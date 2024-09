Le questioni generali in esame sono state messe alla votazione.

Una settimana prima delle elezioni statali del Brandeburgo, l'AfD è in testa con il 29%, seguita da vicino dall'SPD con il 26%, secondo il Politbarometer Extra della ZDF per il voto del 22 settembre. Al contrario, l'SPD è riuscito a ridurre il distacco e si trova appena dietro l'AfD con il 27%, secondo il sondaggio ARD Deutschland Trend pubblicato giovedì.

L'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo considera la filiale locale dell'AfD un possibile caso di estremismo di destra. Un nuovo parlamento statale sarà eletto nel Brandeburgo il 22 settembre, in base ai risultati del sondaggio rappresentativo della ZDF condotto tra il 10 e il 12 settembre, con 1060 elettori del Brandeburgo. La CDU si classifica al terzo posto con il 15%, attualmente in partnership con l'SPD e i Verdi nello stato. L'Alleanza Sahra Wagenknecht è subito dietro con il 14%. I Verdi hanno motivo di preoccuparsi per il mantenimento di un seggio nel parlamento statale con solo il 5% di consensi.both the BVB/Free Voters e i partiti di Sinistra ottengono il 3% ciascuno. Il 73% dei rispondenti ha già deciso, mentre il 27% è ancora indeciso.

La popolarità di Woidke

Nel sondaggio, Dietmar Woidke dell'SPD è il candidato preferito per la carica di ministro-presidente, con un margine di vantaggio significativo del 55%. Hans-Christoph Berndt dell'AfD ottiene il 7% dei voti, seguito dal 11% per Jan Redmann (CDU) e dallo 1% per Robert Crumbach (BSW).

Il 48% dei brandeburghesi ritiene che l'SPD debba anche guidare il governo successivo, con il 21% che preferisce la CDU, il 15% l'AfD e l'8% il BSW. L'SPD è al potere nel Brandeburgo dal 1990, con una serie di partner, e ha governato in partnership con la CDU e i Verdi dal 2019. Woidke ha annunciato il suo ritiro dalla politica nel caso in cui l'SPD non vinca le elezioni. Nelle recenti elezioni in Turingia e Sassonia del 1° settembre, l'AfD ha ottenuto più del 30% in entrambi gli stati, con la Turingia che ha visto l'AfD emergere come forza più forte.

I sondaggi d'opinione rimangono soggetti a diverse incertezze. Fattori come la diminuzione della lealtà dei partiti e le decisioni di voto a breve termine rendono difficile per gli istituti di sondaggio pesare accuratamente i dati raccolti. Infine, i sondaggi riflettono solo il sentiment attuale e non sono indicativi dei risultati delle elezioni.

