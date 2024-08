Le prossime elezioni parlamentari indicano un vantaggio per l'AfD in Sassonia e Turingia

In Sassonia, un sondaggio suggerisce che l'AfD si aggiudica il 32% dei voti, superando la CDU con il 30%. L'Alleanza per la Germania (AfD) segue a distanza con il 15%, seguita da SPD al 6% e Verdi al 5%. Il Partito della Sinistra non riesce a ottenere un seggio nel parlamento regionale di Dresda con il 4%.

In Turingia, l'AfD mantiene la leadership con il 30%, seguita da vicino dalla CDU con il 21% e dall'Alleanza per la Germania con il 20%. La Sinistra, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow, si attesta al 14%, mentre la SPD è al 6%. Né i Verdi né il FDP riescono a entrare nel parlamento regionale della Turingia con il 3% ciascuno.

La CDU in Sassonia si rifiuta di collaborare con l'AfD ma considera l'Alleanza per la Germania come un potenziale partner. In Turingia, tutti i partiti veto i partnership con l'AfD, con la CDU che respinge anche i legami con la Sinistra e i Verdi. Le partnership con l'Alleanza per la Germania sono anche un tema controverso all'interno della CDU.

Questo sondaggio è stato condotto dall'Istituto Insa, intervistando 1.000 elettori in Sassonia e Turingia ciascuno, da lunedì a venerdì. Entrambi gli stati si preparano a eleggere un nuovo parlamento regionale domenica prossima.

In vista dei risultati del sondaggio, la CDU in Sassonia potrebbe rivedere la sua posizione sulle partnership con l'Alleanza per la Germania, data la sua vicinanza all'AfD. Nella prossima elezione in Sassonia, è importante notare che la CDU potrebbe potenzialmente perdere il suo posto come partito più votato a favore dell'AfD.

