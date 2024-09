Le regioni colpite dalle inondazioni attendono ora l'assistenza dell'UE

Rilassamento della tensione lungo l'Elba in Sassonia, sguardi preoccupati alle dighe dell'Oder a Breslavia polacca: la cresta dell'inondazione dell'Elba ha raggiunto la sezione fluviale sassone, secondo il Centro Nazionale per le Inondazioni. Al primo misuratore di Schönau, al confine con la Repubblica Ceca, il valore era di circa 6,50 metri nel pomeriggio, con una tendenza graduale al calo. Il valore tipico lì è di 1,58 metri.

A Dresda, il livello dell'acqua sta diminuendo lentamente, centimetro per centimetro. Gli idrologi si aspettano che scenda sotto i sei metri dopo la mezzanotte - sotto il livello per il secondo stadio di allarme più alto. Nel pomeriggio era di 6,07 metri, con un valore tipico di 1,42 metri.

Tuttavia, il pericolo non è ancora passato in Germania. Nel frattempo, sono in corso operazioni di pulizia nelle aree colpite dalle inondazioni dei paesi confinanti e le richieste di fondi UE per riparare i danni stanno aumentando.

Ancora una sfida qui

In Brandeburgo, si prevede una situazione di inondazione più grave lungo l'Oder dalla prossima settimana fino a metà settimana. L'Agenzia Ambientale dello Stato non esclude il quarto stadio di allarme più alto. La città di Francoforte sull'Oder ha installato muri di protezione lungo il lungofiume e ha a disposizione sacchi di sabbia. Sono organizzati servizi di sorveglianza per le dighe e ispezioneranno le strutture di protezione se la situazione peggiora.

In Brandeburgo, il parlamento statale verrà rinnovato domenica, quindi la politica probabilmente non commetterà errori nell'affrontare la situazione delle inondazioni. In Sassonia-Anhalt, i livelli idrici dell'Elba stanno ancora aumentando ma rimangono sotto gli stadi di allarme. In Baviera, c'è già stato il via libera mercoledì.

Situazione in Europa centrale e sudorientale

In molte delle regioni colpite dalle inondazioni in Europa centrale e sudorientale, la pulizia principale è in corso: detriti e fango vengono rimossi dalle strade o rimossi dalle case. Altri salvano ciò che può ancora essere salvato. L'esercito è coinvolto.

L'entità dei danni è ancora incerta. Pertanto, il Parlamento europeo chiede più sostegno dell'UE. È necessario equipaggiare la procedura di protezione dalle catastrofi dell'UE con più risorse, richiede una maggioranza del Parlamento. Il ministro delle Finanze ceco Zbynek Stanjura si aspetta spese aggiuntive statali fino a 1,2 miliardi di euro quest'anno a causa della catastrofe.

Miliardi da Bruxelles

"La domanda più urgente è ovviamente se possiamo aiutare con i mezzi finanziari per la riparazione e la ricostruzione", ha detto la presidente della Commissione UE Ursula von der Leyen alla sera in Polonia. E assicura: "L'Europa è al vostro fianco". Per questo, saranno utilizzati fondi dalle esistenti risorse dell'UE. Dovrebbe essere possibile mettere inizialmente a disposizione circa dieci miliardi di euro dai cosiddetti fondi di coesione, ha detto il tedesco durante la sua visita a Breslavia (Wrocław).

Nel frattempo, il numero delle vittime è salito a almeno 23. In Repubblica Ceca, almeno otto persone sono ancora disperse. Il re britannico Carlo III ha espresso shock: "Mia moglie e io siamo profondamente scioccati e rattristati dalla devastazione e dalla distruzione causate dalle inondazioni catastrofiche in Europa centrale", si legge in una dichiarazione del palazzo di Londra.

Repubblica Ceca

In Repubblica Ceca, l'Elba a Ústí (Aussig) vicino al confine con la Sassonia ha raggiunto il picco poco oltre i 6,8 metri - la norma è intorno ai 2 metri. Le mura di protezione hanno tenuto contro le acque dell'inondazione. Nelle aree colpite dalla catastrofe nell'est del paese, i pompieri, i soldati e i detenuti hanno aiutato con le operazioni di pulizia. Il presidente Petr Pavel stima che la pulizia potrebbe richiedere anni. Una importante strada statale è stata chiusa anche per i servizi di soccorso a causa di un cedimento. La polizia ha parlato di ulteriori casi di saccheggio.

Polonia

In Polonia, l'ondata di inondazione ha raggiunto la città della Bassa Slesia di Breslavia nelle prime ore di giovedì. Il livello dell'acqua era di 6,38 metri, ha detto il sindaco Jacek Sutryk al broadcaster TVN24. Si prevede che un livello delle acque di 6,30-6,40 metri persisterà per un po' di tempo. La norma è poco più di 3 metri. L'ondata di inondazione attuale è significativamente più bassa di quella dell'Oder nel 1997, quando il livello dell'acqua ha raggiunto i 7,24 metri.

**Il primo ministro Tusk ha avvertito in una riunione del personale di crisi di non sottovalutare la situazione. "È ancora troppo presto per dichiarare vittoria sull'inondazione a Breslavia". Bisogna continuare a monitorare la situazione. L'inondazione a Breslavia è prevista fino a lunedì - la speranza è che le dighe tengano. La Germania ha offerto all

**In Slovacchia, le cose sembrano migliorare nella regione occidentale vicino alla capitale Bratislava, mentre la situazione delle inondazioni si sta alleviando. Nel frattempo, più a sud-est, il Danubio continua a gonfiarsi, con l'onda più grande attesa per colpire Komárno al confine ungherese venerdì. I tributari settentrionali della Slovacchia stanno contribuendo alle acque delle inondazioni del Danubio in quel punto.

Nel cuore di Bratislava, il Danubio ha raggiunto il picco mercoledì sera, arrivando a un incredibile 9,8 metri. Da allora, è stato un lento calo, con 9,3 metri misurati questa mattina. Normalmente, il Danubio si trova a soli 3 metri.

Italia

La regione italiana dell'Emilia-Romagna nel nord sta affrontando piogge intense. Luoghi come Ravenna, Forlì e Castel Bolognese hanno visto le loro strade trasformarsi in fiumi a causa del fiume in piena. Circa 400 persone hanno dovuto lasciare le loro case e cercare rifugio nei centri di accoglienza.

A causa dei timori per la sicurezza, molte scuole sono rimaste chiuse a Bologna, la capitale regionale, e in altre città. Le autorità locali hanno anche invitato le persone a rimanere a casa. Nella città di Venezia, il sistema "Mose", composto da barriere d'acciaio, è stato attivato per la prima volta dal periodo estivo per proteggere contro i livelli delle acque alte.

Al Parlamento europeo, c'è una richiesta di maggiori sostegno dell'UE a causa dei danni estesi causati dalle inondazioni. I legislatori suggeriscono di equipaggiare la procedura di protezione dai disastri dell'UE con maggiori risorse. Inoltre, la presidente della Commissione UE, Ursula von der Leyen, ha proposto di utilizzare circa dieci miliardi di euro dai fondi esistenti dell'UE per le riparazioni e la ricostruzione nelle aree colpite.

Nonostante gli sforzi in Polonia, il primo ministro Tusk ha avvertito contro l'errata valutazione della situazione a Wrocław, invitando a un monitoraggio continuo poiché l'inondazione nella città è attesa fino a lunedì. La Germania ha anche offerto aiuto militare nelle aree colpite dalle inondazioni in Polonia, sebbene i dettagli non siano ancora stati finalizzati.

