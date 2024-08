Le prossime elezioni in Sassonia presentano una forte concorrenza tra CDU e AfD nei sondaggi preliminari.

Stando alle rilevazioni di Infratest dimap per ARD del giovedì sera, la CDU otterrebbe il 31% dei voti, mentre l'AfD, con il candidato principale Jörg Urban, ne otterrebbe il 30%. Al terzo posto c'è il BSW con il 14%, seguito da SPD con il 7% e i Verdi con il 6%. Purtroppo, né la Sinistra né l'FDP sarebbero rappresentati nel prossimo parlamento regionale, con entrambi che ottengono solo il 4%. Le altre partiti totalizzano il 9%.

In linea con gli ultimi sondaggi, non è chiaro se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi riuscirà a mantenere la maggioranza nel nuovo parlamento regionale. Secondo il sondaggio di ZDF, il rinnovamento potrebbe essere un'opzione, ma secondo il sondaggio di ARD, non lo sarebbe.

Kretschmer ha espresso l'intenzione di continuare nel suo ruolo, a patto che non siano necessari i Verdi. Non ha escluso di lavorare con il BSW, anche se la collaborazione con l'AfD è fuori questione per la CDU, ma non completamente impossibile con il BSW. Tuttavia, una simile alleanza potrebbe portare a una maggioranza stretta, secondo i recenti sondaggi.

Tuttavia, questa potenziale alleanza è incontrata con una significativa controversia all'interno della CDU. Inizialmente, il presidente federale della CDU Friedrich Merz ha respinto la cooperazione con il BSW, ma in seguito ha dichiarato che ciò si applica solo al livello federale.

Le prossime elezioni in Sassonia e Turingia sono seguite da vicino, in particolare riguardo alle prestazioni dell'AfD. La tensione e la preoccupazione aleggiano nell'aria, con il Brandeburgo pronto a seguire il 22 settembre.

Nel discutere le possibili alleanze per le prossime elezioni, Kretschmer ha espresso la volontà di lavorare con il BSW, ma la collaborazione con l'AfD, mentre non è completamente esclusa, è fuori questione per la CDU a livello di stato. Tuttavia, alcuni all'interno della CDU sono fortemente contrari a qualsiasi alleanza con il BSW, che potrebbe potenzialmente portare la CDU e il BSW a ottenere una maggioranza stretta, come suggerito dai recenti sondaggi.

