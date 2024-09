- Le restrizioni più severe sui bagagli a mano proibiscono ancora una volta i container più grandi.

Viaggiatori non possono più portare contenitori per liquidi di grandi dimensioni nel bagaglio a mano. Gli aeroporti stanno stringendo nuovamente le regole sul trasporto di liquidi. Secondo le informazioni della Polizia Federale e dell'operatore dell'aeroporto di Francoforte, Fraport, i passeggeri possono portare liquidi in contenitori fino a 100 millilitri, a condizione che siano contenuti in una busta di plastica trasparente di capacità massima di un litro, a partire dall'inizio del mese.

La motivazione di questo cambiamento è legata ai dubbi sollevati all'interno dell'UE riguardo alla affidabilità dei più recenti scanner per bagagli che utilizzano la tecnologia della tomografia computerizzata (TC). Questi scanner possono produrre immagini tridimensionali del contenuto del bagaglio a mano in pochi secondi, rendendo le restrizioni sui liquidi apparentemente superflue.

La regolamentazione sui liquidi, introdotta nel 2006, è stata momentaneamente sospesa in alcuni punti di controllo tedeschi dove i bagagli potevano essere scannerizzati con i dispositivi CT, consentendo ai contenitori di grandi dimensioni di rimanere nel bagaglio a mano. Tuttavia, questa eccezione non è più valida fino a quando non saranno rivalutati i timori per la sicurezza.

Nuove Regolamentazioni UE

Secondo le ultime regolamentazioni dell'UE, i contenitori di grandi dimensioni sono nuovamente proibiti, mentre quelli fino a 100 millilitri possono continuare a essere nel bagaglio a mano e non richiedono lo smistamento separato. Gli dispositivi elettronici possono anche rimanere nel bagaglio registrato.

Nei numerosi punti di controllo tedeschi che utilizzano ancora gli scanner tradizionali, gli elettro

