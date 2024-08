- Le prove del BR Volleyyard si rivelano fruttuose: 3-1 Vittoria sul gruppo Nethoppers

La squadra di pallavolo di Berlino ha ottenuto la sua prima vittoria in un incontro amichevole pre-stagionale. Di fronte ai concorrenti della Bundesliga del Brandeburgo Netzhoppers Königs Wusterhausen, i campioni di pallavolo tedeschi hanno conquistato una vittoria per 3:1 (25:16, 20:25, 25:21, 25:20) al Horst-Korber-Sportzentrum. L'incontro si è disputato a porte chiuse.

Il miglior marcatore dei vincitori è stato Jan Fornal, recentemente acquisito dal VfB Friedrichshafen, con 18 punti. L'americano Jake Hanes, che non ha giocato l'intera partita, ha brillato nel ruolo di diagonale, contribuendo con 14 punti. Hanes, 26 anni, è stato ingaggiato dal club di Berlino come sostituto del partente Marek Sotola. La squadra di Berlino ha dovuto fare a meno dei giocatori chiave Johannes Tille (infermo), Kyle Dagostino e Moritz Reichert (entrambi in pausa).

La squadra di pallavolo di Berlino incontrerà nuovamente i Netzhoppers nel prossimo incontro amichevole sabato (ore 19:00) alla Paul-Dinter-Halle di Königs Wusterhausen.

