Le riduzioni di bilancio forzate impongono alle operazioni di Boeing.

Boeing aveva precedentemente raggiunto un accordo con i vertici sindacali riguardo a una soluzione alla disputa salariale. Tuttavia, i membri sindacali di base non erano soddisfatti dell'aumento del 25% degli stipendi concordato e hanno deciso di prendere una posizione ferma votando a favore di uno sciopero con una netta maggioranza. Questo movimento metterà indubbiamente sotto pressione la situazione finanziaria dell'azienda.

Boeing, importante costruttore aerospaziale statunitense, sta valutando l'imposizione di un blocco delle assunzioni in risposta allo sciopero della sua più grande sindacato. Inoltre, gli aumenti salariali per i dipendenti sono sospesi e gli ordini per i fornitori dei suoi aerei 737, 767 e 777 saranno ridotti. Inoltre, si stanno valutando licenziamenti temporanei sia dei lavoratori che dei manager. Un analista stima che lo sciopero potrebbe costare all'azienda circa 500 milioni di dollari alla settimana.

"Questo sciopero rappresenta una sfida significativa per il nostro recupero e dobbiamo attuare le misure appropriate per proteggere la nostra liquidità e tutelare il nostro futuro comune", ha dichiarato il direttore finanziario di Boeing, Brian West, in una dichiarazione. Misure aggiuntive includono il divieto di voli di lusso per la direzione e l'interruzione degli aumenti salariali legati ai trasporti. La partecipazione alle fiere aeroportuali sarà limitata.

La decisione di scioperare da parte dei membri del più grande sindacato di Boeing a Seattle lo scorso fine settimana ha portato alla fermata della produzione industriale dei migliori aerei in vendita. Migliaia di lavoratori aerospaziali che costruiscono gli aerei Boeing 737, 777 e 767 hanno intrapreso l'azione sindacale poco dopo la mezzanotte di venerdì. In precedenza, avevano rifiutato l'accordo di contrattazione collettiva raggiunto tra i leader sindacali e la direzione di Boeing.

Anni senza aumenti salariali significativi per i dipendenti

Lo sciopero colpirà duramente Boeing a livello finanziario. L'azienda sta lottando con le spese crescenti e il debito a seguito di una serie di intoppi. In gennaio, una porta della cabina si è staccata da un Boeing 737 Max durante un volo con Alaska Airlines. Uno sciopero prolungato potrebbe ulteriormente mettere sotto pressione la catena di fornitura del settore aeronautico e ampliare la scarsità di aerei tra le compagnie aeree.

È già chiaro che la stipula di un nuovo accordo con il sindacato sarà costosa per Boeing. Prima dello sciopero, i membri del sindacato avevano rifiutato un'offerta che avrebbe comportato un aumento del 25% degli stipendi distribuito in un periodo di quattro anni, con una maggioranza di circa il 95%. I lavoratori avevano accettato solo lievi aumenti salariali negli ultimi tempi mentre il costo della vita nella regione saliva.

I membri del sindacato, insoddisfatti dell'aumento salariale concordato, chiedono una soluzione più equa, definendola "diversa dall'aumento inizialmente proposto". La pressione finanziaria dello sciopero ha portato Boeing a valutare diverse misure di contenimento dei costi, tra cui il blocco delle nuove assunzioni, spesso

