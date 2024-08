Le prove video rivelano che i russi stanno lottando per controllare un incendio nella struttura di stoccaggio del petrolio di Proletarsk.

Il deposito di olio a Proletarsk, situato nel sud della Russia, brucia ormai da oltre una settimana, come mostrano le recenti immagini satellite di NASA's Fire Information and Resources Monitoring System (FIRMS). Questo inferno, che coinvolge oltre 70 serbatoi individuali, è stato innescato da un attacco con drone ucraino durante le prime ore del 18 agosto.

Si segnalano rapporti non verificati di un altro attacco avvenuto all'alba del 19. Il governo locale di Rostov ha dichiarato lo stato di emergenza nel distretto di Proletarsk a causa della situazione in corso. Secondo l'agenzia di stampa statale TASS, fino a mercoledì, 47 pompieri hanno riportato ferite a causa delle fiamme.

L'intenso attacco aereo ha anche colpito una nazione confinante dell'Ucraina, portando la Polonia a schierare aerei intercettori, come riportato dall'agenzia di stampa PAP. Aerei di altri alleati sono stati coinvolti nell'operazione. L'aviazione ucraina afferma che la Russia ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95, equipaggiati con missili da crociera, e ha persino lanciato missili ipersonici Kinzhal verso l'Ucraina, attaccando dal Mar Nero.

I soldati ucraini avrebbero abbattuto un missile da crociera russo utilizzando una mitragliatrice montata su un pick-up durante le prime ore del mattino nella regione occidentale della Transcarpazia. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso un video dell'evento sui social media. Secondo la sua dichiarazione, il missile ha preso di mira la regione dalla vicina Lviv e sarebbe stato intercettato con successo dal 650° battaglione anticarro autonomo. Tuttavia, l'autenticità del video e il tipo di missile non possono essere verificati in modo indipendente.

Più di quindici regioni ucraine sono state colpite in un attacco russo significativo prima dell'alba, secondo il Primo Ministro Denys Shmyhal. Ha dichiarato: "Oggi, 15 regioni hanno subito il fuoco russo in un attacco di massa. I responsabili hanno utilizzato diverse armi, tra cui droni, missili, missili ipersonici Kinzhal. Ci sono vittime e feriti". Le fonti ucraine riportano che l'infrastruttura energetica è stata colpita in quattro oblast. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno dichiarato che la loro infrastruttura energetica era l'obiettivo. Si segnalano interruzioni di elettricità e acqua in alcune aree di Kyiv, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: I russi stanno dispiegando forze a Kursk, che hanno combattuto su fronti meno importanti in Ucraina

Il'esercito russo potrebbe trasferire truppe da settori meno significativi del fronte ucraino alla regione di Kursk, secondo l'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). I comandanti del 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina, 11° Reggimento Fanteria Aviotrasportata (VDV), 56° Reggimento VDV (7° Divisione VDV) e 51° Reggimento VDV (106° Divisione VDV) avrebbero briefato il presidente russo Vladimir Putin nel fine settimana riguardo alle operazioni di combattimento nei territori russi vicini all'Ucraina. Il recente rapporto dell'ISW suggerisce che la regione di Kursk potrebbe essere l'area target. L'ISW ha osservato il 810° Reggimento Fanteria di Marina, 155° Reggimento Fanteria di Marina e 11° Reggimento VDV coinvolti nei combattimenti nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente riassegnato elementi del 56° Reggimento VDV dall'area di Robotyne nella parte occidentale di Zaporizhzhia alla regione di confine. Il comando militare russo si opporrebbe alla pressione operativa per ritirare le truppe dalle iniziative offensive strategiche per conquistare Pokrovsk nella regione di Donetsk, come dichiarato dagli esperti dell'ISW.**

09:14 Prime vittime segnalate per il bombardamento russo di massa

Almeno tre persone sono morte negli attacchi aerei russi, secondo gli ufficiali ucraini. Morti sono state segnalate a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Zaporizhzhia nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischtschuk, ha dichiarato che un edificio residenziale è stato colpito da "un attacco nemico" e una persona è morta. I governatori delle regioni di Odessa, Zaporizhzhia e Kharkiv hanno segnalato esplosioni nelle loro regioni su Telegram e hanno invitato i cittadini a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione centrale di Poltava, Filip Pronin, ha segnalato che cinque persone sono rimaste ferite in un attacco a una fabbrica.**

Leggi di più qui.

**08:50 L'Ucraina è vigile mentre la Bielorussia spost

07:53 Mosca: la Russia rivendica l'abbattimento di 20 droni ucrainiIl Ministero della Difesa russo ha dichiarato che 20 droni diretti verso il territorio russo dalla Ucraina sono stati abbattuti dai sistemi di difesa aerea russi. L'operazione si è svolta nella regione di Saratov, con nove droni abbattuti, tre nella regione di Kursk e due ciascuno nelle regioni di Belgorod, Bryansk e Tula. Un drone è stato rilevato mentre attraversava le regioni di Oryol e Ryazan.

07:24 La Russia lancia un'ampia offensiva aerea sull'UcrainaSecondo le ultime notizie, l'Ucraina sta subendo un attacco aereo su vasta scala, che include attacchi terrestri, aerei e navali da parte di missili e droni russi. "Esplosioni a Kiev in questo momento mentre l'Ucraina affronta un attacco massiccio di missili e droni russi dalla terra, dal cielo e dal mare", riferisce il Kyiv Post. L'analista militare Nico Lange aggiunge che la Russia sta utilizzando missili lanciati da navi del Mar Nero, 11 bombardieri Tu-95, droni e missili balistici. L'offensiva aerea russa sull'Ucraina è in corso. Sono state confermate segnalazioni di esplosioni in diverse città.

