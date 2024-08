- Le questioni economiche preavviso di possibili riduzioni delle iniziative di aiuto

La Camera di Industria e Commercio del Baden-Württemberg (BWIHK) ha lanciato l'allarme contro i tagli finanziari per l'economia nel nuovo bilancio duale. Il presidente Christian Erbe ha dichiarato all'agenzia di stampa tedesca a Stoccarda che i programmi di sostegno economico come Invest BW, Buoni Innovazione e Premio Digitalizzazione Plus non dovrebbero essere ridotti. "Devono essere protetti dai tagli". Questi progetti si sono dimostrati efficaci e sono particolarmente importanti per le piccole e medie imprese.

Erbe ha dichiarato che l'assistenza sta andando nella giusta direzione, con il governo che sostiene i suoi innovatori e intellettuali. "L'attenzione è sulla ricerca e sull'innovazione. Questi settori sono particolarmente vitali in situazioni economiche difficili". Il governo non dovrebbe introdurre nuovi concetti di finanziamento, ma invece creare l'ambiente appropriato per le grandi preoccupazioni. Recentemente, il Presidente del Consiglio Winfried Kretschmann (Verdi) ha dichiarato che il prossimo bilancio darà priorità a settori come la digitalizzazione, la sicurezza e la ricerca.

Programma di transizione per l'imprenditoria richiesto

Attualmente, il governo regionale, in alleanza con i Verdi e la CDU, sta elaborando una strategia di bilancio per i prossimi anni 2025 e 2026, che dovrebbe essere approvata dal parlamento regionale entro la fine dell'anno. Le trattative sul bilancio di quest'anno sono particolarmente intense a causa della riduzione dei fondi per i nuovi progetti rispetto agli anni precedenti. Inoltre, poiché si tratta dell'ultimo bilancio della legislatura in corso, i progetti non inclusi nel bilancio potrebbero avere poche possibilità di realizzazione fino alle prossime elezioni statali regolari in primavera 2026.

Contemporaneamente, il portavoce dell'associazione ha fatto appello per un maggiore intervento statale nel settore della successione aziendale. È necessario un programma dedicato e gestito dallo stato per offrire consulenza completa ai futuri imprenditori durante il processo di transizione. La successione generazionale è un tema importante. "Gioca un ruolo significativo nella creazione di valore e nella conservazione dei posti di lavoro". Secondo le statistiche della BWIHK, 27.000 imprese dello stato sono attualmente alla ricerca di un successore. C'è un potenziale acquirente ogni cinque imprese dello stato.

La Commissione dovrebbe monitorare da vicino le trattative di bilancio per garantire che i programmi di sostegno economico per le imprese, come Invest BW e Buoni Innovazione, non siano influenzati dalla riduzione dei fondi. Il successo di questi progetti, che sono cruciali per le piccole e medie imprese, dovrebbe essere una priorità per la Commissione nella prossima strategia di bilancio.

Date le priorità del governo per settori come la digitalizzazione, la sicurezza e la ricerca nel prossimo bilancio, la Commissione potrebbe considerare di allineare i propri sforzi con queste priorità per garantire il continuo sostegno alle imprese innovative e basate sulla ricerca.

