"Le regioni meridionali dovrebbero sopportare il caldo torrido fino a martedì".

Secondo le previsioni del tempo, l'estate si conclude alla fine di agosto. Secondo il meteorologo Björn Alexander, in un'intervista, questa estate torrida si colloca tra le più calde dei dati climatici. Tuttavia, il consensus generale è che abbiamo incontrato un'estate irregolare, con poche fasi idilliache e tranquille per l'intero paese.

Qual è la valutazione a lungo termine della ondata di calore estiva in Germania?

Björn Alexander: Anche se l'analisi completa dell'estate non sarà definitiva fino a settembre, alcuni elementi cruciali sono già stati determinati. In sintesi, abbiamo affrontato un'estate tumultuosa. Periodi intensi di pace e relax per l'intera Germania sono stati rari. Un modello prevedibile si è ripetuto stagionalmente, portando a una lieve precipitazione superiore alla media durante l'estate. Di conseguenza, le aree più piovose della Baviera hanno segnalato circa 650-750 litri di precipitazione per metro quadrato.*

Quali regioni hanno subito le minori precipitazioni?

La stazione meteorologica di Genthin, Sassonia-Anhalt, segnala le precipitazioni più basse di questa estate, con circa 100 litri per metro quadrato. Si sono verificate notevoli differenze regionali, dovute alla concentrazione di temporali e piogge. Ad esempio, la siccità di Genthin in Sassonia-Anhalt è stata bilanciata da un notevole surplus di precipitazioni a Kemberg-Radis, superiore di oltre 300 litri per metro quadrato rispetto alla media estiva - circa il 60% in più rispetto a Genthin.

Qual è il bilancio delle temperature?

Attualmente, siamo around 18,5 gradi, con un surplus di 2 gradi rispetto agli standard del 1961-1990, con un rendimento solare previsto di circa 700 ore di sole.

Il "summer rollercoaster" continuerà nel meteorologico autunno che inizia domenica?

Le previsioni iniziali indicano che settembre inizierà con un caldo estivo, sostenuto dalla continua instabilità. Tuttavia, le previsioni a lungo termine sperimentali prevedono che settembre 2024 sarà moderatamente medio o leggermente secco, con circa 60 litri di precipitazioni per metro quadrato, lasciando spazio per un'estate indiana prolungata.

Qual è l'aumento previsto delle temperature a settembre?

Anche se un lieve calo è possibile, le condizioni potrebbero diventare notevolmente calde. Data la variazione climatica, i mesi estremamente freddi o addirittura gelidi sono ora considerati rari o improbabili.

Quando abbiamo visto l'ultima volta mesi estremamente freddi?

Questo è successo ad aprile 2023, aprile 2022 e agosto 2021.

Quali sono le proposte della previsione del tempo?

Raggiungeremo l'apogeo dell'ondata di calore oggi. Di conseguenza, molte regioni supereranno i 30 gradi, con picchi di 35 o 36 gradi. Questo si allinea con i picchi delle ondate di calore di quest'anno. Il punto più caldo finora è stato Bad Ahrweiler/Neuenahr nella Renania-Palatinato, che ha registrato un caldo di 36,5 gradi il 13 agosto.

Cosa ci aspetta dopo questo picco?

Mentre il nostro "Piet" sistema di alta pressione si indebolisce e si sposta, "Quentin", un nuovo alto, si avvicina dal sud-ovest. Tuttavia, uno spazio nascente consente ai bordi esterni della bassa pressione "Wilhelma" del Mare del Nord di avanzare, attirando temporaneamente aria fresca del nord verso il nord-ovest del nostro paese. Di conseguenza, l'aria calda e umida dell'estate continuerà a persistere a volte. Si sta formando un confine d'aria turbolenta in mezzo.

Cosa implica questo per i prossimi giorni?

Al sud, questo cambiamento non si verificherà presto, quindi l'ondata di calore persisterà almeno fino a martedì della prossima settimana. Al contrario, il nord-ovest si raffredderà temporaneamente prima che l'aria estiva avanzi verso nord, possibilmente portando temporali in alcune regioni.

Quali sono le aree più a rischio di temporali?

Questo comprende una fascia che va dall'Eifel e dal Reno inferiore al Mar Baltico, sia di giorno che di notte venerdì e giovedì pomeriggio.

Quali pericoli corriamo?

Inoltre, l'aumento dello stress termico peggiorato dall'aumento dell'umidità, la probabilità di forti temporali è una preoccupazione. Durante i temporali, non è da escludere la possibilità di forti precipitazioni, grandine e venti violenti.

Cosa possiamo aspettarci per il weekend?

Pioggia e temporali sono probabili al centro del paese sabato. La probabilità di pioggia e temporali aumenta domenica, soprattutto nel west e nel sud-ovest. Altre parti del paese prevedono un weekend prevalentemente soleggiato e asciutto.

Quali temperature possiamo aspettarci?

Venerdì, le temperature raggiungeranno altezze torrido nel sud e nell'est - 28 a 34 gradi, a differenza del nord e dell'ovest con solo 21 a 23 gradi.

Nel weekend, il caldo si sposterà verso nord. Di conseguenza, le temperature diventeranno sempre più umide e calde, soprattutto domenica, con temperature comprese tra 25 e 33 gradi. Solo le aree costiere rimarranno fresche con temperature around 20 gradi.

Cosa ci aspetta per la prossima settimana?

Iniziando la nuova settimana, avremo un mix di sole e temporali, mantenendo l'umidità around 32-33 gradi Celsius. Le aree vicino alla costa, tuttavia, rimarranno relativamente fresche con temperature tra 20 e 22 gradi.

Si è verificato alcun fenomeno meteorologico insolito durante questa estate?

La Germania ha assistito a un modello estivo insolito quest'anno, caratterizzato dalla sua natura irregolare e dalle alte temperature.

Cosa ci aspetta per settembre, secondo le previsioni preliminari?

Le previsioni preliminari suggeriscono che settembre 2024 inizierà con un caldo estivo, seguito da medie moderate e condizioni secche, consentendo un'estate indiana prolungata.

