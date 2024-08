- Le riprese sono state completate.

La produzione del quarto film "Bridget Jones" sembra essere stata funestata da una serie di sfortune, come hanno rivelato diversi resoconti del quotidiano britannico "The Sun". Ad esempio, si è vociferato che uno degli attori principali abbia subito una frattura ossea a giugno. Inoltre, il set del film avrebbe causato fastidi a residenti influenti come il musicista Harry Styles (30) o il vincitore dell'Oscar Rami Malek (43) a North London. Recentemente, "The Sun" ha addirittura riferito che i pipistrelli hanno interrotto le riprese. Ma finalmente arriva una buona notizia: "Bridget Jones: Pazza d'Amore", il titolo del film, ha concluso le riprese ed è stato messo in scatola.

"Ci vediamo il giorno di San Valentino"

Il fatto che le riprese in Inghilterra siano state ultimate con successo è stato annunciato dalla casa di produzione Working Title Films su X. "Riprese terminate. Ci vediamo il giorno di San Valentino", si legge nel post, confermando ancora una volta la data di uscita già nota sul servizio di streaming statunitense Peacock il giorno di San Valentino del 2025. I fan avevano temuto che i problemi con le riprese potessero ritardare l'uscita del film. In Germania, "Bridget Jones 4" arriverà nei cinema.

Cast e trama di "Bridget Jones: Pazza d'Amore"

Nel prossimo film, la star della saga Renée Zellweger (55) torna a interpretare la simpatica protagonista, ora vedova e madre di due figli. Hugh Grant (63) torna nel ruolo del tormentato Daniel Cleaver, dopo che la sua morte negli ultimi momenti del precedente film "Bridget Jones' Baby" è stata rivista. Emma Thompson (65), che ha già partecipato al terzo film, torna nel cast. Nuovi arrivi includono Chiwetel Ejiofor (47), noto per "12 Years a Slave", e Leo Woodall (27), star de "The White Lotus", che interpreterà un uomo più giovane con cui Bridget Jones avrà una relazione occasionale.

Come riportato dal britannico "Daily Mail", il vincitore dell'Oscar Colin Firth (63), che ha interpretato Mark Darcy in tutti e tre i precedenti film "Bridget Jones", dovrebbe fare un breve ritorno. Firth è stato apparentemente visto sul set durante le riprese di una scena. Poiché il suo personaggio è morto nella trama del film, rimane misterioso se si tratti di un flashback o di una sequenza onirica.

