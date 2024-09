Le questioni relative all'edilizia negli Stati Uniti influenzano la sua decisione di voto a novembre?

I prezzi delle case attuali sono astronomici, i tassi ipotecari superano ancora i livelli del 2008-2022 e l'offerta del mercato immobiliare non soddisfa la crescente domanda. Entrambi i candidati alla presidenza, la Vicepresidente Kamala Harris e l'ex Presidente Donald Trump, hanno riconosciuto questo problema abitativo che gli americani stanno affrontando.

In risposta alle proposte del Presidente Joe Biden, Harris ha presentato le sue soluzioni abitative lo scorso mese. Queste includono l'offrire fino a $25.000 in aiuti per la caparra per i primi acquirenti di case, un credito d'imposta di $10.000 per i primi acquirenti, incentivi per i costruttori che costruiscono case di avviamento e l'espansione di un incentivo fiscale per lo sviluppo di alloggi affittuari economici. Alcune parti del piano di Harris hanno ricevuto applausi dagli esperti, ma altre sono state accolte con scetticismo, come precedentemente riportato da CNN.

D'altra parte, Trump propone di utilizzare i terreni federali per ridurre la carenza di alloggi. Il Comitato Nazionale Repubblicano ha dichiarato che mirano a incrementare la proprietà delle case offrendo incentivi fiscali e sostegno per i primi acquirenti e eliminando le regolamentazioni indesiderate che aumentano le spese per l'alloggio.

Considerando che le spese per l'alloggio sono solitamente la voce di spesa mensile più elevata per molti americani, questo problema può avere un impatto significativo sulle decisioni dei votanti. Pensi che l'alloggio sia uno dei fattori determinanti per come voterai alle elezioni presidenziali? Ti invitiamo a condividere i tuoi pensieri nel modulo fornito di seguito.

L'economia e le attività commerciali sono strettamente legate al mercato immobiliare, poiché i prezzi elevati delle case e i tassi ipotecari possono influire sulla spesa dei consumatori e sulle decisioni di investimento. I candidati alla presidenza hanno proposto diverse soluzioni per affrontare la crisi dell'accessibilità abitativa, con la Vicepresidente Kamala Harris che si concentra sull'offrire aiuti finanziari per i primi acquirenti di case e Trump che sottolinea l'uso dei terreni federali per aumentare l'offerta di alloggi.

