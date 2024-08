- Le relazioni con la Germania sono cambiate

Anna Ermakova (24) ha pubblicato il suo album di debutto "Behind Blue Eyes (The Movie Album)" l'8 agosto. In un'intervista all'agenzia di stampa spot on news, la figlia di Angela Ermakova (nata nel 1968) e Boris Becker (56) parla del perché ha scelto di reinterpretare le sue canzoni preferite e cosa ha imparato su se stessa attraverso il lavoro sull'album. Rivelando anche come è nato il suo duetto con Florian Silbereisen (43), come è cambiato il suo rapporto con il pubblico tedesco da quando ha vinto "Let's Dance", come ha imparato il tedesco e se si immagina di vivere altrove rispetto a Londra.

Hai raccolto le tue canzoni preferite nel tuo album. Perché queste canzoni specifiche da film noti?

Anna Ermakova: Sono la colonna sonora della mia crescita. Ogni canzone in questo album è come uno sguardo indietro alla mia adolescenza, quando, come molte ragazze, ho attraversato un momento difficile. Ho trovato conforto e pace in tutti questi diversi film. Ogni canzone simboleggia un momento diverso per me da quel periodo, se ero felice o triste o divertente. Ho pensato molto alla giovane Anna mentre lavoravo all'album e volevo renderla orgogliosa, onorare i sentimenti che aveva allora. Il processo aveva a che fare con sentimenti nostalgici, ma anche con la riflessione su se stessi. Dovresti guardare indietro e vedere quanto sei arrivato per capire chi sei e dove vuoi andare. Spero che l'album possa portare un sorriso sulle facce delle persone e aiutarle a elaborare le loro emozioni.

Hai imparato qualcosa di nuovo su te stessa durante il processo?

Ermakova: Assolutamente sì. Penso che quando guardi indietro, impari sempre molte cose su te stesso e sulle tue priorità, su ciò che vuoi nella vita e ciò che non vuoi, su ciò che è importante per te. Si tratta di tornare a ciò che volevi essere da bambino, senza che le persone ti giudichino. Senza che le persone dicano che non è possibile. La piccola versione di me diceva che voleva essere una ballerina o una cantante, e la risposta era: No, non è possibile. Si tratta di tornare a quella piccola me e dire: Sai cosa? Proverò.

Sull'album interpreti canzoni note. Scrivi anche le tue canzoni?

Ermakova: Sì, è un processo in corso. Quando ho scritto cose in passato, ho sempre pensato a quanto sarebbe stato analizzato ogni parola, e avrei dovuto spiegare tutto. Di cosa parla? Di chi parla? Decidere quali messaggi vuoi diffondere, cosa vuoi mettere nel mondo, ci vuole tempo. Inoltre, l'album è ancora molto vario a livello di stile e genere. canto canzoni dagli anni '60, '70, '80 e 2000, e sto ancora cercando un suono e uno stile su cui concentrarmi. Ho cantato in cori sin da quando ero piccola, ho suonato il pianoforte, l'arpa, il violino. Tutto questo mi ha influenzato in modo diverso.

In che misura tua madre ha influenzato la tua musica o i tuoi film preferiti?

Ermakova: Soprattutto quando ero più giovane, aveva una grande influenza perché mi mostrava molti film. È una madre insolita, quindi ho visto "The Godfather" o "Scarface" piuttosto giovane (ride). Ascoltava anche sempre The Doors o ABBA a casa, quindi sono cresciuta con molta musica, che penso sia molto importante. Ascoltare musica ad alto volume dagli altoparlanti ha un'influenza sul tuo giorno, sul tuo umore, su come ti senti. I genitori non dovrebbero sottovalutare questo con i loro figli.

Chi sono i tuoi musicisti preferiti assolutamente?

Ermakova: Ce ne sono molti. Mi piacciono le donne che si rispettano e condividono le loro emozioni attraverso la musica e le esibizioni con il mondo. Ho visto Lana Del Rey dal vivo circa un mese fa, che è stato incredibile. Mi piacciono anche le esibizioni iconiche di grandi performer femminili come Britney Spears o Beyoncé. Allo stesso modo, mi emoziono per le cantanti jazz come Etta James o Billie Holiday.

Sul tuo album canti un duetto con Florian Silbereisen. Come è successo?

Ermakova: Ho avuto la fortuna di esibirmi nel suo show a Berlino al Velodrom a gennaio. È stata la prima volta che ho cantato di fronte a un grande pubblico, è stato pazzesco. Florian è stato molto supportive e mi ha dato il palco, per cui sono molto grata. Poi ho eseguito con lui nel suo show "The Great Schlager Surprise" a febbraio e abbiamo eseguito "Something Stupid", dove lui ha cantato solo le parti "Ti amo" perché non conosceva le parole, come l'ho sorpreso. Siamo stati così felici della reazione del pubblico che abbiamo deciso di trasformarla in un singolo. Le registrazioni e le esibizioni sono state così divertenti e sento di aver imparato molto da lui.

Per esempio?

Ermakova: Quando stavamo provando per una trasmissione televisiva e ha iniziato a piovere forte, era chiaro che avremmo continuato e non ci saremmo fatti stressare. Si tratta di godersi la cosa, divertirsi e far passare alle persone un bel momento. Ho anche incontrato molti musicisti Schlager ai suoi show, che è stato molto carino. È come una piccola famiglia. Aiuta a incontrare persone che fanno la stessa cosa che fai, soprattutto dal momento che sono ancora nuova in questo campo. È una vita diversa con i suoi problemi e le sue preoccupazioni, come la nervosità o la pressione per dare alle persone uno spettacolo.

