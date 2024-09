Le regioni meridionali e particolarmente aride stanno vivendo un'ondata di popolarità rispetto a Merz.

La coalizione del semaforo ha lasciato l'Unione in una situazione difficile con la sua impopolarità senza precedenti. Al momento, la CDU e la CSU devono solo segnare un goal. La domanda è: chi sarà il candidato cancelliere dell'Unione per tirare il calcio di rigore? Friedrich Merz, presidente della CDU, è il favorito chiaro ma rimane cauto. Il Presidente della Baviera Markus Söder ha confermato il suo interesse dopo le elezioni statali della Sassonia e della Turingia. C'è anche un terzo candidato le cui intenzioni non sono del tutto chiare ma diventa un'opzione più seria grazie all'ultimo RTL/ntv Trendbarometer.

L'Istituto Forsa ha condotto un sondaggio rappresentativo e ha chiesto: "Quale candidato dell'Unione sarebbe più adatto per la posizione di Cancelliere federale?". Le opzioni erano Merz, Söder e il Presidente della Renania Settentrionale-Vestfalia Hendrik Wüst. Il 31% dei rispondenti ha scelto Wüst, il 23% Söder e il 16% Merz. Il 30% è rimasto indeciso o non aveva preferenze.

Prima che Merz diventasse presidente federale della CDU, era visto come la speranza delle associazioni della CDU dell'est. Tuttavia, il sostegno per lui non è aumentato nell'est: il 14% dei rispondenti degli stati orientali ha scelto Merz, mentre il 23% ha scelto Söder. Wüst è riuscito a ottenere il 27% dei voti negli stati orientali. I sostenitori dell'Unione sono ancora indecisi e ciascuno dei tre uomini ottiene circa un terzo dei voti.

Söder è stato criticato all'interno della CDU per le sue azioni nel 2021, quando ha affondato la candidatura a cancelliere di Armin Laschet e non si è mai scusato. Tuttavia, Wüst sembra guadagnare più sostegno dal campo di centro-sinistra: il 47% dei sostenitori dell'SPD e il 51% dei sostenitori dei Verdi preferiscono Wüst.

Tra i sostenitori di tutti i partiti, Merz è il candidato meno popolare. L'unica eccezione sono i sostenitori dei Verdi, dove Merz arriva secondo con il 9%. Söder, che è stato critico nei confronti dei Verdi, arriva terzo con il 5%.

Merz è riuscito a ottenere una piccola vittoria essendo più popolare del cancelliere federale dell'SPD Olaf Scholz. Il Trendbarometer ha mostrato che il 27% sceglierebbe Merz se ci fosse solo lui, mentre il 23% sceglierebbe Scholz. Tuttavia, si tratta di un lieve calo rispetto alla settimana scorsa, quando entrambi erano al 25%.

In una tradizionale colazione politica a Gillamoos, Söder ha dichiarato: "Penso che la carica di Presidente del Consiglio sia la più bella. Ma non mi tirerei indietro dall'assumermi la responsabilità per il nostro paese". Nel frattempo, la CSU ha ripetutamente dichiarato che Merz è il favorito per la candidatura a cancelliere, ma la decisione è ancora in sospeso.

Merz ha risposto alla rinnovata candidatura di Söder con le parole: "La dichiarazione di Markus Söder di questa mattina non ha valore

Leggi anche: