Le ricchezze della storia: La collezione privata di un erede Rothschild

Nati da una sovrabbondanza di ricchezze, la storia dei Rothschild moderni è inevitabilmente diversa. Lord Jacob Rothschild, erede del ramo inglese della famiglia, afferma che la sua abitudine al collezionismo è dettata dal desiderio di acquisire le cose rare che "mancano".

Waddesdon Manor, il palazzo ancestrale dei Rothschild inglesi nella campagna del Buckinghamshire, è un castello fortificato che trabocca di quel tipo di stravaganza dorata ispirata a Versailles che alla fine del XIX secolo divenne nota come "le goût Rothschild" (o "il gusto Rothschild").

All'interno, la gamma completa ed eclettica di oggetti accumulati dagli antenati di Jacob Rothschild - un tempo senza rivali come famiglia più ricca del mondo, oggi detentori di una fortuna sconosciuta - diventa evidente.

Le ricchezze della storia: La collezione Rothschild

C'è una scrivania fatta da Maria Antonietta, un braccialetto d'oro con il volto della Regina Vittoria (un regalo della Regina stessa) e un assortimento di 25.000 oggetti d'antiquariato e d'arte, tra cui un automa a orologeria che mostra una battuta di caccia all'elefante e un paravento dipinto che raffigura scimmie vestite con abiti del XVIII secolo.

C'è poi la voliera di rari uccelli canori asiatici - tra cui specie che portano il nome degli antenati di Rothschild - che formano una collezione vivente nel parco del maniero.

Una ricchezza così vasta offre "un'opportunità meravigliosa", dice l'83enne banchiere d'investimento ora responsabile della collezione - una delle tante dichiarazioni che rilascia durante un'intervista nella sala fumatori cremisi di Waddesdon. "Vivo in una casa con queste grandi opere d'arte. Naturalmente ci sono delle lacune nella collezione. Per me è molto interessante e divertente colmare queste lacune".

Immersa in una tenuta di 4.000 acri, Waddesdon fu costruita come rifugio per i fine settimana per soddisfare le due passioni del suo proprietario originario: i party del fine settimana e la collezione di oggetti di valore. Le due cose erano collegate, ha spiegato Jo Fells, responsabile della comunicazione di Waddesdon. Dopo tutto, ha detto, ci sono poche cose che i ricchi vittoriani amavano di più - dopo aver banchettato e bevuto - che passeggiare alacremente, sfogliare opere d'arte e scrivere lettere "per dire a tutti quanto si stavano divertendo".

Progettato dall'architetto francese Gabriel-Hippolyte Destailleur per il barone Ferdinand de Rothschild negli anni Settanta del XIX secolo, Waddesdon è di per sé una compilation di greatest hits di stili architettonici.

Reinvenzione neorinascimentale di un castello fiabesco del XVI secolo, l'edificio fu ampliato a metà della costruzione per aggiungere un'ala dedicata all'arte e al tempo libero: "Destailleur propose al barone Ferdinand di incorporare nella casa le migliori caratteristiche dei migliori castelli della Loira", dice Rothschild a proposito del maniero, che da allora è apparso in fiction d'epoca come "Downton Abbey" e "The Crown".

Passeggiando tra le stanze poco illuminate della casa, Rothschild racconta che la collezione era già stata costruita durante la sua infanzia: un insieme eterogeneo, con punti di forza nei mobili francesi del XVIII secolo, nelle porcellane decorate della fabbrica reale di Sevres e nei manoscritti medievali illustrati.

Nel corso degli anni, gran parte della collezione è stata donata al British Museum o al National Trust, un ente di beneficenza che ha ricevuto in eredità l'edificio dal parente di Jacob, James de Rothschild, alla sua morte nel 1957. Ma migliaia di oggetti rimangono nella collezione personale della famiglia.

La scrivania appartenuta a Maria Antonietta, l'infame e decadente ultima regina di Francia che fu ghigliottinata durante la Rivoluzione francese, è "uno dei grandi tesori della casa" e un "esempio perfetto" di ciò che volevano i suoi antenati, dice Rothschild.

"Il sogno di una collezione Rothschild del XIX secolo sarebbe stato... la scrivania della regina", afferma Rothschild, realizzata da "uno dei più grandi ebanisti francesi dell'epoca".

