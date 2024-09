- Le rese di uva del sud-ovest sono significativamente diminuite quest'anno.

Condizioni meteorologiche imprevedibili sono previste per causare una consistente diminuzione della raccolta di uva nel Baden-Württemberg. Su un'area di 26.600 ettari, si prevede che nel 2024 saranno raccolti 1,9 milioni di ettolitri di mosto, secondo l'Ufficio Statistico di Fellbach. I viticoltori hanno incontrato diversi ostacoli quest'anno. Le gelate tardive hanno causato danni alle colture. Le piogge prolungate, seguite da temperature elevate, hanno successivamente causato malattie nei vigneti.

Nella più grande delle due regioni agricole, il Baden, la raccolta di mosto è prevista essere circa il 10% inferiore rispetto all'anno precedente. Si prevede una raccolta di circa 1,1 milioni di ettolitri, con circa 720.000 ettolitri di vino bianco e 420.000 ettolitri di vino rosso.

Nel Württemberg, sia i rendimenti che le quantità di raccolta sono probabili essere ridotti. La quantità di raccolta prevista di circa 730.000 ettolitri è dell'11% inferiore rispetto alla cifra dell'anno precedente. La raccolta di vino rosso di quest'anno è prevista essere di circa 500.000 ettolitri. Le stime per il vino bianco si attestano a circa 230.000 ettolitri.

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, i tradizionali procedimenti di raccolta del vino potrebbero essere influenzati sia nel Baden che nel Württemberg.

