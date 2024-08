- Le registrazioni telefoniche di Marius Borg Høiby rivelano casi di tortura psicologica

Marius Borg Høiby si è ufficialmente scusato di mercoledì, esprimendo rimorso nei confronti della sua ragazza. Il 27enne, figlio della Principessa ereditaria Mette-Marit, è stato inizialmente trattenuto all'inizio di agosto con l'accusa di lesioni corporali. In seguito, ha riconosciuto la sua responsabilità. La vittima donna ha contattato le autorità e ha cercato cure mediche a causa di una ferita alla testa.

Nel suo comunicato diffuso dalla Radiotelevisione Norvese (NRK), Høiby ha ammesso di aver lottato con problemi psicologici e di essere stato sotto l'influenza di alcol e cocaina al momento dell'incidente. Si è scusato con la sua famiglia e la sua ragazza. Tuttavia, le conversazioni telefoniche recentemente rilasciate rivelano che ha continuato a molestare verbalmente la donna dopo l'incidente.

Il quotidiano norvegese "VG" ha pubblicato queste registrazioni incriminanti. Il tono di Høiby nella registrazione sembra calmo ma minaccioso. Durante le conversazioni, tenute dopo il crimine, il pentito Høiby ha minimizzato gli eventi, dicendo: "Ti ho dato solo qualche leggera pacca con la mano piatta..."

La donna ha risposto che l'ha colpita almeno cento volte e che l'ha strangolata almeno cinque volte, rendendole difficile respirare, secondo il rapporto norvegese. Il figlio del sovrano norvegese ha ordinato alla donna di recuperare i suoi vestiti e le sue cose a Skaugum Palace entro le 16: "Le tue proprietà verranno bruciate alle 16. Tutto ciò che possiedi è attualmente lì fuori. E ho un grande contenitore di benzina e un accendino in mano. Puoi sentirlo? Sarai presente alle 16", ha insistito.

Quando la vittima ha chiesto i suoi motivi, ha risposto: "Perché meriti ogni parola amara che ti sto rivolgendo" e ha seguito con parole volgari.

In una successiva registrazione telefonica, ha chiesto dove si trovasse: "Sei per strada? Ora tutte le tue proprietà stanno andando nella spazzatura. Ti ho detto che avevi un'ora per arrivare. Sono passate tre ore".

Queste registrazioni telefoniche dovrebbero servire come prove nel processo imminente contro Høiby, membro della famiglia reale norvegese.

