- Le ragioni predeterminate dell'assassino di Trump suscitano ulteriori indagini

Dopo l'attacco all'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante un comizio in Pennsylvania, gli investigatori non hanno ancora individuato un movente definito per l'aggressore, come suggerito da diversi mezzi di informazione. Secondo fonti di NBC News e MSNBC, che includono alti funzionari dell'FBI, il sospetto avrebbe condotto ricerche online su eventi che coinvolgevano sia Trump che il presidente Joe Biden. L'evento di Trump sembra essere stato una scelta fortuita per l'attacco.

L'incidente è avvenuto il 13 luglio, quando il tiratore ha preso di mira Trump da un tetto vicino durante un evento di campagna all'aperto. L'ex presidente ha riportato una ferita da proiettile all'orecchio destro, mentre il sospetto è stato ucciso dalle forze di sicurezza. Purtroppo, un partecipante è morto e altri due sono rimasti feriti.

Fonti di NBC News hanno riferito che gli investigatori hanno scoperto un "miscuglio di credenze". Un alto funzionario è stato citato come dicendo, "Al momento, non stiamo identificando una chiara ideologia legata al nostro soggetto. Né a sinistra né a destra". La squadra sta ancora esaminando tutte le piste possibili e formulando conclusioni.

Il tiratore aveva pianificato l'attacco con cura per un lungo periodo di tempo. La sua ricerca ha incluso vari eventi e potenziali obiettivi prima di concentrarsi sul comizio di Trump. In seguito, l'FBI ha pubblicato le immagini dell'arma del tiratore, dello zaino e degli esplosivi trovati nel suo veicolo al comizio.

L'indagine dell'FBI sul background del tiratore ha rivelato che aveva condotto ricerche su eventi che coinvolgevano non solo Donald Trump, ma anche il presidente Joe Biden. Durante una conferenza stampa, il direttore dell'FBI ha menzionato, "I nostri primi risultati suggeriscono che il sospetto aveva interesse sia per l'ex presidente Trump che per il presidente Biden."

