Le restrizioni doganali hanno avuto un impatto significativo sulla crescita economica della Germania.

A seguito dell'aumento dei controlli alle frontiere in Germania, Allianz Trade ha emesso un avvertimento sui possibili effetti economici. I tempi di attesa prolungati alle frontiere stanno innescando una serie di eventi. Il danno prevedibile per il PIL del paese potrebbe superare i 10 miliardi di euro a doppia cifra.

I controlli temporanei alle frontiere in Germania potrebbero aggravare le difficoltà economiche, secondo un'analisi di Allianz Trade. "I tempi di attesa alle frontiere potrebbero aumentare i costi di trasporto e di merci per le importazioni di circa il 1,7%, riducendo sia il volume complessivo del commercio che la competitività, attualmente bassa per i produttori tedeschi", ha spiegato la Senior Economist Jasmin Groeschl.

Questi controlli stanno causando un effetto a catena: "Il commercio potrebbe subire perdite annuali fino a 1,1 miliardi di euro". Ciò potrebbe potenzialmente aggravare i rischi di recessione e comportare perdite per il PIL del paese fino a 11,5 miliardi di euro. La Germania ha esteso i controlli alle frontiere in corso nei territori orientali e meridionali a tutte le frontiere terrestri. Questi controlli mirano a contrastare l'immigrazione indesiderata e il crimine. La ministra dell'Interno federale Nancy Faeser aveva promesso che i comuni pendolari non avrebbero incontrato significativi disagi del traffico.

In situazioni normali, un attraversamento di frontiera medio nella zona di Schengen dura circa 3,34 minuti, come ha menzionato Allianz Trade. Con i controlli, si prevede una situazione simile a quella alle frontiere esterne di Schengen, dove un attraversamento di frontiera con ispezioni casuali potrebbe prolungare il tempo di viaggio su un itinerario di transito di circa 20 minuti.

"A causa dei ritardi alle frontiere, prevediamo un aumento dei costi e dei disturbi della catena di fornitura, nonché una possibile riduzione delle importazioni in Germania di circa l'8%", ha detto Groeschl. Date le due terzi delle importazioni tedesche effettuate attraverso le frontiere terrestri, ciò si tradurrebbe in riduzioni annuali fino a 1,1 miliardi di euro. "La perdita di queste importazioni potrebbe portare alla sospensione di alcuni prodotti finiti o alla necessità per le aziende di mantenere scorte sempre più costose a causa della produzione just-in-time limitata nel settore della produzione".

Aumento dei costi in vari settori

Secondo i settori, l'industria alimentare potrebbe incontrare un aumento dei costi del commercio del 2,6% e perdite di importazioni di 62 milioni di euro. Per i servizi commerciali, l'aumento stimato dei costi è del 2,4%, accompagnato da perdite di importazioni di 55 milioni di euro, e per i servizi di trasporto, l'aumento dei costi