Ermakova: È completamente cambiato. Prima, molte persone mi giudicavano e avevano opinioni su di me senza mai avermi parlato. Non avevo detto nulla alla stampa per tanto tempo e stavo solo vivendo la mia vita a Londra, andando all'università, avendo amici, ma così tante persone avevano queste assumptions e pregiudizi. Vedere quel cambiamento, essere supportata e avere persone che sono orgogliose di te è come un grande abbraccio. Ho trovato una nuova comunità.

La tua partecipazione ha anche comportato l'apprendimento del tedesco in modo più intensivo...

Ermakova: Quando parlo tedesco, le persone ridono per il mio accento. Faccio milioni di errori, ma per me va bene così. Sono grata alle persone che mi hanno sostenuto sin dall'inizio, dal mio arrivo a "Let's Dance" quando non sapevo parlare tedesco, fino ad ora dove posso formare frasi e avere conversazioni. Un'insegnante mi ha aiutato in questo. Per imparare qualcosa, sia che si tratti di ballo o di una lingua, hai bisogno di quell'aiuto. Ogni persona è individuale e ha diversi bisogni di apprendimento. Con il mio background in inglese, russo e francese, questo approccio più personale è stato molto importante per me.

Quale influenza ha ancora "Let's Dance" sulla tua vita oggi?

Ermakova: Per me è stato cambiamento di vita. Ancora oggi, tengo i contatti con molte delle celebrities che hanno partecipato e con molti dei professionisti. Ho visto Renata e Valentin solo pochi giorni fa a un evento. È solo bello quando lavori così a stretto contatto con le persone e si sviluppano amicizie, anche se è una competizione. I miei amici più stretti vengono principalmente dai miei giorni di scuola, di cui sono molto felice, ma incontrare persone che fanno la stessa cosa crea un equilibrio diverso. A parte le amicizie, il ballo è rimasto con me. Ho ripreso le lezioni a Londra, anche se non subito. Dovevo prendere una piccola pausa, il mio corpo era stanco (ride). Ho anche provato cose nuove come il Reggaeton, che non è decisamente il mio stile e piuttosto impegnativo alla mia altezza. È meraviglioso semplicemente uscire dalla tua zona di comfort e sentire quella connessione. Quando balli, ti connetti con il tuo corpo. Quando canti, ti connetti con la tua voce. Quando performi per le persone, ti connetti con gli altri e ti senti più a tuo agio nella tua pelle e meno timido. Quelli sono i più grandi insight per me dell'ultimo anno.

Il ballo farà parte anche delle tue esibizioni dal vivo come cantante?

Ermakova: Adoro guardare le Popstar che ballano. Sono cresciuta con Britney, Lady Gaga o Beyoncé. Erano le mie tre grandi idol. Certo, non sono loro, ma ci proverò un po'.

Con le menzionate cantanti, lo styling è un grande argomento...

Ermakova: Lo styling è molto importante. Esprime chi sei e è un'altra parte di te che condividi e ispira gli altri. Al momento, sto facendo tutto il mio styling da sola. Ho ripreso il controllo perché voglio essere autentica e rimanere fedele a me stessa. I miei look sono solitamente colorati, un po' sexy e un po' luccicanti.

Come è cambiata la tua vita quotidiana attraverso la tua carriera musicale?

Ermakova: Ovviamente ho trascorso molto tempo recentemente con lezioni di canto, registrazioni in studio e pensieri sulla mia performance. Ma la mia vita quotidiana non è cambiata molto, faccio passeggiate in natura, scrivo nel mio diario e provo a praticare la gratitudine. Più vivo nel mondo dello spettacolo, più voglio tornare a casa e semplicemente essere sola e godermi la pace. Se viaggio di più, sono fortunata ad avere amici comprensivi. È davvero bello avere sempre il loro sostegno.

Londra sarà sempre la tua base?

Ermakova: Per ora, sì. C'è così tanto di nuovo nella mia vita e così tanto cambiamento, quindi è importante per me solo tornare a casa. Ma mi piace mantenere la vita interessante e scoprire cose nuove. Sono sempre aperta a tutte le possibilità che la vita ha da offrire e non escludo un nuovo ambiente. Vivi una volta sola, quindi dovresti fare il meglio che puoi. Ho imparato a fidarmi sempre di più della mia voce interiore, del mio cuore.

Cosa hai pianificato per il futuro?

Ermakova: Mi sento molto benedetta dal fatto che molti dei miei sogni si siano già realizzati, tra cui il mio diploma universitario, l'apprendimento di una nuova lingua (tedesco), la vittoria di "Let's Dance", la registrazione di un album e l'esibizione sul palco. Sono molto orgogliosa di me stessa, ma questo significa anche molta pressione che può essere travolgente. Quindi ora sto cercando di rimanere nel presente, essere grata per le piccole cose nella vita quotidiana e dare il meglio in tutto ciò che faccio. Sono aperta a tutte le possibilità che l'universo ha da offrire, quindi vedremo cosa porterà il futuro!

In bocca al lupo per i tuoi futuri progetti musicali, Anna.

Sono entusiasta di vedere come continuerai a crescere e evolverti come artista, trarre ispirazione dalle tue esperienze passate e canalizzare tutto questo nella tua musica.

