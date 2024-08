- Le prove di pallavolo polacche utilizzano luce e buio per la valutazione

Nella loro recente serie contro la formazione polacca di Warta Zawiercie, i Berlin Volleys hanno avuto un alternarsi di fortune. Hanno conquistato una vittoria in cinque set nella prima partita, ma hanno subito una sconfitta in tre set (17:25, 23:25, 22:25) nella partita successiva, sotto la guida dell'allenatore della nazionale polacca Michal Winiarski. Solo due giorni prima, Berlino era riuscito a rimontare uno svantaggio di 0:2 set contro i polacchi, vincendo 3:2 (20:25, 14:25, 33:31, 29:27, 15:12).

Il punto di svolta nella prima partita è arrivato nel terzo set, che Berlino ha vinto con un margine di 33:31 grazie a un ace decisivo del loro nuovo acquisto, Florian Krage. Nel frattempo, Jake Hanes ha guidato il punteggio di Berlino con 33 punti, mentre Moritz Reichert ne ha aggiunti 11.

Per l'incontro di oggi, Jake Hanes è stato sostituito da Daniel Malescha nel ruolo di diagonale, ma i suoi 14 punti non sono bastati a evitare la sconfitta della squadra. Berlino ha faticato nei ruoli chiave, con il loro setter Johannes Tille ancora in fase di riabilitazione dopo un'infiammazione e il nuovo libero Kyle Dagostino che si unirà alla squadra solo giovedì, dopo la sua luna di miele.

