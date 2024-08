Le restrizioni imposte dai talebani frenano l'espressione pubblica delle donne

In Afghanistan, le donne lottano in circostanze difficili, ma le nuove regole dei talebani hanno reso la loro vita ancora più dura. Secondo queste regole, alle donne viene data pochissima possibilità di esprimersi in pubblico e si aspetta che controllino il loro contatto visivo.

Di recente, i talebani hanno pubblicato un insieme di leggi, come riferito dall'agenzia di stampa AP, con l'articolo 13 del codice di virtù e vizi che specifica che la voce di una donna è intima e non dovrebbe essere utilizzata per cantare, recitare o leggere ad alta voce in spazi pubblici. Questo documento di 114 pagine, approvato dal leader dei talebani Haibatullah Akhundzada, è stato pubblicato il mercoledì successivo alla sua approvazione da parte di un portavoce dei talebani. Questo ha segnato il primo annuncio ufficiale delle cosiddette leggi di virtù e vizi dal momento in cui i talebani hanno preso il potere nell'estate del 2021.

Successivamente, i talebani hanno istituito una sorta di polizia morale, chiamata Ministero per la "Promozione della Virtù e Prevenzione del Vizio". Ora hanno l'autorità di emettere avvertimenti o infliggere multe per qualsiasi violazione di queste regole. Queste leggi regolano diversi aspetti della vita quotidiana, come l'uso della musica, le celebrazioni e i trasporti pubblici.

L'articolo 13 richiede inoltre alle donne di coprire il viso in pubblico per evitare la tentazione e prevenire gli altri dall'essere indotti in tentazione. L'abbigliamento deve essere modesto, senza essere troppo rivelatore, attillato o corto. Le donne afghane devono anche coprirsi davanti agli uomini e alle donne non musulmani per prevenire la corruzione. Inoltre, una donna non può fissare gli uomini fuori dalla sua famiglia o dal marito.

Voce del media preoccupata

L'articolo 17 proibisce la diffusione di immagini di esseri viventi. Questa nuova regola è probabile che indebolisca ulteriormente i già sofferenti media afghani. Secondo l'articolo 19, è proibito suonare la musica, mentre alle donne non è permesso viaggiare da sole. Inoltre, è proibito mescolare uomini e donne non imparentati.

Già a luglio, un rapporto della missione delle Nazioni Unite in Afghanistan ha suggerito che un'atmosfera di paura e intimidazione aveva coinvolto alcune sezioni della popolazione a causa della polizia morale. Alcuni dei metodi utilizzati per far rispettare questi decreti sono stati visti come violazioni dei diritti umani e delle libertà. Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio dei talebani ha espresso l'intenzione di espandere i propri poteri in altri aspetti della vita quotidiana, suscitando serie preoccupazioni per tutti gli afghani, in particolare le donne e le bambine, secondo Fiona Frazer, la capo della missione delle Nazioni Unite per i diritti umani. I talebani hanno negato questi rapporti.

Le nuove regole dei talebani, come stabilito nell'articolo 19, proibiscono alle donne di viaggiare da sole, limitando ulteriormente la loro libertà e autonomia. Questa situazione, insieme al divieto di musica e interazioni tra uomini e donne non imparentati, ha suscitato preoccupazioni nella comunità internazionale, che vede queste misure come una violazione dei 'diritti umani fondamentali'.

Il Ministero per la Promozione della Virtù e la Prevenzione del Vizio dei talebani, con i suoi piani per espandere i propri poteri, ha suscitato apprensione in molti afghani, compresi le donne e le bambine, riguardo alla possibile violazione dei loro 'diritti e libertà fondamentali'.

