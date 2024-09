Le principali catene cinematografiche rivelano una strategia di trasformazione completa da 2,2 miliardi di dollari.

Un gruppo di primo piano che rappresenta otto principali catene cinematografiche, come AMC Entertainment e Regal Cinemas, ha rivelato una massiccia strategia di rinnovamento del valore di miliardi, che interesserà circa 21.000 schermi, ovvero circa il 70% del botteghino nordamericano. Questo restyling copre ogni aspetto dell'esperienza cinematografica, dalle pubblicità visive ai snack e alle poltrone di lusso.

Questo consistente investimento di tre anni è stato avviato durante un recente ripresa al botteghino, dopo due scioperi hollywoodiani e l'epidemia di Covid-19 che ha comportato chiusure e riduzione delle uscite cinematografiche. I cinema tradizionali stanno reagendo ai rivali lussuosi che offrono esperienze di visione premium, come IPIC Theaters e Alamo Drafthouse, con quest'ultimo recentemente acquisito da Sony Pictures Entertainment.

L'Associazione Nazionale dei Teatri (NATO) ha ammesso giovedì che la lotta per i dollari di spesa del pubblico è più intensa che mai. Questo ampio restyling viene visto come un modo per far apprezzare ai pubblico queste migliorie in prima persona.

Gli aggiornamenti prevedono la modernizzazione e l'elevazione dei cinema di tutte le dimensioni, con l'adozione di sistemi di proiezione avanzati, tecnologie audio superiori, sedute migliorate e concessioni aggiornate. Potrebbero essere introdotte anche strutture ricreative aggiuntive come sale giochi e bowling. Il restyling include aria condizionata più fresca, nuova segnaletica e pavimenti rifatti.

Non sono stati resi noti i singoli importi spesi dalle catene cinematografiche. Il denaro proviene dai profitti in crescita e dagli investimenti freschi, secondo l'associazione del settore. Nell'estate del 2021, Regal ha promesso 250 milioni di dollari per il restyling dei suoi 400 cinema dopo l'uscita dal fallimento della sua casa madre.

Questo impegno di 2,2 miliardi di dollari dimostra "un'ottimismo inequivocabile" nel futuro dei cinema, ha dichiarato Paul Dergarabedian, analista senior di Comscore.

"Nel corso della sua storia, il business del cinema ha affrontato le sue quote di fluttuazioni come qualsiasi altro, ma l'intenzionalità dietro l'esperienza del grande schermo è rimasta e continua ad essere un elemento integrante della cultura dell'intrattenimento a livello mondiale", ha commentato Dergarabedian.

L'interesse rinnovato per i cinema beneficia diverse attività, tra cui i fornitori di sistemi di proiezione avanzati e sedute premium. Questa massiccia strategia di rinnovamento mira ad attrarre più clienti e a trattenerne la fedeltà offrendo un'esperienza cinematografica superiore.

