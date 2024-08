Le prime immagini <unk>virali al mondo, <unk> divieti di scooter elettrici, strano fenomeno dell'iceberg: aggiornamento delle storie del giorno

Ecco cosa potrebbe esserti sfuggito durante la tua giornata impegnativa:

5 cose

1️⃣ Passato e presente: Andare “virale” potrebbe sembrare qualcosa che accade solo alla generazione online odierna. Ma centinaia di anni fa, l’arte esagerata che irradiava trionfo e prosperità sfacciata creava fermento tra la classe colta durante l’era del Rinascimento.

2️⃣ ‘Fine del caos’: Se vivi in una grande area metropolitana, probabilmente hai avuto un incontro ravvicinato con qualcuno che sfrecciava su un monopattino elettrico. Con gli incidenti e i decessi in aumento, un’altra grande città ha appena deciso di bandire i noleggi di monopattini elettrici.

3️⃣ Strategia legale: Un uomo che fa causa a Disney per la morte della moglie si trova di fronte a un nuovo ostacolo legale. La casa di intrattenimento cerca di far archiviare il caso perché ha acquistato un biglietto per Epcot e si è iscritto a Disney+.

4️⃣ Volontà di sopravvivenza: Bing Olbum aveva pianificato di fare una breve escursione, ma è finito perso nel selvaggio Idaho per più di una settimana. I residenti locali a cavallo hanno finalmente trovato l’ottantottenne avventuriero, che è sopravvissuto a base di carne secca, noccioline salate e compresse di iodio.

5️⃣ Vortice misterioso: Da mesi, il più grande iceberg del mondo gira lentamente nello stesso punto nell’Oceano Meridionale vicino all’Antartide, e potrebbe continuare per un po’. Ecco cosa dicono gli esperti del fenomeno.

Guarda questo

😬 Grossa svista: Una casa a Edison, nel New Jersey, è stata inondata d’acqua a causa di un apparente errore dei lavoratori nella zona.

Titoli in evidenza

• Più persone incriminate in relazione alla morte dell’attore Matthew Perry• Aggiornamenti in diretta: Biden e Harris tengono il loro primo evento congiunto dalla fine della corsa presidenziale• Trump chiede il rinvio della sentenza nel caso di pagamenti segreti fino alle elezioni

Cosa si dice in giro

✈️ Viaggi illimitati: Una compagnia aerea offre un ‘abbonamento tutto compreso’ che consente ai possessori di biglietti di prendere quanti voli vogliono per un anno.

Guarda qui

🏊 Piscina galleggiante futuristica: I newyorkesi sono un passo più vicini ad ottenere la tanto attesa piscina galleggiante a forma di croce nell’East River. Aprirà vicino al Pier 35 di Manhattan nel 2026.

6.49%

🏡 Questo è il tasso medio del mutuo a 30 anni questa settimana – molto al di sotto del picco – che stuzzica alcuni proprietari di case a rifinanziare.

Citazione

🎾 Ritrovare il ritmo: La quattro volte campionessa di tornei del Grande Slam ha detto di essere ancora in fase di adattamento al ritorno nel tennis dopo la maternità e la nascita della figlia.

Quiz

🌎 Harry e Meghan sono in Sud America per sostenere le iniziative che proteggono i bambini dagli effetti negativi della Rete. Meghan è stata accolta dal vicepresidente del paese ospitante, visto sopra. In quale paese si trovano?A. BrasileB. ColombiaC. PerùD. Argentina⬇️ Scorri verso il basso per la risposta.

Spotlight sullo sport

⚽ Nuova direzione: Mauricio Pochettino sarà il prossimo allenatore della squadra di calcio maschile degli Stati Uniti, secondo le voci. In precedenza, ha allenato il Chelsea nella Premier League inglese.

Buone vibrazioni

☀️ Ci piace concludere con una nota positiva: Le barche alimentate dal sole navigano silenziosamente in una zona isolata della foresta pluviale amazzonica in Ecuador. Un’organizzazione non-profit fornisce imbarcazioni solari per aiutare le persone delle comunità indigene a navigare nella vita quotidiana.

Grazie per aver letto

Risposta al quiz: B. Harry e Meghan sono in Colombia su invito della vicepresidente Francia Márquez.