Per i non addetti ai lavori, eventuali "vuoti" o "buchi" in questa collezione potrebbero essere difficili da identificare in stanze con appena una parete o un angolo a disposizione (uno stile impegnativo che è spesso favorito da questo tipo di maniero del XIX secolo). Ma Rothschild dice che cerca sempre di sviluppare il carattere unico della collezione e di trovare opere complementari.

Rothschild indica un dipinto a olio di un ragazzo che sistema delicatamente un castello di carte. Si tratta di una delle sue acquisizioni, un dipinto di Jean-Baptiste-Siméon Chardin, un pittore francese del XVIII secolo famoso per le sue magistrali nature morte e per i suoi ritratti di scene quotidiane dalla luce soffusa. L'antenato di Rothschild, Henri, possedeva 18 opere di Chardin, ma furono tutte distrutte in un bombardamento durante la Seconda Guerra Mondiale.

Il dipinto del ragazzo è stato offerto a Rothschild da un mercante d'arte e, a quanto pare, simili "esempi casuali e opportunistici" si presentano spesso alla famiglia.

"Se guardate in questa stanza, vedrete un'interessantissima coppa d'argento dell'artista olandese del XVII secolo Van Vianen", racconta Rothschild durante un tour della casa. Improvvisamente un commerciante mi ha telefonato all'improvviso... e mi ha detto: "Ho trovato una foto del figlio dell'artista dell'argento che tiene la coppa. Faceva il venditore di suo padre. Dovreste comprarla".

"E così l'abbiamo comprata", ha detto della coppa, che ora si trova accanto al dipinto della stessa coppa nella sala del tesoro di Waddesdon.

Altri oggetti sono arrivati a Rothschild tramite il governo britannico, grazie a un comitato che impedisce a determinati manufatti culturali di lasciare il Paese. Quando vengono imposti divieti temporanei all'esportazione di opere d'arte considerate tesori nazionali, nella speranza di trovare un acquirente con sede nel Regno Unito, Rothschild interviene.

Ci sono anche molte acquisizioni più curate, soprattutto nella vasta collezione di arte contemporanea del maniero. Jacob Rothschild ha aggiunto dipinti (ritratti di se stesso, in particolare) dei suoi amici Lucian Freud e David Hockney. Ha anche commissionato un lampadario di porcellana frantumata al designer tedesco Ingo Maurer e due gigantesche sculture "candeliere" dell'artista portoghese Joana Vasconcelos, costruite con bottiglie di vino Château Lafite Rothschild.

Di vino ce n'è in abbondanza. Le cantine di Waddesdon contengono un'altra grande collezione: 15.000 bottiglie di vini storici delle tenute di famiglia, Château Lafite Rothschild e Château Mouton Rothschild. Risalente al 1868, è la più grande collezione di vini Rothschild al mondo.

Forse non sorprende che ci siano così tante collezioni Rothschild in giro. Non solo si tratta di una famiglia con oltre due secoli di ricchezza vertiginosa, ma la sua storia inizia con un collezionista: il patriarca Mayer Amschel Rothschild, che ha dato il via all'espansione della famiglia nella finanza, era, tra l'altro, un commerciante di monete, medaglie e gioielli.

Da umili origini ("nel ghetto, a Francoforte, e vivevano in una stanza, in 18", come dice Rothschild), la famiglia ha fatto più di ogni altra per accumulare collezioni di opere d'arte di valore, pubbliche e private, in tutto il mondo.

Tra le 25.000 opere d'arte di Waddesdon, Jacob Rothschild appare come un collezionista di collezioni, che completa ciò che gli è rimasto e accumula innumerevoli nuove aggiunte.

Non è nemmeno in grado di indovinare il valore complessivo degli oggetti. Ma c'è un pezzo preferito tra tutti?

"Ovviamente ho opere d'arte particolari che amo in questo posto", risponde. Ma non credo che ci sia un oggetto in particolare... (a cui) torno ancora e ancora e ancora".

"Credo di godermi il lusso di poter vedere la gamma di opere d'arte che abbiamo qui, di apprezzarle tutte e di imparare da loro in modi molto diversi".

Fonte: edition.cnn.com