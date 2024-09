Le pubblicità di YouTube possono ora continuare ad apparire anche quando hai messo in pausa il video sullo schermo.

YouTube, sotto l'ala di Google, ha annunciato giovedì di aver implementato su vasta scala la funzionalità per mettere in pausa gli annunci per tutti gli inserzionisti. Quando un video viene momentaneamente interrotto, un annuncio appare sul lato dello schermo, come segnalato sui social media.

Un rappresentante di Google ha commentato: "Questo è un vantaggio per gli utenti e fornisce loro informazioni aggiuntive su un marchio. È stato un cambiamento vantaggioso per l'intero ambiente YouTube e fa parte dell'esperienza pubblicitaria connessa alla TV contemporanea".

Questa novità è stata inizialmente segnalata da The Verge.

Nonostante YouTube sostenga che l'aggiornamento migliorare l'esperienza dell'utente, gli utenti sui social media hanno espresso il loro malcontento per un'altra pubblicità inevitabile sulla piattaforma.

Un utente ha twittato: "Davvero @YouTube? Adesso mostrate gli annunci anche quando mettiamo in pausa un video?". Un altro utente di Reddit, in maiuscolo: "QUESTO È IL 'CARATTERISTICA' PIÙ FRUSTANTE FINORA (se si può anche chiamarla una caratteristica)".

Gli utenti possono liberarsi dalla pubblicità con un abbonamento YouTube Premium, che costa circa $13,99 al mese per un singolo utente.

Philipp Schindler, responsabile delle vendite per Google e YouTube, ha menzionato durante una chiamata sui risultati di Alphabet che l'azienda ha registrato un notevole sviluppo introducendo i test di annunci in pausa sulle TV connesse a Internet nel 2023.

Anche se Google non ha rivelato dettagli finanziari specifici, ha confermato che gli annunci in pausa sono stati redditizi.

"I primi risultati mostrano che gli annunci in pausa stanno generando eccellenti risultati di brand lift e richiedono prezzi elevati dagli inserzionisti", ha dichiarato Schindler durante la chiamata di aprile.

Il rappresentante di Google ha evidenziato che questa nuova funzionalità è vantaggiosa per l'ambiente YouTube, contribuendo all'esperienza pubblicitaria connessa alla TV moderna nel mondo degli affari. Nonostante le critiche degli utenti, Google ha visto profitti negli annunci in pausa, con prezzi elevati che attirano gli inserzionisti.

