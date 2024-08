- Le prospettive di Hollywood sono cupi

Nel mondo della cinematografia di fantascienza, Hollywood ha previsto le tendenze future. Siamo ancora in attesa dei veicoli aerei e degli hoverboard promessi da "Ritorno al futuro 2" nel 2015. Per fortuna, le previsioni di Hollywood sono spesso state errate, risparmiandoci la scenari apocalittiche rappresentate in "Terminator", dove il Giorno del Giudizio era previsto per il 1997. Due anni prima, secondo "Soylent Green" (1973), con Charlton Heston, avremmo dovuto affrontare il cannibalismo stato, con la terrificante rivelazione che "Soylent Green è fatto di persone!" Molti classici di fantascienza hanno dipinto un quadro minaccioso del nostro futuro, dei prossimi decenni e secoli.

"Figli degli uomini"

La trama di "Figli degli uomini" (2006), con Clive Owen (59) e Michael Caine (91), si svolge in tre anni. I problemi si sono accumulati nel tempo: i bambini hanno smesso di nascere, con il più giovane del mondo che ha 18 anni all'inizio del film di Alfonso Cuarón (62). Di conseguenza, la società è colpita dalla disperazione e dalla mancanza di speranza - qual è lo scopo di lottare per un mondo migliore senza prole? Tuttavia, il protagonista incontra una donna incinta.

"Demolition Man"

Il film d'azione del 1993 "Demolition Man", con Sylvester Stallone (78) e Sandra Bullock (60), presenta uno scenario molto più ottimista. In esso, il duro poliziotto John Spartan (Stallone) e il suo rivale Simon Phoenix (Wesley Snipes, 62) vengono trasportati nel 2032. Si stupiscono nel scoprire che inquinamento e crimine sono cose del passato, così come il contatto fisico e l'intimità. Tuttavia, l'arrivo di Phoenix cambia drasticamente il futuro pacifico, con la popolazione che subisce uno shock. Anche Spartan è sorpreso nell'apprendere che deve usare "i tre mitili" invece della carta igienica...

"12 Monkeys"

Tre anni dopo, il film visionario di Terry Gilliam (83) "12 Monkeys" (1995), con Bruce Willis (69), è ambientato. In esso, la civiltà è già crollata in precedenza. Un virus, innocuo per gli animali, ha sterminato gran parte dell'umanità, lasciando i sopravvissuti a vivere sottoterra nel 2035. Tra loro c'è il prigioniero James Cole (Willis), a cui viene offerta una possibilità di redenzione: con l'aiuto di un discutibile macchinario del tempo, deve tornare all'anno in cui l'esercito dei "12 Monkeys" è creduto abbia rilasciato il virus. Tuttavia, man mano che la storia prosegue, Cole diventa sempre più insicuro della sua stessa sanità mentale.

"Minority Report"

Nel mondo presentato da Steven Spielberg (77) in "Minority Report" (2002), l'attenzione della polizia è catturare i potenziali criminali prima che commettano un crimine. All'inizio, il successo del dipartimento Precrime, dove il poliziotto John Anderton (Tom Cruise, 62) serve, è innegabile: non c'è stato un omicidio per sei anni. Anderton si fida ciecamente della misteriosa tecnologia dietro Precrime - fino a quando il suo nome non appare come futuro assassino e i suoi colleghi iniziano a dargli la caccia. È veramente un assassino - o il sistema è difettoso?

"Total Recall"

Nel 2084, secondo il regista Paul Verhoeven (86), l'umanità ha colonizzato Marte. Invece di un poliziotto in "Total Recall" (1990), il lavoratore edile Douglas Quaid (Arnold Schwarzenegger, 77) mette in dubbio la sua stessa esistenza. Ha vissuto la sua vita come crede, o i suoi ricordi sono solo impianti fabbricati dalla losca corporazione Rekall? In cinquant'anni, aspettatevi dubbi su se stessi, una lotta per l'ossigeno e un quarto mutante.

