica più elevate prima degli esseri umani. Secondo le stime dell'ONU, almeno 3,6 miliardi di persone, ovvero oltre il 40% della popolazione globale, affrontano attualmente carenze d'acqua per almeno un mese all'anno. Si prevede che questo numero aumenterà a cinque miliardi entro il 2050.

Il rapporto esamina i livelli delle acque dei fiumi e dei laghi, l'umidità del suolo e le misurazioni dei ghiacciai e della neve. Tuttavia, molti paesi hanno fornito dati limitati, con soli circa 30 paesi che hanno contribuito a un parametro specifico. In questi casi, l'OMM ricorre a stime dei modelli. È necessario raccogliere più dati il prima possibile, ha insistito l'OMM.

