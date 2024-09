Le raccomandazioni di questo fine settimana:

Scorrendo tra le novità, sembra che una certa familiarità sia la tendenza.

Continua a scorrere per scoprire la traiettoria di questo tema.

"Nessuno Chiede Questo"

Gli anni 2000 sono entusiasti del ritorno di alcune delle loro stelle preferite nel mondo della piccola scherm.

Kristen Bell, famosa per "Veronica Mars," e Adam Brody, star de "The O.C.," condividono lo schermo in questa nuova serie romantica comedy di Netflix.

La trama di questo film delizioso recita: "Un podcastere dubbioso sul sesso e un rabbino appena single si innamorano, ma il loro stile di vita contrastante e le famiglie interferenti riusciranno a sopportare la loro relazione?"

Siamo fan dei romantic comedy, sia al cinema che in TV, e il tocco di nostalgia è la ciliegina sulla torta.

Puoi trovare questa serie in streaming su Netflix ora.

"Robot Selvaggio"

Torniamo ai nostri cari, questo film d'animazione è basato sul romanzo per bambini di Peter Brown, con la voce della vincitrice dell'Oscar Lupita Nyong'o nel ruolo del personaggio principale Roz. Con lei nel cast stellare c'è anche Pedro Pascal, tra gli altri.

La storia si svolge quando il robot Roz, stranded su un'isola deserta, impara ad adattarsi all'ambiente rude e stringe legami con la fauna dell'isola, diventando alla fine il genitore adottivo di un'oca orfana.

Guarda questo film al cinema ora.

"Menti Geniali"

Zachary Quinto è diventato il volto di STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica).

L'ex "Eroi" e "Star Trek" attore ha l'opportunità di mostrare intelligenza e stranezza nel suo ruolo in "Menti Brillanti", in cui interpreta un personaggio ispirato al defunto neurologo e scrittore britannico Dr. Oliver Sacks.

Come Sacks, che è morto nel 2015 a 82 anni, il personaggio di Quinto, Dr. Oliver Wolf, è affetto da prosopagnosia, anche nota come cecità facciale.

L'ultimo episodio di questa serie è in streaming su Peacock ora.

"The Walking Dead: Daryl Dixon" Stagione 2

L'universo in continua espansione de "The Walking Dead" prosegue.

Norman Reedus torna come Daryl Dixon, pronto a continuare la lotta contro i non-morti nella nuova stagione di questo spin-off. Accompagnato da Melissa McBride, che riprende il ruolo di Carol Peletier, lavorano insieme per preservare la legittimità della franchise e rimanere in vita.

La nuova stagione debutta domenica su AMC.