"A.I. - Intelligenza artificiale"

L'argomento dell'intelligenza artificiale è attualmente un tema di acceso dibattito, come visto nel film del 22° secolo "A.I. - Intelligenza artificiale" (2001). Originariamente pianificato da Stanley Kubrick (1928-1999), il progetto del film ruotava intorno a una moderna storia di "Pinocchio", infine portata sullo schermo da Steven Spielberg. Un altro tema attuale è anche presente: a causa del riscaldamento globale, la maggior parte delle città è scomparsa dalle mappe in questo film di fantascienza. Per far fronte alle risorse drasticamente ridotte, il tasso di natalità è strettamente regolato. Un prototipo come David (Haley Joel Osment, 36), un robot che sembra un ragazzo di 11 anni, potrebbe fornire una soluzione per le persone che vogliono avere figli.

"Alien"

In un altro secolo, secondo Hollywood, l'umanità incontrerà forse l'abitante più terrificante (e fortunatamente fiction) del nostro universo. Quando Ridley Scott (86) ha rilasciato "Alien" nel 1979, ha lasciato un'impronta indelebile sulla storia del cinema. Recentemente è stato rilasciato "Alien: Romulus", il capitolo più recente della saga. Il terrificante viaggio di Ellen Ripley (Sigourney Weaver, 74) inizia nel 2122, quando lei e il suo equipaggio martoriato a bordo del Nostromo rispondono a un misterioso segnale nello spazio, solo per incontrare i Facehugger e gli Xenomorph. Fortunatamente per gli amanti degli animali, anche nel 2122, "Salva il gatto!" rimane rilevante.

Intorno ai 80 anni, gli alieni sono tra le ultime preoccupazioni dell'umanità. Nel 2199, come mostrato nel celebre film di fantascienza "The Matrix" (1999) diretto da Lana e Lilly Wachowski, le macchine hanno preso il controllo, riducendo gli esseri umani a semplici fonti di energia. Con Keanu Reeves (59) e Laurence Fishburne (63) come protagonisti, il fascino del film risiede nella sua rappresentazione della Matrix, un mondo simulato che ha dominato gli anni '90. Tuttavia, la realtà effettiva, come scoprirà Neo (Reeves), è molto più sinistra. Saltiamo avanti di 175 anni e si pone una domanda fondamentale: sarà la pillola rossa o quella blu?

"The Fifth Element" (Rielaborato)

Luc Besson (65) dipinge un quadro più vivace del futuro nel suo film del 1997 "The Fifth Element", che introduce un mondo pieno di incontri extraterrestri, una città futuristica e forse il più affascinante tassista della storia del cinema: Korben Dallas, interpretato da Bruce Willis. La storia si svolge quando un personaggio enigmatico e bizzarro chiamato Leeloo (Milla Jovovich, 48) si scontra con il taxi di Korben, facendogli inizialmente temere per la sua licenza sospesa. Tuttavia, le cose cambiano quando scopre che Leeloo è nientemeno che il "quinto elemento", l'unica speranza dell'universo per la salvezza, anche se non ha un biglietto di transito valido.

Nella discussione sulle previsioni cinematografiche di fantascienza, non possiamo dimenticare il futuro distopico presentato in "The Terminator" (1984), dove una macchina, il Terminator, viene inviata dal 2029 al 1984 per uccidere Sarah Connor, impedendo così la nascita di John Connor, che guiderà la resistenza umana contro Skynet nel futuro.

Dopo la disperazione e l'abbandono rappresentati in "Children of Men", veniamo introdotti a una situazione molto più speranzosa in "Terminator 2: Judgment Day" (1991). In questo sequel, il Terminator, ora programmato per proteggere John Connor, viaggia indietro dal 2029 al 1991 per garantire la sua sopravvivenza, alterando così la linea temporale e prevenendo il futuro apocalittico previsto nel film originale.