07:07 Comandante ceceno riferisce di perdite ucraine a KurskLe forze speciali cecene guidate da Achmat e la 2ª Brigata delle Forze Speciali hanno rivendicato danni inflitti alle truppe ucraine nella regione di Kursk distruggendo due veicoli corazzati da trasporto truppe, cinque veicoli corazzati da combattimento e un carro armato leggero francese (AMR). Il comandante, il generale maggiore Apti Alaudinov, ha confermato l'eliminazione di una squadra lanciagranate automatica e un mortaio e la distruzione di carri armati, artiglieria e droni. Ha inoltre aggiunto che l'avanzata delle truppe ucraine è stata fermata e non sono state particolarmente fortunate nell'avanzare. I resoconti indicano che le forze russe stanno eliminando le truppe nemiche e liberando insediamenti.

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un incoraggia la costruzione di droni kamikaze Secondo l'agenzia di stampa statale nordcoreana KCNA, il leader nordcoreano Kim Jong Un promuove la produzione di droni kamikaze come parte dei preparativi per la prontezza bellica. I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi e intenzionalmente diretti verso i bersagli nemici. Si ritiene che la Russia abbia utilizzato droni Shahed iraniani in Ucraina e che la Corea del Nord abbia rafforzato i suoi legami militari con la Russia. Il test per i droni kamikaze è stato effettuato sabato in un momento di tensione crescente con la Corea del Sud. Le foto rilasciate dall'agenzia di stampa statale mostrano droni bianchi con ali a forma di X che volano verso i carri armati bersaglio, culminando in un'esplosione. Si ritiene che i bersagli somiglino ai carri armati K-2 sudcoreani.

here.

06:34 Ucraina: oltre 1100 soldati russi "eliminati" in un giornoLe fonti militari ucraine hanno riferito che oltre 1100 soldati russi sono stati uccisi o feriti nelle ultime 24 ore, portando il numero totale di truppe russe presumibilmente neutralizzate dal inizio della guerra a 608.820. Tuttavia, questi numeri non possono essere verificati in modo indipendente. Le forze militari ucraine rivendicano di aver distrutto quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni.

06:12 Kiev avverte Minsk contro azioni dannoseL'Ucraina ha emesso un avvertimento alla Bielorussia di ritirare le sue truppe e l'equipaggiamento militare dal confine condiviso, a causa della pressione eccessiva da parte di Mosca. Il Ministero degli Affari Esteri ammonisce la Bielorussia per il suo mancato rispetto delle azioni ostili e incoraggia il ritiro delle sue truppe dalla regione di frontiera. L'Ucraina avverte contro decisioni potenzialmente disastrose, senza voler compromettere i suoi rapporti con i bielorussi. La Bielorussia non ha ancora accettato le accuse. I resoconti ucraini segnalano la presenza di forze speciali bielorusse e di ex soldiers di Wagner insieme a carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria nella regione di Gomel vicino al confine ucraino. La dichiarazione afferma che l'Ucraina non ha intenzione di iniziare ostilità contro i bielorussi.

05:46 Danni a case russe a causa di detriti di droni abbattutiLa regione russa di Saratov ha segnalato danni a diversi edifici residenziali a causa di detriti di droni ucraini abbattuti, secondo il governatore regionale. Entrambe le città di Saratov e Engels hanno subito conseguenze, con i servizi di emergenza sul posto. Engels ospita una base strategica importante per aerei russi.

03:52 La difesa aerea russa respinge l'attacco dei droni di KievLe forze di difesa aerea nella regione di Kiev sono in allerta, secondo le fonti ucraine, a causa degli attacchi dei droni russi. Un comunicato del comando militare regionale su Telegram dice: "Movimento di droni nemici rilevato! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi." Non sono state segnalate informazioni su eventuali vittime o danni fino ad ora.

00:19 Zelensky descrive l'attacco alla squadra di Reuters come "completamente intenzionale"Durante il suo discorso serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affrontato l'incidente sfortunato di un attacco missilistico mortale alla squadra di Reuters nella città ucraina orientale di Kramatorsk. L'attacco ha causato la morte di un membro della squadra e il ferimento di altri due. La persona deceduta è stata identificata come Ryan Evans, un ex soldato britannico che aveva lavorato per Reuters dal 2022, fornendo consulenza sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha definito un "albergo normale della città" che è stato raso al suolo da un missile Iskander russo, definendo l'attacco "completamente intenzionale, meticolosamente pianificato". Le sue condoglianze sono andate alla famiglia e agli amici di Evans. L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha avviato un'indagine sull'attacco, che si è verificato sabato alle 22:35 ora locale. Reuters attende ancora la conferma se il missile è stato lanciato dalla Russia e se l'albergo è stato intenzionalmente preso di mira. La Russia rimane in silenzio sulla questione.

Puoi seguire tutti gli eventi precedenti qui.

Il governo locale di Rostov ha richiesto l'assistenza della Commissione per gestire l'emergenza in corso nel distretto di Proletarsk a causa dell'incendio nella struttura di stoccaggio del petrolio. Le autorità nelle regioni interessate hanno fatto appello alla Commissione per l'aiuto nel ripristinare le forniture di elettricità e acqua interrotte a causa dei raid aerei.

here.

Leggi anche: