Le questioni del debito della Francia sono sull'orlo di un'escalation?

Francia si sta confrontando con il suo debito in rapido aumento, che sta causando preoccupazione tra gli investitori dei mercati finanziari. La capacità del nuovo governo di gestire il debito è stata messa in discussione, portando a costi più elevati per il finanziamento di Francia.

L'ansia è riflessa nel premio per il rischio in aumento richiesto dagli investitori per i bond del governo francese, rispetto ai Bund tedeschi. Dal surprise elezioni anticipate di giugno, in cui i partiti populisti hanno ottenuto vittorie, la differenza tra i rendimenti dei bond francesi e tedeschi è quasi raddoppiata. Attualmente, lo spread tra i bond a dieci anni di entrambi i paesi è di 0,79 punti percentuali.

Il nuovo Primo Ministro francese Michel Barnier riconosce il problema del debito, definendolo una "situazione seria", e promuove uno "sforzo nazionale". Tuttavia, le mani del governo sono legate a causa delle dinamiche di potere in Parlamento, sia alle dipendenze del partito di destra populista Rassemblement National (RN) o della sinistra populista-dominata Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (NUPES). Ciò rende difficile l'implementazione di rigorose misure di austerità.

Il carico del debito di Francia si attesta al 110 percento del suo Prodotto Interno Lordo (PIL). Lo scorso anno, il deficit di bilancio è esploso al 5,5 percento del PIL, superando ampiamente il limite del tre percento dell'UE. Anche il debito totale ha superato il limite dell'UE del 60 percento della produzione economica.

Procedura di deficit avviata

Durante la pandemia di COVID-19, l'UE ha concesso ai paesi flessibilità nell'aderire alle loro regole sul debito per fornire aiuti economici. Dopo un periodo di negoziazione ritardato, la riforma del "Patto di stabilità e crescita" è stata implementata a tarda aprile. Richiede ai paesi con un livello di debito superiore al 90 percento di ridurre la loro quota di debito di un punto percentuale annuale.

Data la alta debito, la Commissione UE ha avviato una procedura di deficit contro la Francia. Al governo francese è stato assegnato l'incarico di presentare un piano a Bruxelles che dettagli le misure per portare il deficit di bilancio sotto la soglia approvata.

La scadenza originale di settembre è stata prorogata dalla Commissione a metà ottobre a causa della formazione del governo francese. Tuttavia, il governo ha richiesto apparentemente un'ulteriore proroga fino al 31 ottobre. La Commissione UE prevede che la Francia debba risparmiare 15 miliardi di euro all'anno per i prossimi sette anni, insieme a dolorose riforme.

Barnier intende presentare un bilancio entro l'inizio di ottobre, ma farlo passare attraverso il Parlamento potrebbe rivelarsi un'impresa difficile e incerta. Barnier si trova di fronte alla minaccia di una mozione di sfiducia a causa dell'assenza di supporto.

Il campo di sinistra ha già annunciato l'intenzione di presentare una mozione di sfiducia contro il governo di Barnier il 1° ottobre, in linea di principio. La maggioranza della coalizione non è riuscita a ottenere una maggioranza assoluta e ha avuto bisogno dell'appuntamento del presidente Macron del conservatore Barnier come Primo Ministro, il cui partito ha ottenuto solo il cinque percento nelle elezioni. La sopravvivenza del nuovo governo dipende dal sostegno del RN alla mozione di sfiducia.

Barnier ha menzionato la prospettiva di aumenti fiscali per i ricchi e le grandi corporations senza entrare nei dettagli. Ha sottolineato: "Non aumenterò le tasse per tutti i francesi, non per i più piccoli, non per i lavoratori, non per la classe media. Ma non posso esentare i più ricchi dagli sforzi nazionali per migliorare la situazione".

I colleghi di Barnier dell'UE e del Ministero delle Finanze sono impegnati in discussioni per concordare un piano di spesa considerato "sufficientemente restrittivo". Tuttavia, rendere tali misure gradite al Parlamento altamente frazionato è un mistero. Anche all'interno del campo di Macron, i piani di Barnier per aumentare le tasse per i ricchi e le corporations incontrano resistenza.

I costi elevati per il finanziamento di Francia sono una diretta conseguenza delle preoccupazioni per la sua economia e il debito, come evidenziato dal premio per il rischio in aumento richiesto dagli investitori per i bond del governo francese. L'instabilità economica è ulteriormente aggravata dal carico del debito di Francia, che si attesta al 110 percento del suo PIL, superando il limite consentito dall'UE.

Data questa situazione seria, la Commissione UE ha avviato una procedura di deficit contro la Francia, richiedendo al governo di presentare un piano per portare il deficit di bilancio sotto la soglia approvata.

