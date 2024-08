- Le proiezioni cinematografiche di questi adattamenti di videogiochi.

La serie televisiva "The Last of Us" e "Fallout", derivate dalle rispettive serie di giochi, hanno ricevuto elogi sia dai fan che dalla critica. Il film d'azione "Borderlands" è previsto per il 22 agosto. Proprio come il materiale di partenza, questo film è noto per il suo umorismo assurdo e l'azione violenta. I primi sparatutto di Gearbox hanno venduto oltre 70 milioni di copie. Tuttavia, "Borderlands" con Kevin Hart (45), Jamie Lee Curtis (65) e Jack Black (54) non è l'unica adattamento di un videogioco. I fan possono aspettarsi altri film e serie basati sui loro titoli preferiti.

Jack Black e Dwayne Johnson esplorano paesaggi pixelati in "Minecraft"

Da quando ha interpretato Bowser in "Super Mario Bros.", Jack Black ha trovato piacere nell'interpretare iconici personaggi dei videogiochi. Il suo prossimo ruolo sarà quello di Steve in "Minecraft". Non è chiaro cosa riguarderà il film sui blocchi costruttivi, né se Black stesso o solo la sua immagine virtuale apparirà sullo schermo. Inoltre, la trama del film non è stata ancora rivelata poiché "Minecraft" stesso non ha una storia. Accanto a Jack Black, il film vanta un cast di primo livello. Jason Momoa (45), noto per "Aquaman", e l'attore di "The Office" Steve Carell (61), insieme a Emma Myers (22) di "Wednesday", appariranno anche nel film "Minecraft". Con un post su Instagram di aprile, Momoa ha confermato che le riprese del film erano state completate.

Viaggiare attraverso un mondo post-apocalittico in "Death Stranding"

In collaborazione con A24, "Death Stranding" riceverà un adattamento cinematografico. Diversi stelle del gioco sono state scritturate per i ruoli, come "The Walking Dead" star Norman Reedus (55) nel ruolo del protagonista Sam Porter Bridges e Mads Mikkelsen (58) nel ruolo del suo antagonista Cliff. Inoltre, Guillermo del Toro (59), Nicolas Winding Refn (53) e il conduttore di "Late Night with Conan O'Brien" Conan O'Brien (61) appariranno nel gioco. La trama del film si svolge in un mondo distrutto dal crollo della civiltà, dove anche la pioggia causa invecchiamento rapido.

Barbie porta "The Sims" in vita sul grande schermo

Margot Robbie (34) è pronta ad adattare un altro marchio rinomato per il grande schermo: "The Sims". La sua compagnia "LuckyChap" si occupa di questo progetto, con Katy Herron (36), regista della prima stagione di "Loki", alla guida. I personaggi del film potrebbero o meno parlare "Simlish". La lingua fittizia è andata oltre i giochi, con Katy Perry (39) che ha cantato "Last Friday Night" in "Simlish" e l'ha anche eseguita.

Il regista di "Deadpool" porta 15 giochi in vita in una serie

Durante l'evento Gamescom Opening Night Live 2024, il regista di "Deadpool" Tim Miller (59) ha annunciato "Secret Level". Questo progetto, in collaborazione con Prime Video, consiste in 15 episodi, ognuno dei quali si concentra su un gioco diverso. La serie è prevista per debuttare sul servizio di streaming il 10 dicembre e comprenderà giochi come "Pac-Man", "New World: Aeternum" di Amazon Game Studio, "Armored Core" e il classico di ruolo "Dungeons & Dragons". Alcuni titoli, come "God of War" e "Ghost of Tsushima", riceveranno il loro film o serie, oltre all'episodio in "Secret Level".

I personaggi iconici di Nintendo tornano sul grande schermo

Dopo il successo di "Detective Pikachu" e "Super Mario Bros.", Nintendo rilascerà sequel per entrambi i film. La data di uscita per "Super Mario Bros. 2" è fissata per aprile 2026, ma il ritorno del cast vocale originale, compreso Chris Pratt (45) e Jack Black, rimane incerto. Ci sono ancora meno informazioni riguardo a "Detective Pikachu 2", con né la data di uscita né la partecipazione dell'attore di "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" Justice Smith (29) confermate.

Nintendo non si ferma a due film. "The Legend of Zelda" sta ricevendo un adattamento cinematografico. I dettagli su questo film incentrato su Link e Zelda sono scarsi, con il regista di "Planet of the Apes: New Kingdom" Wes Ball (43) già pronto a suggerire in interviste che né lui né Nintendo possono rivelare nulla sul progetto.

Sono stati annunciati anche altri progetti, con informazioni limitate attualmente disponibili, come l'adattamento per il grande schermo dell'orrore "Until Dawn" (con Rami Malek (43) e Hayden Panettiere (34) nel gioco originale) e il film "Stray" (ruotante intorno a un gatto che cerca la sua famiglia in una città popolata da robot).

Sony sta lavorando su vari progetti di film basati su videogiochi. L'epica samurai "Ghost of Tsushima" ha ingaggiato il regista di film d'azione Chad Stahelski (55), noto per la serie "John Wick", per guidare le produzioni. D'altra parte, "Gravity Rush", un titolo di culto di Sony, sta subendo una trasformazione inaspettata. Nonostante sia stato dimenticato da molti, questo titolo sta ricevendo un adattamento cinematografico che ha lasciato i fan senza parole. Nei due giochi, il protagonista Kat ha la capacità di manipolare la gravità grazie al suo compagno gatto. Una serie animata è anche emersa con il rilascio di "Gravity Rush 2", colmando il divario tra la prima e la seconda parte. Il vibrante e immaginativo "Gravity Rush" condivide un legame con un'altra serie di film presa in considerazione: il terrificante gioco horror "Silent Hill". Il maestro dietro entrambi i giochi è Keiichiro Toyama (54).

God of War e un Capo Yakuza presto appariranno sulla piccola schermo

**Successo di "The Last of Us" e "Fallout", il prossimo grande adattamento di un videogioco si avvicina: "Like a Dragon - Yakuza". La serie adatterà la trama del gioco originale "Yakuza" del 2006, ambientato nel distretto a luci rosse di Tokyo e incentrato su Kazuma Kiryu, che deve proteggere una giovane ragazza mentre svela i segreti del suo clan Yakuza dopo aver scontato dieci anni di prigione. I fan possono aspettarsi sequenze d'azione mozzafiato, anche se potrebbero rimanere delusi nel constatare che la serie non includerà gli elementi più assurdi del gioco, come la trasformazione di un pollo in un agente immobiliare a Tokyo o Kiryu che convince una dominatrice a diventare più aggressiva con i suoi clienti. La serie debutterà su Amazon Prime Video il 25 ottobre.

Un altro progetto legato a Sony in arrivo su Amazon Prime Video è l'adattamento di "God of War". La trama del gioco ha seguito Kratos attraverso la mitologia greca e quella norse, dove si è scontrato con Odino e Thor nel recente "God of War Ragnarök" del 2022. Rafe Judkins (41), produttore di "The Wheel of Time", sarà il showrunner, mentre Mark Fergus (56) e Hawk Ostby (58) scriveranno la serie. I due scrittori hanno già collaborato alle sceneggiature di "Iron Man" e "The Expanse".

Jack Black interpreterà anche Steve in "Minecraft", il film in arrivo con un cast di primo piano. In linea con il mondo post-apocalittico del gioco, "Death Stranding" vedrà Norman Reedus interpretare il protagonista Sam Porter Bridges nella sua versione cinematografica.

