- Le prossime elezioni parlamentari sono precedute da un recente sondaggio

In vista delle elezioni regionali, il Politbarometer della ZDF prevede l'AfD come la forza più potente in Turingia, mentre in Sassonia la CDU ha buone possibilità di vittoria. Secondo l'ultima indagine del Forschungsgruppe Wahlen, pubblicata nel "Heute Journal", domenica prossima ci saranno elezioni per i nuovi parlamenti regionali in entrambi gli stati.

In Turingia, l'AfD è al 29%, distanziando nettamente la CDU con il 23% e l'alleanza di Sahra Wagenknecht (BSW) con il 18%. La Sinistra, attualmente al potere con Bodo Ramelow come primo ministro dello stato, è al 13%. L'SPD potrebbe ottenere il 6%, mentre i Verdi potrebbero non riuscire a entrare nel parlamento regionale con il 4%. I partiti rimanenti si dividono il 7%, e nessun partito ottiene più del 3%.

"Questo formerebbe una stretta maggioranza per una coalizione di CDU, BSW e SPD" si è detto. Anche se le coalizioni di AfD e CDU, AfD e BSW o addirittura CDU, BSW e Sinistra teoricamente hanno una maggioranza, queste opzioni sono state escluse da CDU o BSW. Tuttavia, il 29% dei rispondenti rimane indeciso sulla propria scelta o decisione di voto.

La CDU continua a guidare in Sassonia

In Sassonia, la CDU, sotto la guida di Michael Kretschmer, ha un notevole vantaggio sull'AfD con il 33% contro il 30%. Secondo l'indagine, la Sinistra non sarebbe presente nel parlamento regionale con il 4%, mentre i Verdi e l'SPD otterrebbero ciascuno il 6%. Il BSW è valutato al 12% nell'indagine. Insieme, i partiti rimanenti ammontano al 9%, e nessun partito supera il 3%.

"Il proseguimento del governo CDU, Verdi e SPD e una simile stretta maggioranza per un'alleanza di CDU e BSW" è possibile secondo gli opinionisti. Una coalizione di CDU e AfD è anche concepibile, ma questa è stata respinta dalla CDU. In Sassonia, il 24% dei rispondenti rimane incerto sulla propria scelta o decisione di voto.

I risultati dei sondaggi sono stabili nonostante Solingen

I dati dei partiti individuali sono rimasti pressoché invariati rispetto al Politbarometer del 23 agosto - nonostante l'indagine sia stata condotta dopo l'attacco sospetto di un islamista a Solingen. Nella serata di venerdì, un sospetto ha attaccato i partecipanti a una festa cittadina con un coltello, causando tre morti e ferendo otto persone. Il sospetto, il 26enne siriano Issa Al H., è ora in custodia a Düsseldorf.

I risultati dei sondaggi sono soggetti a incertezze. Una diminuzione della lealtà dei partiti, insieme a decisioni di voto sempre più a breve termine, rende difficile per gli istituti di sondaggio interpretare i dati raccolti. In sostanza, i sondaggi riflettono l'opinione pubblica al momento del sondaggio e non prevedono l'esito delle elezioni.

Tenendo conto di questi sondaggi, se le elezioni per il Landtag si svolgeranno come previsto, l'AfD sarebbe il partito con il maggior numero di seggi in Turingia, con la possibilità di formare una coalizione con la CDU o il BSW, anche se entrambi i partiti hanno escluso queste opzioni. In Sassonia, la CDU, attualmente in testa con il 33%, rimane la scelta preferita per la maggioranza, con la coalizione CDU e BSW come possibilità.

