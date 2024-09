Le ragioni alla base dello sviluppo dell'Alzheimer non sono ancora completamente comprese.

Ogni anno, decine di migliaia di individui in Germania vengono diagnosticati con demenza o Alzheimer. In occasione della Giornata Mondiale dell'Alzheimer, che si celebra ogni anno, questa disfunzione cerebrale, originariamente descritta dal neurologo Alois Alzheimer nel 1906, assume maggiore importanza. Tuttavia, combattere questa malattia è una sfida, con numerosi aspetti ancora misteriosi per i ricercatori. Ecco un riassunto delle principali domande e risposte:

Cos'è l'Alzheimer?

L'Alzheimer è il tipo più diffuso di demenza. Questa condizione cerebrale causa una perdita di funzioni cognitive come il pensiero, il linguaggio, la capacità di prendere decisioni e l'orientamento spaziale, nonché la morte o il grave danno delle cellule cerebrali, principalmente nella corteccia cerebrale. Inoltre, le abilità sociali peggiorano. Oltre all'Alzheimer, la demenza vascolare e la demenza frontotemporale sono i disturbi di demenza più comuni.

La dimenticanza non è sempre un segno di demenza. Altri problemi fisici, come disturbi della tiroide non trattati, problemi vascolari o abuso di droga, possono anche causare disturbi della memoria.

Quante persone ne sono colpite?

Attualmente, più di 1,8 milioni di individui in Germania gestiscono la demenza. Circa due terzi di loro, circa 1,2 milioni, hanno l'Alzheimer. Nel 2023, circa 445.000 individui di età superiore ai 65 anni hanno sviluppato la demenza per la prima volta. A causa della popolazione invecchiata, il numero di persone colpite sta aumentando.

Il numero di morti per Alzheimer in Germania è quasi raddoppiato in 20 anni. Secondo le statistiche recenti dell'Ufficio federale di statistica, circa 10.100 persone sono morte per Alzheimer nel 2023. Circa 19.000 individui sono stati trattati in ospedale con questa diagnosi nel 2022 - un aumento del 61% rispetto a 20 anni fa.

Se non ci sarà un progresso nella prevenzione o nel trattamento, entro il 2050 potrebbero essere colpite fino a 2,7 milioni di persone di età superiore ai 65 anni in Germania, secondo le stime attuali.

Quali sono i sintomi?

L'Alzheimer inizia con la dimenticanza e la perdita di motivazione. Man mano che peggiora, le azioni quotidiane diventano sempre più difficili. I pazienti spesso dimenticano le parole, si sentono disorientati e faticano a ricordare. Anche compiti semplici come allacciare e slacciare i bottoni diventano impossibili.

Infine, i pazienti perdono la loro indipendenza e potrebbero non riconoscere i loro cari. I disturbi cognitivi e di giudizio rendono la vita quotidiana sempre più difficile. Molti individui colpiti diventano sospettosi, aggressivi o depressi, e la loro personalità può cambiare.

Quali sono le cause della condizione?

Questo non è ancora completamente compreso, nonostante decenni di ricerche. Gli studi mostrano che due accumuli di proteine tossiche nel cervello potrebbero essere correlati al progressione della malattia - aggregati di beta-amiloide, una proteina naturalmente presente nel cervello, e fibrille tau, che normalmente mantengono la stabilità e l' approvvigionamento nutrizionale all'interno delle cellule cerebrali.

I cervelli dei pazienti affetti da Alzheimer di solito mostrano questi accumuli di proteine. I processi metabolici errati danneggiano le cellule nervose e vengono attivati i composti infiammatori. I neurotrasmettitori legati alla memoria e all'attenzione non possono più essere prodotti.

In quasi tutti i casi, i fattori genetici, i processi di invecchiamento, le malattie cerebrali esistenti e gli influssi ambientali lavorano insieme. Solo circa l'1% dei casi è puramente ereditario. Le persone con familiari di primo grado colpiti, come genitori, fratelli o figli, hanno un rischio quattro volte maggiore di sviluppare la malattia rispetto alla popolazione generale.

Chi ne è colpito?

although this disorder can also strike before the age of 50, age is undoubtedly the greatest risk factor for Alzheimer's. Approximately 1.7 million of the total 1.8 million afflicted are over 65 years old, with around two-thirds being women. However, around 47,000 people between 40 and 59 also deal with dementia.

Quali sono i fattori di rischio?

Finora sono stati identificati 14 fattori di rischio per la demenza, tra cui l'ipoacusia, il consumo di tabacco e alcol, i disturbi della vista, i livelli elevati di colesterolo, l'obesità, la depressione, i traumi cranici e l'isolamento sociale. Si stima che fino al 45% dei casi di demenza potrebbe essere ritardato o prevenuto attraverso uno stile di vita sano e le cure mediche.

C'è una cura?

No. Although biomarkers can now identify Alzheimer's in the early stages of mild cognitive impairment, before dementia sets in, the disorder is typically only detected when the damaged brain cells are irretrievably lost.

Medication therapy can momentarily delay the decline in cognitive ability, and behavioral, speech, and music therapies, or memory training can improve quality of life.

Qual è lo stato attuale della ricerca?

Finding an effective drug is tricky because the underlying mechanisms of Alzheimer's disease are not yet fully understood. In recent years, there have been numerous setbacks, with initially promising drugs failing in patient trials.

The recently approved drug Leqembi in the USA and UK aims to aid patients with early-stage Alzheimer's. The drug targets the beta-amyloid protein causing deposits in the brain, potentially slowing the progression of dementia.

However, the European Medicines Agency rejected the approval of Leqembi because the observed effect on delaying cognitive decline did not outweigh the risk of severe side effects, particularly the risk of brain bleeds.

Cosa si può fare per prevenirlo?

Gli esperti raccomandano attività mentali, fisiche e sociali per ridurre il rischio di sviluppare la condizione. Consigliano anche una dieta bilanciata, a basso contenuto di grassi e colesterolo, ricca di frutta e verdura, oltre a controllare l'ipertensione, i disturbi del ritmo cardiaco e il diabete.

