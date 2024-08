Le riserve di gas dell'UE si attestano attualmente ad un livello di utilizzazione impressionante del 90%.

Prima della data di scadenza prevista, le infrastrutture di stoccaggio del gas in tutta l'Unione Europea erano quasi al massimo della loro capacità, con un'impressionante percentuale del 90%. Questa notizia è stata annunciata dalla Commissione UE a Bruxelles, dichiarando la loro preparazione per l'inverno imminente. Dopo l'invasione militare della Russia in Ucraina nell'estate del 2022, i 27 stati membri dell'UE hanno concordato che le infrastrutture di stoccaggio dovrebbero essere idealmente al 90% di capacità entro il 1° novembre.

Secondo i resoconti recenti, il livello medio di riempimento era del 90,29%, pari a circa 92 miliardi di metri cubi. Tuttavia, i livelli di riempimento variavano tra i paesi. La Spagna era in testa con il 100%, mentre la Lettonia era in fondo con un deludente 69%. Le infrastrutture tedesche erano al 93,6%.

Il piano strategico dell'UE prevede di ridurre la dipendenza dal gas naturale russo. Per farlo, pianificano di importare maggiori quantità di gas naturale liquefatto (GNL) dagli Stati Uniti e gas naturale direttamente dalla Norvegia.

Due terzi degli stati membri dell'UE sono riusciti a raggiungere l'obiettivo del 1° novembre, con le loro infrastrutture di stoccaggio almeno al 90% di capacità. Tuttavia, è fondamentale che i paesi rimanenti riempiano rapidamente le loro infrastrutture di stoccaggio, poiché mancano solo due settimane all'inizio dell'inverno.

Leggi anche: