- Le responsabilità lavorative influiscono sulle decisioni di divorzio di J.L.?

Da quando Jennifer Lopez (55) ha presentato istanza di divorzio da Ben Affleck (52) l'20 agosto, ci sono state molte speculazioni su ciò che ha portato alla rottura della coppia famosa. Si dice che la loro relazione abbia subito un cambiamento anche durante la luna di miele, ma ora, People magazine sottolinea l'agenda fitta di impegni di J.Lo durante la loro vita coniugale. Era coinvolta in otto progetti cinematografici durante quel periodo.

Jennifer Lopez: La regina del lavoro

People magazine descrive i numerosi film di J.Lo durante il suo matrimonio. Nel 2022 - si sono sposati a luglio a Las Vegas e hanno rinnovato le nozze ad agosto in Georgia - stava promuovendo i film già girati "Marry Me - Married at First Sight" e "Shotgun Wedding - Una squadra difficile".

Nel 2022, si è svolto il doppiaggio per il film d'azione Netflix "The Mother", con J.Lo nel ruolo principale. Più tardi quell'anno, è tornata davanti alla cinepresa per un altro film Netflix, "Atlas". Tuttavia, secondo il resoconto di People, ancora più tempo e impegno sono stati dedicati ai progetti personali di J.Lo come "This Is Me... Now: A Love Story" - un musical companion del suo nono album "This Is Me... Now" - e il documentario "The Greatest Love Story Never Told" sulla realizzazione del suo album e del musical.

Due film per la casa di produzione di Affleck

Ma non è tutto. J.Lo ha anche recitato nei film "Unstoppable" e "Kiss of the Spider Woman", prodotti da Artists Equity, la casa di produzione co-proprietata dall'amico di lunga data e partner di recita di Affleck, Matt Damon (53).

I titoli sopra sono solo la punta dell'iceberg quando si tratta del recente lavoro di J.Lo. Inoltre, ha registrato il suo album "This Is Me... Now", lo ha promosso, ha pianificato un tour prima di annullarlo per motivi familiari, ha lavorato sui suoi progetti imprenditoriali, ha partecipato a sfilate di moda a Parigi, eventi del Met Gala, è andata a Dubai e ha visitato l'Europa più volte.

È probabile che Ben Affleck avesse meno impegni in quel periodo. A parte la fondazione della casa di produzione cinematografica Artists Equity, è apparso solo nel sequel del film di successo "The Accountant 2" davanti alla cinepresa.

Jennifer Lopez ha presentato istanza di divorzio a Los Angeles l'20 agosto. Ha indicato la data di separazione come 26 aprile 2024. Affleck e Lopez si sono conosciuti all'inizio del 2000. Sono diventati rapidamente una delle coppie più potenti di Hollywood e hanno guadagnato il soprannome di "Bennifer". Tuttavia, l'attenzione dei media è stata segnalata come un fattore nel loro primo scioglimento, portando alla fine del loro fidanzamento e alla rottura all'inizio del 2004. Dopo altre relazioni - e anche matrimoni - si sono riuniti nel 2021.

Despite the demanding schedule, Jennifer Lopez's divorce from Ben Affleck was finalized in 2023, citing 'Divorce and separation' as the reason. Despite their busy lives, the pressure from their respective work commitments, particularly Jennifer's numerous film projects, reportedly played a role in their split.

