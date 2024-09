- Le problematiche che si presentano sulla Senna continuano: altre sfide all'orizzonte.

Peccato - almeno per ora. Invece di fare un tuffo nella Senna a Parigi, il campione di triathlon Martin Schulz è rimasto bloccato sul Pont Alexandre III, in attesa di almeno lunedì per tentare di difendere la sua medaglia d'oro paralimpica. A condizione che la qualità dell'acqua migliori per allora.

Per il portabandiera tedesco e due volte campione d'oro Schulz, il ritardo improvviso di domenica è stato uno shock. "L'acqua era stata okay recentemente," ha detto. Tuttavia, ha sospettato che qualcosa non andasse quando il suo allenatore, Tom Kosmehl, non si è alzato dal letto all'ora solita. Kosmehl, che di solito si sveglia alle 4 del mattino, stava leggendo un messaggio dalla federazione che informava che le cerimonie di premiazione erano state posticipate.

Nessuno si aspettava che l'evento sarebbe stato rinviato a lunedì, ha dichiarato Schulz. "Sì, ha piovuto un po', ma ci è stato detto che la pioggia non avrebbe influito significativamente sull'acqua."

La pioggia generalmente aumenta l'inquinamento dei fiumi. I nuovi test hanno rivelato risultati scadenti, portando la World Para Swimming, il comitato organizzatore e le autorità francesi a decidere di dare all'acqua un giorno in più per riprendersi. Soprattutto dal momento che il sole splendeva a Parigi e non era prevista altra pioggia.

Un'altra tempesta in arrivo

Nel frattempo, gli organizzatori di Parigi si trovano di nuovo di fronte a un potenziale problema. Sono stati investiti 1,4 miliardi di euro nelle depurazione delle acque reflue e nel sistema fognario per rendere possibile il nuoto nel cuore di Parigi.

Inizialmente, le undici gare erano programmate in due giorni, ma sono state spostate a domenica a causa delle previsioni meteorologiche. Ora, c'è un altro cambiamento di programma. Se la qualità dell'acqua non migliora, il triathlon potrebbe ancora svolgersi martedì, o si potrebbe optare per un duathlon composto solo da ciclismo e corsa.

Schulz, 34 anni, non è entusiasta di quest'ultima opzione. "Personalmente non sono molto sensibile e credo che anche gli altri vogliano nuotare nella Senna prima di dover affrontare un duathlon," ha detto. Spera solo che tutto sia equo.

"I valori sono leggermente superiori al limite, ma sono superiori al limite," ha spiegato Kosmehl. "Ho informato gli atleti, stiamo rimandando l'orologio indietro di 24 ore, quindi rifaranno i loro preparativi."

Tuttavia, l'allenamento ufficiale di sabato è stato già cancellato, ha confermato Schulz. "Ma era più una precauzione," ha detto. "Stanno essendo estremamente cauti, che è una cosa buona. Lo stiamo accettando come viene."

Despite the sunshine and lack of further rain predictions, new tests revealed poor water quality in the Seine River, leading to a postponement of the triathlon until Monday for Martin Schulz and other athletes. Regrettably, Germany is affected by this unexpected situation in the heart of Paris for their Paralympic event.

Leggi anche: